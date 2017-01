ZTE Axon 7: Hersteller sucht Beta-Tester für Android Nougat in Deutschland

ZTE sucht Tester für das Update auf Android Nougat: Wenn Ihr ein ZTE Axon 7 in Eurem Besitz habt, könnt Ihr Euch nun beim Hersteller als "Friendly User Tester" für die kommende Android-Aktualisierung bewerben.

Wer Interesse an dem Test von Android Nougat auf dem ZTE Axon 7 hat, kann sich bei dem Unternehmen schriftlich bewerben, wie im ZTE Mobile Forum zu lesen ist. Dazu müsst Ihr in einer E-Mail Name, die IMEI des Smartphones, Forum-ID und Mobilfunknummer mitteilen. Eine Voraussetzung für die Teilnahme an dem Beta-Programm ist, dass die Besitzer des Axon 7 Englisch sprechen, da sie mit den Entwicklern in direktem Kontakt stehen sollen. Auf diese Weise sollen Verbesserungsvorschläge ohne Umwege bei den relevanten Personen ankommen.

Google Daydream nur mit Nougat

Insgesamt sucht ZTE für den Beta-Test von Android Nougat in Deutschland 20 Besitzer des ZTE Axon 7. Wenn Ihr also an dem Programm teilnehmen wollt, solltet Ihr Eure Bewerbung in naher Zukunft abschicken. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine Garantie für eventuelle Schäden am Gerät übernimmt. Da bei Beta-Versionen mit Bugs zu rechnen ist, solltet Ihr vorher ein Backup Eurer Daten anlegen.

Das ZTE Axon 7 gehört zu den wenigen bislang erhältlichen Smartphones, die Googles Virtual Reality-Plattform Daydream unterstützen. Allerdings ist für die VR-Kompatibilität Android Nougat die Voraussetzung – gut zu sehen also, dass es mit der Entwicklung des Updates vorangeht. Mit etwas Glück wird der Beta-Test nicht allzu lange dauern, sodass die neue Version des Betriebssystems bald für alle Nutzer des Axon 7 ausgerollt werden kann.