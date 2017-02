ZTE Blade V8 Mini: Einsteiger-Smartphone mit Dual-Kamera vorgestellt

"Das perfekte Smartphone für Fotoliebhaber" – mit diesen Worten preist ZTE sein neues Smartphone Blade V8 Mini an. Auf dem MWC 2017 präsentierte das Unternehmen aus China das Einsteiger-Gerät, das als besonderes Feature eine Dual-Kamera bietet.

Die Dual-Kamera steht auch im Mittelpunkt der Pressemitteilung zum ZTE Blade V8 Mini: Eine der Linsen löst mit 13 MP auf, die andere mit 2 MP. Wie mit dem iPhone 7 Plus soll so der Bokeh-Effekt möglich sein, also das nachträgliche Hinzufügen einer Unschärfe des Hintergrundes. Im sogenannten "Refocus-Modus" können Nutzer außerdem ebenfalls nachträglich den Fokus verschieben. Möglich sind darüber hinaus auch 3D-Aufnahmen. Unter der Dual-Kamera ist auf der Rückseite des Smartphones ein Fingerabdrucksensor verbaut.

Release in Deutschland geplant

Abgesehen von der Dual-Kamera ist die Ausstattung des ZTE Blade V8 Mini eines Smartphones der unteren Mittelklasse würdig: Dazu zählen zum Beispiel ein Snapdragon 435, dessen acht Kerne mit bis zu 1,4 GHz getaktet sind, 2 GB RAM und 16 GB ROM. Das 5-Zoll-Display löst in Full HD auf, die Frontkamera mit 5 MP. Der Akku hat die Kapazität von 2800 mAh, als Betriebssystem ist auf dem 8,9 mm dicken Gerät Android Nougat vorinstalliert.

Parallel hat ZTE auch das schlechter ausgestattete Blade V8 Lite vorgestellt: Das Smartphone verfügt über ein 5-Zoll-Display mit HD-Auflösung, einen MediaTek-6750-Chipsatz und einen 2500-mAh-Akku. Wie beim Blade V8 mini stehen 2 GB RAM, 16 GB ROM und Android Nougat als Betriebssystem zur Verfügung. Die Hauptkamera löst mit 8 MP auf, die Frontkamera mit 5 MP. Beide Geräte sollen auch in Deutschland auf den Markt kommen; wann und zu welchem Preis, geht aus den jeweiligen Pressemitteilungen nicht hervor.