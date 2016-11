Zu Ehren von Steve Jobs: Apple bringt Fotoband heraus

In "Designed by Apple in California" sind Produkte schön in Szene gesetzt.

Apple baut nicht nur Macs und iPhones, sondern bringt jetzt auch Bücher heraus. Der Fotoband "Designed by Apple in California" enthält 450 Produktbilder und ist Steve Jobs gewidmet.

"One more thing." Apple ist nicht nur auf Keynotes für eine Überraschung gut, sondern auch abseits vom jährlich stattfindenden iPhone-Event. Jetzt bringt das Unternehmen aus Cupertino zum Beispiel ein eigenes Buch heraus. "Designed by Apple in California", so der Name des Werkes, ist ein Fotoband und enthält 450 Produktbilder von Geräten, die Apple in den letzten 20 Jahren herausgebracht hat.

Dazu gehört sowohl der erste iMac von 1998 als auch der Apple Pencil für das iPad Pro von 2015. Aufgenommen wurden die Fotos von Andrew Zuckerman in einem "reduzierten Stil", also vor einem weißen Hintergrund. Dieser Minimalismus passt natürlich sehr gut zu Apples eigener Inszenierung der Produkte, etwa im Online-Shop.

Das Design der Bücher selbst ist minimalistisch. (© 2016 Apple)

Die Apple Watch, schön in Szene gesetzt. (© 2016 Apple)

Der Apple Power Mac G4 Cube (© 2016 Apple)









Zu Ehren von Steve Jobs

Gewidmet ist das Buch der Erinnerung an den Apple-Mitgründer und ehemaligen CEO Steve Jobs. "Die Idee, wirklich etwas Großes für die Menschheit zu schaffen, war von Anfang an Steves Motivation, und es bleibt unser Ideal und unser Ziel, während Apple in die Zukunft blickt", wird Design-Chef Jony Ive in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Darüber hinaus sei "Designed by Apple in California" zwar ein Design-Buch. Im Vordergrund stünde aber nicht das Design-Team. "Es ist eine objektive Darstellung unserer Arbeit, die ironischerweise zeigt, wer wir sind", so Ive im Vorwort des Buches.

Das Buch weist übrigens Parallelen zum iPhone 7 auf. Denn wie die aktuelle Generation des Smartphones kommt es in zwei Größen heraus: Die kleinere Version misst 25,9 x 32,8 Zentimeter, die größere 33 x 41,3 Zentimeter. An das iPhone erinnert auch der Preis der Bücher: Das Kleine kostet 199 Euro, das Große sogar 299 Euro. Beide sind ab dem 16. November 2016 in Apples Online-Shop und in ausgewählten Apple-Stores weltweit erhältlich.