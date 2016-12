ZUK Edge ist offiziell: Lenovo stellt Smartphone mit 86-Prozent-Display vor

Das ZUK Edge sieht doch so aus wie in den Leaks

Das ZUK Edge ist offiziell: Hauptmerkmal des neuen Smartphones ist das Display, das 86,4 Prozent der Front einnimmt und nur schmale Ränder besitzt. Auch die übrige Hardwareausstattung kann sich sehen lassen, wie GizmoChina berichtet.

Eine Sache allerdings vorweg: Obwohl der Name des ZUK Edge einen gekrümmten Bildschirm wie beim Galaxy S7 Edge suggeriert, ist das Display flach, wenngleich es sich um 2,5D Glas handelt. Entgegen früheren Vermutungen ist der Homebutton zudem nicht in das Display selbst integriert. Dafür ist er aber der erste Fingerabdrucksensor seiner Art, da er unter einer Glasschicht liegt und einen Fingerabdrucksensor bietet.

ZUK Edge ab 330 Dollar

Das ZUK Edge verfügt über ein 5,5-Zoll-Display, das in Full HD auflöst und wird von einem Snapdragon 821 befeuert, dessen vier Kerne mit 2,35 GHz getaktet sind. Lenovo hat zwei Ausführungen angekündigt: mit 4 und 6 GB RAM, deren interner Speicher aber mit 64 GB identisch ist. Wer mehr benötigt, rüstet per microSD-Karte nach. Mit der Kapazität von 3100 mAh scheint der Akku ordentlich bemessen zu sein, wobei die erwartete Laufzeit offenbar unerwähnt geblieben ist. Für Foto-Sessions ist das ZUK Edge mit einer 13-MP-Hauptkamera ausgestattet, für Selfies steht immerhin noch eine 8-MP-Kamera auf der Vorderseite zur Verfügung. Platz für zwei SIM-Karten ist ebenfalls vorhanden.

Zum Release am 1. Januar 2017 in China wird der Konkurrent zum Xiaomi Mi Mix in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein – die Variante mit 4 GB RAM für umgerechnet 330 Dollar, mit 6 GB RAM für 360 Dollar. Zum gleichen Preis der teureren Fassung wird auch eine Ausführung namens ZUK Edge L erhältlich sein; diese bleibt aber voraussichtlich dem asiatischen Markt vorbehalten, da es sich dabei um eine Sonderedition für Fans des südkoreanischen Schauspielers und Sängers Lee Min-ho handelt. Ob die anderen Varianten auch nach Deutschland kommen, ist derzeit noch offen.