ZUK Edge: Lenovo teasert Homebutton unter dem Display an

Lenovo teasert einen Homebutton unter dem Display an

Lenovo teasert eine Weltneuheit an – für das ZUK Edge: Das Smartphone soll das erste Gerät mit einem Homebutton unter dem Display sein und dabei gleichzeitig einen Fingerabdrucksensor sowie Gestenerkennung mitbringen, wie GizmoChina berichtet.

Das Unternehmen hatte zwar bereits ein Bild veröffentlicht; auf dem ist allerdings nur eine Ecke des ZUK Edge zu erkennen. Über den in das Display integrierten Homebutton gibt der Teaser keinen Aufschluss. Der Vizepräsident der Lenovo Group hat auf Weibo nun aber bestätigt, dass das Smartphone mit einem sogenannten U-Touch Homebutton ausgestattet sein wird.

Sind vorige Leaks Fake?

Der Homebutton unterstützt demnach Fingerabdruck-Erkennung sowie einen neuen Gesten-Support. Damit soll es Nutzern möglich sein, per Wischgeste zwischen Anwendungen hin und her zu wechseln. Wie es scheint, zeigen die in der Vergangenheit aufgetauchten Fotos eines angeblichen ZUK Edge doch nicht das echte Gerät – ist darauf doch ein traditioneller Homebutton unter dem Screen zu sehen.

Wie das ZUK Edge wirklich aussieht, erfahren wir vermutlich bereits am 20. Dezember 2016, wenn Lenovo das Smartphone offiziell der Öffentlichkeit präsentieren will. Zur Ausstattung sollen ein Snapdragon 821 als Antrieb sowie ein Display gehören, das 86,4 Prozent der Front einnimmt. Gerüchten zufolge besitzt der Bildschirm eine Diagonale von 5,5 Zoll und Full-HD-Auflösung. 6 GB RAM und 64 GB Datenspeicher sollen integriert sein, während ein 3000-mAh-Akku erwartet wird. Eine Variante mit 4 GB RAM soll ab 431 Dollar erhältlich sein, mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher liegt der Preis angeblich bei 533 Dollar.