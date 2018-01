Zum 10. Geburtstag: Dieses Video erzählt “Breaking Bad” in einer Minute

Am 20. Januar 2008 feierte "Breaking Bad" Premiere beim US-Sender AMC. Seitdem hat die "beste Serie der Welt" viele Preise und positive Kritiken erhalten. Zum zehnjährigen Jubiläum erzählt ein animiertes Video in einer Minute die Geschichte von Heisenberg. Vorsicht, wenn ihr die Serie noch nicht kennt, denn an Spoilern kommt ihr hier nicht vorbei.

Gangsterboss Gustavo Fring, Drogendealer Tuco oder die berühmte Leichendurchbruch-Szene: Der kurze Clip der peruanischen Visual Designerin Esther Bellido lässt keine wichtige Szene aus "Breaking Bad" aus und schließt von Walter Whites Krebsdiagnose bis hin zum finalen Bleihagel alle Highlights mit ein. Mehr als 300.000 Aufrufe hat das Video bereits, nicht zuletzt durch einen Twitter-Post von Aaron Paul alias Jesse Pinkman.

Vom Chemielehrer zum Crystal-Meth-Koch

Zwischen 2008 und 2013 fesselte "Breaking Bad" über fünf Staffeln hinweg ein Millionenpublikum vor dem Bildschirm. Die Geschichte über Aufstieg und Fall des Drogenkönigs Heisenberg schafft es nach wie vor auf sämtliche Toplisten – beispielsweise auf Platz drei der "100 besten Serien aller Zeiten" des "Rolling Stone" und Platz zwei des "Hollywood Reporter". Auch die Heimatstadt von Walter White, Albuquerque in New Mexico, zieht jedes Jahr zahlreiche "Breaking Bad"-Touristen an.

Wer "Breaking Bad" noch einmal nachgucken möchte, hat auf Netflix die Gelegenheit dazu. Bald wird das aber wohl nur noch auf Amazon Video möglich sein, denn der Streaming-Riese hat einen Exklusivvertrag mit AMC abgeschlossen. Neues von Bryan Cranston alias Walter White gibt es aktuell ebenfalls bei Amazon: Hier läuft seit dem 12. Januar die neue SciFi-Anthologieserie "Electric Dreams", in deren zehn Folgen neben Cranston auch "Game of Thrones"-Star Richard Madden und Steve Buscemi mitwirken.

