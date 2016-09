"Wie spät ist es?" "Wird es heute regnen?" "Ist unterwegs Stau?" Solche Fragen stellen wir längst nicht mehr unseren Mitmenschen, sondern vor allem unseren Smartphones. Aber wie funktioniert das etwa in Familien? Und in lauten Umgebungen? Dafür hat Amazon vor einem Jahr Amazon Echo in den USA gelauncht. Nun kommt der smarte Speaker nach Deutschland. Wir konnten ihn und den kleinen Bruder Echo Dot nach dem Launchevent in London schon mal ausprobieren.

Angesichts der vielen Features, die Echo eigentlich beherbergt, schaut das Gerät zunächst recht unscheinbar aus. Das Design in Schwarz und der neu eingeführten weißen Version erinnert mich erst einmal an die Standfüße, die die Technik dieser rotorlosen Dyson-Ventilatoren beherbergen. Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Das Design ist einfach angenehm unauffällig. Denn Amazon Echo will auch nicht auffallen und verhält sich auch entsprechend ruhig. Bemerkbar macht sich das Gadget erst auf das Codewort "Alexa" hin, das den Smart-Home-Speaker aktiviert. Alexa, das ist der Sprachassistent bzw. die Künstliche Intelligenz, die zum Einsatz kommt. Amazons Siri sozusagen. Wenn Ihr mit dem Gerät sprecht, leuchtet auf der Oberseite ein blauer Ring, der signalisiert: Ich höre zu und verarbeite Deine Anfrage.

Viele Dienste, viele Funktionen, etliche Kooperationen zum Start

Einmal eingerichtet ist Echo immer mit Eurem WLAN verbunden. Beim Setup über die Alexa-App (iOS, Android und FireOS) verbindet Ihr den Speaker mit Cloud-Zugängen, Online-Kalendern, Shoppinglisten und Apps, die bereits Alexa-kompatibel sind. Anschließend könnt Ihr auf diese Informationen per Sprachbefehl zugreifen, etwa mit "Alexa, welche Termine habe ich morgen?" Oder: "Alexa, ist mein Auto abgeschlossen?" Und auch: "Alexa, mir ist kalt. Erhöhe die Temperatur auf 22 Grad."

Auch Musik könnt Ihr damit abspielen, die über die zwei verbauten Lautsprecher in einem digital gelösten Rundumklang bei Euch ankommt. Klangtechnisch ist das etwa mit der Megaboom von Ultimate Ears zu vergleichen, wenn auch etwas weniger basslastig. Über den Ring am oberen Gehäuserand könnt Ihr die Lautstärke zudem mit einer Drehung anpassen. Spotify-Kunden können sich freuen: Die Musikstreaming-App ist eine der ersten Launchpartner.

Apropos Technologie-Partner: In den USA, wo der Speaker seit Juni 2015 verfügbar ist, lassen sich mit Echo unter anderem Uber-Taxis und Pizzen bei Domino's bestellen. Auf ähnliche Kooperation dürfen sich auch deutsche Nutzer freuen: Zum Deutschlandstart mit dabei sind etwa mytaxi, die Deutsche Bahn, BMW und viele mehr. Wollt Ihr einen Fahrer bestellen, genügt zum Beispiel ein "Alexa, sag mytaxi, dass ich abgeholt werden will." Die Tagesschau als Medienpartner liefert sogar kleine Newsschnipsel, die dann abspielen, wenn Ihr nach den News des Tages fragt.

Deutsche Sprache und laute Umgebungen als große Herausforderung

Die Spracheingabe des Nutzers soll dabei maximal menschlich sein. Ihr müsst also keine Phrasen auswendig lernen, sondern sollt Euch relativ natürlich mit Alexa unterhalten können. Nach einem ersten Hands-on kann man das durchaus bestätigen. Sogar auf Anfragen in Hessisch antwortete der smarte Speaker brav. Der Weg dahin war aber offenbar schwieriger als gedacht. Denn auch bei der Sprachausgabe, also den Antworten durch Alexa, legt man bei Amazon Wert auf einen natürlicheren, menschlichen Sound. Vor allem in der englischen Version ist ein klar britischer Akzent auszumachen. Die deutsche Alexa-Stimme klingt dagegen noch relativ neutral.

Einen Vorteil gegenüber Menschen bei einer Unterhaltung hat Echo außerdem: Es versteht Euch besser. Sogar dann, wenn Ihr Ihr die Musik ganz laut dreht. Mit seinen sieben eingebauten Mikrofonen kann das Gadget Euch laut Amazon immer gut verstehen. Sie sind rund um das Gerät angebracht und ermöglichen so, Störgeräusche aus der Umgebung herauszufiltern.

Echo als Zentrum des Smart Home

Dann müsst Ihr nicht schreien, wenn Ihr Euer Smart Home steuern wollt. Denn über das WLAN kann sich Echo auch mit den smarten Hue-Lampen von Philips verbinden. Außerdem mit dabei in Sachen Smart Home: Nest, Samsungs SmartThings-Ökosystem und wemo sowie der deutsche Thermostat-Hersteller tado. Und natürlich: Mit Echo könnt Ihr per Sprachbefehl auch bei Amazon einkaufen. Wer nun aber Angst hat, die Kids könnten auf diese Weise viel Geld ausgeben, kann die Funktion in der Alexa-App auch sperren lassen.

Privatsphäre, wenn gewünscht

Womit wir beim in Deutschland sensiblen Thema Privatsphäre angelangt wären. Fest steht: Amazon Echo hört immer zu. Damit es seinen Einsatz nicht verpasst, wenn Ihr nach ihm ruft, sind die Mikrofone ständig aktiv. Amazon erklärt hierzu, dass keine Inhalte in die Cloud hochgeladen werden, solange Ihr keine Anfrage stellt. Nur dann leuchtet auch der blaue Ring am Gerät. Außerdem ist oben am Gerät ein Stummschalter untergebracht. Ist dieser gedrückt, fließt kein Strom zu den Mikrofonen und ein roter Ring um das Device signalisiert, dass Echo gerade nicht zuhört. Und wer möchte, kann in der Alexa-App nachträglich die geloggten Anfragen wieder löschen.

Echo Dot als günstige Alternative

Echo Dot ist die Mini-Version. Er verfügt, ebenfalls in den Farben Schwarz und Weiß, über alle Features des großen Bruders Echo, lässt sich per Sprachbefehl aktivieren und mit Lautsprechern via Bluetooth verbinden. Nur auf die eingebauten zwei Rundum-Lautsprecher müsst Ihr verzichten. Es ist zwar ein Speaker eingebaut, allerdings nur für die rudimentäre Sprachwiedergabe, nicht für Musikgenuss in den eigenen vier Wänden. Auf Entertainment müsst Ihr aber nicht unbedingt verzichten: Denn Ihr könnt den Dot mit einem Bluetooth-Speaker, der sich eventuell bereits in Eurem Besitz befindet, koppeln - oder wahlweise den Klinkenanschluss nutzen. Für wen also 180 Euro zu viel sind, könnte die Mini-Version für 60 Euro eine interessante Alternative sein. Das weiß auch Amazon und versendet den Dot ab dem 26. Oktober neben der Einzelbestellung wahlweise auch im Sechser- und Zwölferpack. Dann müsst Ihr "nur" fünf bzw. zehn Dots zahlen.

Falls Ihr Euch jetzt fragt “Wenn ich mehrere Echo-Geräte habe, tönen dann alle gleichzeitig los, wenn ich "Alexa" sage”, so ist die Antwort: Nein, die eingebauten Mikrofone erkennen, welchem Gerät Ihr näher seid. So antwortet nur immer ein Gadget auf eine Anfrage.

Vorläufiges Fazit: ein interessantes Konzept

Aktuell sind noch keine Testgeräte verfügbar. Deswegen handelt es sich hierbei lediglich um Ersteindrücke. So macht die deutsche Stimme einen soliden Eindruck. Die Handhabung ist einfach, da über Sprache gelöst und nicht an festgelegte Phrasen gebunden. Das Design ist angenehm unauffällig, die verbaute Mikrofon-Technologie beeindruckend. Ob sich Echo in Deutschland durchsetzt, ist für mich gerade schwer einzuschätzen. Denn so praktisch der Speaker ist, so sehr dürften sieben immer aktive Mikrofone in den eigenen vier Wänden gerade hierzulande viele Menschen erst einmal abschrecken. Wer sich hingegen schon jetzt ein Device vorbestellen möchte, der bekommt als Prime-Kunde bis zum 16. September (18 Uhr) 50 Euro Rabatt auf das große Modell.