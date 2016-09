Nicht iPhone 7 Pro, sondern iPhone 7 Plus heißt der große Bruder des iPhone 7, den Apple am 7. September vorgestellt hat. Das Hands-on.

Es ist nach wie vor die Antwort auf die immer größeren Android-Smartphones der Konkurrenz: Das iPhone 7 Plus mit seinen 5,5 Zoll großen Display ist spür- und sichtbar größer als das 4,7 Zoll große iPhone 7. Mit Maßen von 158 x 78 Millimetern und einer Tiefe von 7,3 Millimetern schlägt sich das auch in der Bauform nieder. Mit 188 Gramm ist es zudem 50 Gramm schwerer als das iPhone 7. Dafür bekommt der Nutzer auch mehr Akku sowie mehr Kamera-Power. Das Display des Apple-Phablets löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf und kommt so auf eine Pixeldichte von 401 ppi. Das ist also nicht schärfer als der Bildschirm des Vorgängers, dafür soll dieser um 25 Prozent heller sein und mehr Farben darstellen. Nach ein paar Minuten im Hands-on-Bereich kann ich zumindest knackige Farben bestätigen, die dennoch nicht übertrieben ausschauen.

Look & Feel: zwei neue Schwarztöne und dezentere Antennenstreifen

Optisch fällt auf: Apple hat auf die Kritiker gehört, die sich über die deutlich sichtbaren Antennenstreifen auf der Rückseite beklagt hatten. Beim iPhone 7 Plus sind sie an der oberen und unteren Gehäusekante untergebracht - und sehen damit dem Konzeptdesign von Martin Hajek für CURVED/labs doch recht ähnlich. Ob sich Apple davon hat inspirieren lassen? Na, davon gehen wir nicht unbedingt aus. Schließlich war dieser Design-Kniff doch absolut logisch. Denn verzichten kann man bei einem Gehäuse aus Aluminium nicht auf entsprechende Bereiche, die das Signal nach außen durchlassen.

Wie das iPhone 7 kommt auch das Plus-Modell in den Farben Gold, Silber, Roségold und den neuen Varianten Schwarz und "Diamantschwarz". Im Hands-on-Video bekommt Ihr die "normale" Schwarz-Variante zu sehen. Die ist weniger anfällig für Fingerabdrücke als das Diamant-Polish. Netter Nebeneffekt: Weil auch die Antennenstreifen eingefärbt sind, sind sie fast unsichtbar.

Der Homebutton gibt nun haptisches Feedback

Was man auch nicht sieht: Den Homebutton hat Apple überarbeitet. Er verfügt nun über eine Taptic Engine, die haptisches Feedback gibt. Die kennen wir auch schon aus dem Trackpad des neuen Macbook sowie aus der Apple Watch. Damit ist nun auch der Homebutton 3D-Touch-tauglich bzw. ermöglicht je nach Druck und angesteuerter Funktion mehr Feedback für den Nutzer. Bei der Bedienung ähnelt das Gefühl eher dem Tipp auf ein Macbook-Trackpad und ist deutlich anders als bei den Homebuttons der Vorgängermodelle.

Tschüss, Klinke! Hallo Airpods!

Nichts verändert hat sich am Design der restlichen Buttons: Auf der linken Seite sind die Lautstärke-Buttons und der Stummschalter angebracht, auf der rechten Seite liegt der Powerbutton. Neues erblickt bzw. vermisst man auf der Unterseite: Der Klinkenanschluss für die Kopfhörer ist verschwunden. Wer künftig Musik über das iPhone hören will, nutzt dafür seine Bluetooth-Kopfhörer oder Headphones mit Lightning-Anschluss. Apple liefert sie mit und nennt sie weiterhin EarPods. Zuvor hatte es noch geheißen, dass Apple lediglich einen Adapter von Klinke auf Lightning mitliefert. Auch dieser wird beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus mitgeliefert und Ihr müsst Eure guten Kopfhörer nicht sofort ausmustern. Der Klang der neuen Apple-Kopfhörer ist vergleichbar mit dem früherer EarPods.

Als neues Accessoire hat Cook kabellose AirPods vorgestellt. Sie sehen auf den ersten Blick wie abgesägte Earpods aus. Und weil sie ohne Kabel schnell verloren gehen könnten, transportiert man sie in der mitgelieferten Box. Die Akkulaufzeit soll rund fünf Stunden betragen. In der Transport-Box steck ein Akku, der sie für insgesamt 24 Stunden Betrieb wieder aufladen kann. Klappt man die kleine, weiße Schachtel auf, verbinden sich die Lauscher automatisch mit dem Gerät.

Das iPhone 7 Plus ist wasserdicht

Der Wegfall der Klinke bedeutet aber auch den Griff zum Adapter, wenn man weiterhin seine alten Lieblingskopfhörer nutzen will. Sorgen über genug Modelle mit Lightning-Connector muss man sich nicht machen. So viel kann ich Euch nach einer Woche IFA und Gesprächen mit Audio-Firmen versichern.

Wer sich nun über den Wegfall der Klinke ärgert, kann sich aber über etwas anderes freuen: Das iPhone 7 Plus ist nach IP67 gegen zeitweiliges Eintauchen in Wasser geschützt. Bis zu 30 Minuten und bis zu einem Meter Tiefe sind drin. Das entspricht demselben Standard, mit dem auch die erste Generation der Apple Watch gegen Staub und Wasser geschützt ist. Tauchgänge können wir nicht empfehlen, aber Stürze ins Klo, eine Pfütze oder einen Bach überlebt das Apple-Smartphone nun problemlos.

Kamera: zwei Linsen für optischen Zoom und Bokeh-Look

Während die Frontkamera Selfies mit sieben Megapixeln ermöglicht, ist spannend, was sich Apple für die Hauptkamera hat einfallen lassen. Genauer: für die Kameras. Denn im iPhone 7 Plus kommt eine Dualkamera zum Einsatz. Es handelt sich um zwei Linsen, die jeweils Fotos mit zwölf Megapixeln schießen. Eine Linse nutzt das Plus-Smartphone für Weitwinkelaufnahmen, die andere für Tele-Aufnahmen. Damit realisieren Apples Ingenieure einen zweifachen optischen Zoom. Außerdem sind Fotos mit Bokeh-Look möglich, den man sonst von Profi-Kameras kennt. Die zwei Linsen erkennen zusammen mit dem Bildsensor die Ebenen im Bild und stellen das Motiv auch in der Vorschau schon scharf bzw. unscharf. Ergänzt wird die Kamera mit einem optischen Bildstabilisator (OIS), der auch schon in den Vorgänger-Modellen zum Einsatz kam.

Weil jede neue iPhone-Generation auch mit einem neuen Chipsatz einhergeht, verrichtet im Innern der neue A10-Fusion-Chipsatz seine Arbeit. Wie sich dieser im Alltag schlägt, kann erst der ausführliche Test zeigen. In der Kürze der Zeit im Hands-on-Bereich nach der Keynote konnte man sich lediglich einen oberflächlichen Eindruck von der Performance des Gerätes machen. Verzögerungen oder gar Ruckler waren nicht zu bemerken.

Vorläufiges Fazit: das bessere, neue iPhone 7?

Vorinstalliert auf dem iPhone 7 läuft iOS 10. Das Betriebssystem steht ab dem 13. September kostenlos zum Download via iTunes und als Over-the-Air-Update in den Einstellungen von iPhone, iPad und iPod touch bereit. Und wer viel herunterlädt, braucht auch Speicher. Den hat Apple im iPhone 7 Plus aufgestockt: Das Modell mit 16 GB ist Geschichte, los geht es dafür mit 32 GB. Außerdem erhältlich sind die Speichergrößen 128 und, das ist neu, 256 GB.

Mein vorläufiges Fazit: Bislang griff ich immer zum iPhone 7, weil mir der 5,5-Zöller einfach zu groß war. Doch die neue Kamera hinterlässt einen sehr guten, ersten Eindruck. Wer viel unterwegs ist und mit seinem Smartphone Fotos und Videos macht, so wie ich, der freut sich über einen großen Akku und eine gute Kamera. Und im schwarzen Gewand fällt die Größe dann gar nicht mehr so auf. Alles in allem scheint das iPhone 7 Plus in Zeiten von Instagram, Snapchat und Co. die bessere Wahl. Ob es sich im Alltag behaupten kann, das wird in Kürze der ausführliche Test zeigen, den wir an dieser Stelle aktualisieren.

Dieses Hands-on wird im Laufe der Nacht aktualisiert.