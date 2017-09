iPhone 8 und iPhone 8 Plus im Test: das Hands-on [mit Video]

Auf das iPhone 7 folgen, neben dem iPhone X, das iPhone 8 und das größere iPhone 8 Plus. Apple hat seine neue Smartphones am Dienstag vorgestellt. Wir konnten uns die iPhones im Glaskleid schon genauer anschauen. Ein Hands-on.

Lange Zeit war vor allem das iPhone 8 in der Diskussion, das nun offiziell den Namen iPhone X trägt. Für die eigentlichen Nachkömmlinge der 7er-Modelle bricht Apple mit der Tradition und lässt auf das iPhone 7 und iPhone 7 Plus das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus folgen.

Look & Feel

Auffälligste Neuerung: Statt Aluminium kommt auf der Rückseite Glas zum Einsatz. Das verändert den Look der neuen Apple-Smartphones mehr als gedacht. Tatsächlich ist das Finish schon sehr anders als bei den Aluminium-Rückseiten: Silber wirkt relativ Weiß. Spacegrau ist relativ nah dran am Look des iMac-Pro-Gehäuses. Gold wiederum wirkt weniger blass als der Goldton beim iPhone 7.

iPhone 8 und iPhone 8 Plus in Silber (© 2017 CURVED)

Die Glasrückseite beim iPhone 8 Plus (© 2017 CURVED)

Der Powerbutton und SIM-Kartenslot auf der rechten Seite (© 2017 CURVED)

iPhone 8 und iPhone 8 Plus von vorne (© 2017 CURVED)

Lightning-Anschluss und Lautsprecher auf der Unterseite (© 2017 CURVED)

















Kaum etwas verändert hat sich bei den Displays: Beim iPhone 8 misst der Bildschirm weiterhin 4,7, beim iPhone 8 Plus wiederum 5,5 Zoll. Die Auflösung ist mit 1334 x 750 Pixeln bzw. 1920 x 1080 Pixeln ebenfalls gleichgeblieben. Während Apple beim iPhone X erstmalig ein OLED-Display in einem Smartphone verbaut, setzt man bei der 8er-Generation weiterhin auf die LCD-Technologie. Allerdings hat man von den aktuellen iPad Pros die True-Tone-Technologie übernommen: Das Display passt dabei seinen Weißwert dem Umgebungslicht an. Dadurch wirkt das Bild natürlicher. Eine weiße Seite ähnelt etwa mehr einem weißen Blatt Papier, das je nach Lichteinfall im Auge des Betrachters seine Farbe ändert. Der Bildschirm verfügt zudem auch weiterhin über 3D Touch, das den Schnellzugriff auf bestimmte App-Funktionen ermöglicht, wenn man stärker auf das Display drückt.

Unter dem Display befindet sich nach wie vor der Fingerprintsensor Touch ID, an der rechten Gehäusekante liegt der Einschub für die SIM-Karte sowie der Powerbutton, auf der linken Seite wiederum der Stummschalter und die Lautstärke-Buttons. Die Unterseite bietet Platz für den Lightning-Anschluss und den Lautsprecher.

Die Hardware: mehr Performance und kabelloses Laden

Mit jedem Jahr und damit für jede iPhone-Generation entwickelt Apple auch seinen hauseigenen Chipsatz weiter. Die neue Generation heißt "A11 Bionic". In dem Sechskerner kümmern sich zwei High-Performance-Kerne um rechenintensive Aufgaben. Vier weitere Kerne takten geringer, arbeiten dafür stromsparender. Die Konsequenz: Laut Apple ermöglicht ein neuer "Performance-Controller", alle sechs Kerne gleichzeitig einzuspannen und damit bis zu 70 Prozent (im Vergleich zum A10) mehr Leistung zu liefern. Dennoch sollen Nutzer zwei Stunden mehr Batterielaufzeit als beim iPhone 7 rausbekommen. Ob das stimmt, das klären wir im ausführlichen Test.

Praktisch: Ebenfalls im Innern versteckt liegt ein Bauteil, das nun kabelloses Laden ermöglicht. Aus diesem Grund kommt auch eine Glasrückseite zum Einsatz.

Die Kamera: neue Poträtmodi für das iPhone 8 Plus

Auf der Rückseite kommt beim "kleinen" iPhone 8 eine Kamera mit einer Blende von ƒ/1.8 zum Einsatz, die Bilder mit 12 Megapixeln und 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde schießt. Beim Plus-Modell ist es eine Dualkamera mit einer Tele- und einer Weitwinkellinse (Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende, Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende), die wie bei den Vorgängern Porträtaufnahmen mit unscharfen Hintergründen ermöglicht. Beide Smartphones können zudem Slow-Motion-Clips in Full-HD aufzeichnen. Die Selfiekamera auf der Vorderseite schießt bei beiden iPhones Fotos mit sieben Megapixeln und Videos in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde.

Dem Plus-Smartphone (und dem iPhone X) vorenthalten ist ein umfangreicherer Porträtmodus: Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono sowie Studio Light lassen sich direkt in der Kamera-App auswählen und verpassen einem Porträtfoto einen anderen Look. Dabei legt die Software aber keinen Filter über das gesamte Bild. Der Chipsatz analysiert die kombinierte Aufnahme beider Linsen und wählt je nach gewünschtem Modus die passende Beleuchtung für einzelne Bildbereiche. Praktisch: Das funktioniert auch im Nachhinein. Allerdings handelt es sich noch um ein Beta-Feature, das erst in Kürze mit einem iOS-Update auf die neuen iPhones mit Dualkamera kommt.

Das Spacegrau bei iPhone 8 und iPhone 8 Plus changiert ins Schwarze. (© 2017 CURVED)

Powerbutton und SIM-Kartenlot au der einen und... (© 2017 CURVED)

...Lautstärke-Buttons sowie Stummschalter auf der anderen Seite. (© 2017 CURVED)

Die Unterseite mit Lightning-Anschluss und Lautsprecher (© 2017 CURVED)

iPhone 8 und iPhone 8 Plus in Spacegrau von vorne (© 2017 CURVED)

















Das machte beim ersten Hands-on allerdings schon einen sehr guten Eindruck und wirkte weniger wie künstlich drübergelegte Filter, als ich zunächst angenommen hätte.

Die Software

Auf dem Smartphone wird zum Zeitpunkt der Auslieferung iOS 11 vorinstalliert sein. Eines der Hauptfeatures wird eine umfassende Augmented-Reality-Unterstützung sein, von der wir uns vor wenigen Wochen schon in New York einen ersten Eindruck verschaffen konnten. Darüber hinaus unterstützt das mobile Betriebssystem von Apple nun Screen Recordings, eine Einhand-Tastatur, neue Effekte für Live Fotos und vieles mehr.

Tipps zu den interessantesten Features haben wir hier für Euch zusammengetragen:

Preise und Verfügbarkeit

iPhone 8 und iPhone 8 Plus lassen sich ab dem 15. September 2017 vorbestellen und werden eine Woche später, am 22. September, ausgeliefert. Preislich beginnt es bei 799 Euro für das iPhone 8 mit 64 Gigabyte (GB). 969 Euro kostet die Ausführung mit 256 GB Speicher. 909 Euro zahlt Ihr für das iPhone 8 Plus mit 64 GB, 1079 Euro sind es für das Modell mit 256 GB Speicher.

Vorläufiges Fazit

Während Apple beim iPhone X neue Wege beschreitet, sind die neuen "8er" die eigentlichen Nachfolger des iPhone 7 und 7 Plus. Warum 8 und nicht 7s und 7s Plus? Nun, das "S" stand in den vergangenen Jahren in erster Linie für ein Update unter der Haube: mehr Performance, mehr Speicher. Die neuen iPhones kommen aber auch im neuen Gewand daher. Keineswegs radikal anders, dafür aber mit einem neuen Finish.

Wer auf ein randloses Display, Gesichtserkennung mittels Face ID und ein noch größeres Display in einem dennoch handlichen Gehäuse aus ist, der muss für das iPhone X tief in die Tasche greifen. Kabelloses Laden und die neuen Porträtmodi bringt hingegen auch das iPhone 8 Plus mit.

Die ausführlichen Tests beider Smartphones lest Ihr demnächst hier und auf CURVED.de.