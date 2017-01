Das Asus ZenFone AR angetestet: Tango Unchained [mit Video]

Aufgepasst, das Asus ZenFone AR kann eine ganze Menge. Es unterstützt nicht nur Daydream, sondern auch Googles AR-Plattform Tango.

Google Tango nimmt Fahrt auf. Erst Ende 2016 kam das Lenovo Phab 2, das erste Smartphone, dass Googles Augmented-Reality-Plattform unterstützt, in Deutschland in den Handel. Auf der CES 2017 legte Asus mit dem ZenFone AR nach. Das Gerät entstand in Kooperation mit Google und Qualcomm und ist genau auf die Technologie abgestimmt.

Kurz zur Erklärung: Tango ermöglicht es Euch, mit Hilfe dreier Kameras (die Hauptkamera, eine Kamera für Tiefen- und eine für Bewegungsinformationen), speziellen Sensoren und der passenden Software, Räume dreidimensionell zur erfassen. Das kann zum Beispiel für die Erstellung von Indoor-Karten nützlich sein – oder für Augmented-Reality-Inhalte.

Spezial-Snapdragon und Riesen-RAM

Bei der Präsentation hatten Asus und Google auch gleich zwei Beispiele parat. Das erste war eine App des Bekleidungseinzelhändlers Gap. Über die könnt Ihr online Kleidung einkaufen und an Hand von 3D-Modellen gleich einen Eindruck davon bekommen, ob Ihr das Shirt Eurer Wahl lieber in M oder L kaufen solltet. Bei der zweiten Vorführungen handelte es sich um die "Hot Wheels"-App, in der Spieler eigene Strecken aufbauen und die kleinen Flitzer fahren lassen können. Außerdem gibt es bereits Anwendungen, die Euch zum Beispiel das Sonnensystem ins Zimmer zaubern oder die Euch vor dem Möbelkauf zeigen, ob das Sofa Eurer Wahl wirklich in die Ecke passt.

Damit diese Apps auf dem ZenFone AR vernünftig laufen, kommt eine speziell angepasste Version des Qualcomm Snapdragon 821 zum Einsatz, dazu gibt es satte acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Weil so viel Power für nur einen Anwendungszweck verschwendet wäre, ist das Smartphone gleichzeitig Daydream ready, es unterstützt also Googles VR-Plattform. Damit Ihr dort auch etwas erkennen könnt, verbaut Asus ein 5,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display, das mit 2560 x 1440 Pixeln auflöst. Entsprechend kommt als Betriebssystem Android 7.0 Nougat zum Einsatz.

Asus betonte außerdem, dass das ZenFone AR das leichtestes Smartphone sei, dass die Tango-Plattform unterstütze. Kein Kunststück, denn das erwähnte Lenovo Phab 2 ist aktuell der einzige Konkurrent auf dem Markt und mit einer Display-Diagonale von 6,4 Zoll ungleich größer. Wir konnten das Smartphone im Hands-on-Bereich nach der Präsentation ganz kurz unter die Lupe nehmen. Und tatsächlich fühlte es sich ziemlich leicht in der Hand an.

Das ZenFone AR soll im zweiten Quartal 2017 auf den Markt kommen. Einen Preis für das Gerät nannte Asus noch nicht.