BlackBerry KeyOne im Test: das Tastatur-Phone im Hands-on [mit Video]

BlackBerry, oder besser Comeback-Berry, nutzte den MWC 17 um das KeyOne vorzustellen. Das Smartphone hat endlich wieder eine Tastatur. Wie sich darauf tippen lässt, verrät das Hands-on.

Da ist sie wieder, die ikonische Tastatur. Während die BlackBerrys DTEK 50 und DTEK 60 reine Touch-Smartphones waren, bringen die Kanadier in Kooperation mit dem Hardware-Hersteller TCL wieder ein Gerät mit Keyboard heraus. Das ist zwar nicht der einzige Vorzug des KeyOne, aber für viele BlackBerry-Anhänger sicherlich der wichtigste. Wie gut also lässt sich auf der Tastatur tippen? Kurze Antwort: sehr gut. Die Tasten sind ziemlich fest, bieten aber einen guten Druckpunkt und einen kurzen Hub. Dadurch wirkt die Tastatur solide. Nach kurzer Eingewöhnung war das Tippen darauf kein Problem.

Damit es noch schneller geht, zeigt das KeyOne, wie jedes Android-Telefon, auch Wortvorschläge an. Hier gibt es ein kleines Problem: Tippt Ihr auf einen Vorschlag, lauft Ihr Gefahr, den digitalen Homebutton zu erwischen und auf dem Homescreen zu landen. Kein Problem hat das KeyOne damit, Shortcuts zu erkennen. Die könnt Ihr auf die Tastatur legen und so schneller Apps öffnen. Haltet Ihr etwas das "W" länger gedrückt, öffnet sich auf Wunsch die Wetter-App. Welche Funktion ausgeführt werden soll, ist konfigurierbar. Richtig cool: In die Leertaste ist der Fingerabdrucksensor integriert. Wie früher könnt Ihr die Tastatur auch zum Navigieren benutzen. Benutzen. Links und rechts durch die Menüs zu blättern, das klappte schon ganz gut.

Solides Smartphone mit Mittelklasse-Ausstattung

Für ein angemessenes Arbeitstempo ohne merkliche Ruckler sorgt ein Snapdragon 625 von Qualcomm. Dazu gibt es drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Hardcore-Gamer dürften ob der Ausstattung etwas zusammenzucken. Aber: BlackBerrys sind traditionell Arbeitsgeräte und nicht zum Spielen gedacht. Das Tempo am Stand war in Ordnung, Apps öffneten sich schnell. Dass das Smartphone in Benchmarks später nicht mit einem OnePlus 3T wird mithalten können, spielt, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle.

Für Daten stehen 32 Gigabyte zur Verfügung. Davon müsst Ihr natürlich ein paar Gigabyte an das System abtreten. Es gibt aber einen Schacht zur Speichererweiterung. Dazu kommt der Akku mit der krummen Zahl von 3.505 mAh. Auf der Keynote versprach BlackBerry genug Strom für einen ganzen Tag. Sollte es mal eng werden, gibt es aber auch eine Quickcharge-Funktion. Ein USB-C- und ein Klinken-Anschluss komplettieren die Ausstattung. Der 4,5 Zoll große Bildschirm im 3:2-Format löst mit 1620 x 1080 Pixeln auf. Das ist nicht ganz Full-HD, liefert nach erster Inspektion am Stand auf der kleinen Fläche aber genug Pixel für ein scharfes Bild.

Die Tastatur des Blackberry KeyOne bietet eine Hintergrundbeleuchtung. (© 2017 CURVED)

Verpackt ist die ganze Technik in einem vergleichsweise schweren, dadurch aber robust wirkenden Gehäuse mit Alu-Rahmen. Die Rückseite ist, wie beim BlackBerry Priv, gummiert. Das sorgt für einen sicheren Halt. Die Bedienelemente am Telefon sind nicht spektakulär. Erwähnenswert ist aber die Funktionstaste auf der rechten Seite. Ab Werk startet Ihr damit Google Now, beziehungsweise bald den Google Assistant. Ihr könnt aber auch andere Funktionen darauf legen.

Kamera mit Profi-Modus und Software mit Sicherheitsfeatures

Die Kamera das BlackBerry KeyOne löst mit zwölf Megapixeln auf. Aufgrund des grell ausgeleuchteten Standes lässt sich aber noch kein Zwischenfazit zur Bildqualität ziehen. Immerhin scheint TCL auch Foto-Freunde im Fokus zu haben, denn die Kamera-Software bietet einen Pro-Modus, in dem Ihr viele Einstellungen selbst treffen könnt. Selfie-Fans oder Videotelefonierer freuen sich über die Acht-Megapixel-Frontkamera.

Bei der Software kommt das aktuelle Android 7.1.1. Nougat zum Einsatz. Die Optik verändert der Hersteller nur marginal. Sie sieht stark nach Stock-Android aus. Das lässt auf schnelle System-Updates hoffen. BlackBerry selbst statt das KeyOne zudem noch mit der DTEK-App aus. Die gibt Euch Auskunft über den Sicherheitsstatus des Telefons. Ist etwas nicht in Ordnung, meldet sie sich und Ihr könnt das Problem beheben. Dazu gibt es natürlich die App BlackBerry Hub, eine kombinierte Inbox aus sämtlichen Kanälen.

Vorläufiges Fazit: ein gelungenes Comeback

Das BlackBerry KeyOne macht einen guten ersten Eindruck. Die Tasten bieten einen tollen Druckpunkt, der Bildschirm ist scharf, das Tempo absolut in Ordnung. Dazu fühlt sich das Smartphone robust und sauber verarbeitet an. Gespannt sind wir, wie sich die Kamera im Test schlägt und ob BlackBerry und TCL es schaffen, die Software langfristig aktuell zu halten. Nur dann lohnt es sich 599 Euro (UVP) für das Gerät auszugeben.

Das BlackBerry Keyone kommt im April 2017 weltweit auf den Markt.