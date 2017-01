Casio WSD-F20 im Hands-on: Outdoor-Smartwatch mit Android Wear 2.0

Die Vorgänger-Smartwatch hat uns gut gefallen, trotzdem hat es der Hersteller geschafft an der Casio WSD-F20 noch ein paar Dinge zu verbessern. Dazu gibt es Android Wear 2.0.

"Wenn es in der nächsten Version mit dem GPS-Chip klappt, gibt es eigentlich kaum noch etwas, das gegen die Casio spricht." Das war das Fazit zur Casio Smart Outdoor Watch (WSD-F10), die mit der Note 8.8 sehr gut bei uns abgeschnitten hat. Auf der CES 2017 haben die Japaner nun den Nachfolger, die Casio WSD-F20 vorgestellt – und tatsächlich einen GPS-Chip eingebaut. Mit dessen Hilfe könnt Ihr bei Trekking-Abenteuern oder anderen Outdoor-Aktivitäten auch navigieren.

Wenn Ihr vorher das passende Kartenmaterial von Mapbox auf die Uhr ladet, kann das Smartphone sogar komplett zu Hause bleiben. Auf dieser neuen Offline-Karte könnt Ihr unterwegs auch Stellen markieren, die Euch besonders gut gefallen haben oder an denen sich zum Beispiel gute Angelplätze befinden. Darüber hinaus installiert Casio ein neues Watchface, das viele Informationen anzeigen kann. Welche könnt ihr direkt über das Zifferblatt auswählen und müsst dafür nicht in die Einstellungen oder eine extra Watchface-App gehen.

Android Wear 2.0 mit Play Store an Bord

Äußerlich hat sich nicht viel getan. Die Uhr sieht immer noch sehr robust aus. Auffälligste Veränderun: Das Gehäuse verfügt über jetzt über drei Bedienknöpfe. Schon beim Vorgänger vorhanden waren der Luftdrucksensor und der Ladeanschluss. Außerdem ist die Casio WSD-F20 bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht. An der Display-Größe und der -Auflösung hat sich nichts getan. Der 1,32 Zoll große Touchscreen löst mit 320 x 320 Pixeln auf. Am unteren Rand befindet sich ein Lichtsensor. Wie beim Vorgänger legt Casio ein Monochrom-Display über das LCD, das nur Datum und Uhrzeit anzeigt, wenn Ihr die Smartwatch-Funktionen gerade nicht braucht. Super! Denn so spart die Smartwatch Strom und verlängert ihre Akkulaufzeit.

Casio WSD-F20: Android Wear 2.0 und 50 Meter wasserdicht. (© 2017 CURVED)

Casio WSD-F20: Eigene Kartenapp für die Offline-Navigation. (© 2017 CURVED)





Als Betriebssystem ist Android Wear 2.0 an Bord. Das heißt, Ihr habt neue Möglichkeiten, durch Eure Apps zu navigieren. Außerdem bringt das kommende System den Play Store auf die Smartwatch. Ihr könnt also Anwendungen auf der Uhr installieren, ohne sie aufs Smartphone laden zu müssen. Das dürfte besonders kaufwillige iPhone-Besitzer erfreuen, die die Funktionalität von Android-Wear-Uhren bis jetzt nichts um Apps erweitern können. Zusätzlich hatte Google angekündigt, den Google Assistant mit Android Wear 2.0 auf Smartwatches zu bringen. Für die Besitzer der Vorgänger-Uhr gibt es übrigens Grund zur Freude: Casio verspricht das Betriebssystem-Update auch für die WSD-F10.

Vorläufiges Fazit: An den richtigen Stellen angesetzt

Casio zeigt etablierten Technik-Unternehmen wie es geht und spendiert der WSD-F20 sinnvolle neue Funktionen. Dazu kommt aktuelle Software zum Einsatz, die die Uhr unabhängiger vom Smartphone machen. Top! Im April 2017 soll Casios neue Outdoor-Watch erhältlich sein. Kostenpunkt: 499 Euro.