Samsung Galaxy Tab S3 im Test: das Glanzstück aus Glas im Hands-on

Dass es auf dem Mobile World Congress 2017 (MWC) kein Galaxy S8 geben würde, war lange im Vorfeld klar. Trotzdem hat Samsung zur Keynote eingeladen – und das Galaxy Tab S3 vorgestellt. Warum sich dieses Tablet sehen lassen kann, erklären wir Euch im Hands-on.

Kompliment, Samsung! Das Unternehmen aus Südkorea hat auf dem Mobile World Congress zwar kein neues Top-Smartphone vorgestellt, sorgt mit dem Galaxy Tab S3 aber trotzdem für einen Wow-Effekt. Was für ein schickes Tablet! Wo die Konkurrenz auf Aluminium setzt, versucht es Samsung mit Glas. Das kennt man zwar von Geräten wie dem Galaxy S6 oder dem Galaxy S7, bei Tablets hat das aber absoluten Seltenheitswert. Eine Schicht Gorilla Glass 4 soll auf beiden Seiten dafür sorgen, dass Ihr Euch im Alltag nicht allzu viele Sorgen um Kratzer machen müsst. Nur gegen Fingerabdrücke hilft der Schutz nicht. Ganz ohne Metall geht es aber natürlich doch nicht. Sozusagen im Glas-Sandwich sitzt der Aluminium-Rahmen, der Stabilität vermittelt und besonders bei der dunklen Variante schick aussieht.

Außerdem ist das Galaxy Tab S3 ganz schön leicht. Und das, obwohl es im Vergleich zum Vorgänger etwas zugelegt hat. Statt 389 Gramm wiegt die WLAN-Ausgabe nun 429 Gramm. Aber selbst die fünf Gramm schwerere LTE-Variante ist bei gleich großem Bildschirm immer noch leichter als das iPad Pro 9.7 (437 Gramm WLAN, 444 Gramm LTE). Mit dem Gewicht nimmt auch die Dicke des Gehäuses leicht zu. Statt 5,6 misst das Tab S3 jetzt sechs Millimeter. Mit anderen Worten: Es ist immer noch verdammt dünn. Trotzdem schafft es Samsung nicht nur, vier Lautsprecher der Unternehmenstochter AKG in dem Gehäuse unterzubringen, sondern auch einen Kopfhörer- und einen USB-C-Anschluss.

Scharfes Display mit HDR

Beim Bildschirm setzt Samsung wie beim Vorgänger auf ein Super-AMOLED-Display, das mit 2048 x 1536 Bildpunkten auflöst und ein gestochen scharfes Bild bietet. Außerdem unterstützt es High Dynamic Range (HDR), bietet also eine höhere Farbgenauigkeit und ein besseres Kontrastverhältnis. Davon sollen besonders Filmfans profitieren. Schließlich gibt es auf diversen Streaming-Portalen wie Netflix und Amazon Prime Video immer mehr HDR-Inhalte. Ein kleiner Negativpunkt zeigte sich beim Hands-on-Termin aber doch: Bei Naturlicht, das durch ein Fenster in den Vorführraum schien, gab es teilweise störende Spiegelungen. Allerdings handelte es sich um ein Vorserienmodell. Unter dem Display befinden sich die üblichen Bedienelemente, also die beiden Sensortasten für "Zurück" und die Multitasking-Übersicht und der Homebutton mit integriertem Fingerabdrucksensor.

Im Inneren taktet ein "Snapdragon 820"-Prozessor. Dazu gibt es vier Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher. Klar, der Chip ist nicht mehr der neueste. Schließlich steckt der auch schon in der US-Version des 2016 vorgestellten Samsung Galaxy S7. Zum alten Eisen gehört trotzdem nicht. Aktuelle Spiele sollten ohne Probleme auf dem Tablet laufen. Beim Hands-on hatten wir, trotz Vorserien-Gerät, außerdem nicht das Gefühl, dass das Tablet langsam reagiert. Trotzdem dürften viele Kunden zweimal überlegen, ob sie sich ein 700-Euro-Tablet mit einem ein Jahr alten Prozessor zulegen wollen.

Samsung Galaxy Tab S3: Auch ein Glasrücken kann entzücken. (© 2017 CURVED)

Die weiteren Daten sind schnell zusammengefasst: Der Speicher ist 32 GB groß und kann per micro-SD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden. Außerdem verbaut Samsungs zwei Kameras: Die Knipse auf der Rückseite schließt Fotos mit 13 Megapixeln und nimmt Videos sogar in 4K auf. Eine nette Dreingabe. Es bleibt aber die Frage, wer sein Tablet dauerhaft für Foto- und Video-Aufnahmen benutzt. Sinnvoller ist da schon die Frontkamera mit fünf Megapixeln. Sie eignet sich den Zahlen nach für ein fixes Selfie und auch Videotelefonie.

S Pen dabei, Keyboard optional

Wie bei den ebenfalls neuen Galaxy Books liegt auch dem Galaxy Tab S3 der S Pen bei. Der Stift hat ein kleines Gewichtsproblem. Er ist nämlich dicker als das Tablet selbst. Einen Einschub wie bei den Note-Geräten gibt es beim Tab S3 demnach nicht. Das ist sowohl Vor- als auch Nachteil. Denn wenn der Stift nirgends hineinpassen muss, kann man ihn auch gleich etwas größer machen. Tatsächlich kann man mit dem S Pen ganz komfortabel auf dem Galaxy Tab S3 herum malen und auch Notizen aufschreiben. Dazu trägt auch die neue "Mine" des Stiftes bei. Die besteht nun nicht mehr aus Plastik, sondern aus Gummi. Der Nachteil liegt auf der Hand: Ohne eine Verwahrmöglichkeit ist die Gefahr groß, den Stift zu verlieren.

Optional erhältlich sein wird ein Tastatur-Cover, das Ihr wie bei den Galaxy Books über den Pogo-Pin-Connector mit dem Tablet verbindet. Wie gut sich darauf schreiben lässt, können wir leider noch nicht sagen, da Samsung vor Ort noch keine Testexemplar zur Verfügung standen. Den Schritt mit dem Connector und dem Keyboard wagt Samsung, weil sich nach Aussage des Unternehmens, mit Android 7.0 Nougat mittlerweile ganz gut arbeiten lasse. Das Betriebssystem ist auf dem Galaxy Tab S3 natürlich vorinstalliert. Darüber legt Samsung die TouchWizz-Oberfläche. Die wurde um einige Funktionen für den S Pen erweitert. Wie auf dem Note könnt Ihr nun auf Knopfdruck ein Sondermenü ausfahren und direkt Notizen und Screenshots erstellen.

Vorläufiges Fazit: ein schicker Entertainer

Gratulation! Mit dem Samsung Galaxy Tab S3 ist den Südkoreanern ein optisch schickes Tablet gelungen. Abstriche gibt es für den ein Jahr alten Chip. Hier hätte es gern der neue Snapdragon 821 oder sogar der Snapdragon 835 sein dürfen. Abgesehen von der Leistung ist das Tab S3 ein Gerät, das locker in jede Tasche passt und dank des HDR-Displays als Entertainer taugt. Samsung selbst bewirbt das Tablet als Premium-Gerät. Das spiegelt sich im Preis wieder: Das Tablet kostet 700 Euro.

Das Samsung Galaxy Tab S3 soll Ende März 2017 in den Handel kommen.