Google Home im Test: die Suchmaschine fürs Wohnzimmer

Noch gibt es den smarten Speaker Google Home nicht in Deutschland zu kaufen. Wir haben uns trotzdem ein Exemplar besorgt und schauen, was Google besser oder schlechter macht als Amazon mit dem Echo.

Egal ob Wetter, Sportergebnisse oder Nachrichten. Wenn wir im Internet nach etwas suchen, ist Google seit über einem Jahrzehnt die erste Anlaufstelle. 2004 hat es der Begriff "googeln" sogar in den Duden geschafft. Bis Oktober 2016 erfolgte der Zugriff auf die Suchmaschine fast ausschließlich über Notebooks, PCs, Smartphones oder Tablets. Dann stellte das Unternehmen Google Home vor, quasi die Suchmaschine fürs Wohnzimmer. Genau wie Amazon Echo handelt es sich bei Home um einen smarten Lautsprecher.

Ein unscheinbares Gadget

Ebenso wie Echo ist auch Google Home zunächst ein unscheinbares Produkt. Stellt man das Gadget ins Regal, könnten Besucher es auch mit einer leeren Blumenvase oder einem Lufterfrischer verwechseln. Durch dieses Design sieht Googles Lautsprecher noch etwas zurückhaltender aus als das Modell des Versandhändlers. Darüber hinaus ist Home individualisierbar. Gefällt Euch der untere graue Teil nicht, tauscht Ihr ihn einfach gegen ein andersfarbiges Pendant aus. So könnt Ihr sicherstellen, dass der Lautsprecher zu Eurer Einrichtung passt. Der Wechsel klappt übrigens ohne Probleme: Drehen, abziehen, draufsetzen, drehen, fertig.

Google Home: Ein Knopf, ein Stromanschluss und das war's. (© 2016 CURVED)

Bei den Bedienelementen ist für Google weniger mehr. Über ein Touch-Feld auf der Oberfläche könnt Ihr die Lautstärke regeln, über einen Knopf auf der Rückseite die Mikrofone abschalten. Einen Button, der Home aktiviert, wenn der Speaker Euch mal nicht gehört hat, gibt es nicht. Auch bei den Mikrofonen hat Google etwas gespart. Im Echo kommen gleich sieben Mikros zum Einsatz, Google verbaut zwei Fernfeld-Mikros. Trotzdem war Home meistens in der Lage dazu, mich auch vom anderen Ende des Raumes zu hören. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Google Assistant vs. Alexa

Damit der Speaker Euch zuhört, sagt Ihr natürlich "Ok, Google". Alternativ könnt Ihr auch "Hey, Google" sagen. Danach sprecht Ihr einfach Euer Kommando ein. Dafür müsst Ihr über Englischkenntnisse verfügen. Denn aktuell gibt es Google Home nicht in Deutschland zu kaufen. Als einzige Sprache wird Englisch unterstützt. Das ist aber nur halb so schlimm, denn so hat Google Home deutlich mehr drauf.

Zur Erklärung: Die Triebfeder von Google Home ist der Google Assistant. Diese aufgebohrte Version von Google Now kommt bereits im Messenger Allo und auf den Pixel-Smartphones zum Einsatz. Noch steckt der Assistant zwar in den Kinderschuhen, irgendwann sollen Nutzer aber dazu in der Lage sein, über die künstliche Intelligenz ihren Alltag zu steuern, indem sie zum Beispiel Kinokarten oder Essen darüber bestellen. Mit der deutschen Ausgabe des Assistant klappte das zumindest in unserem "Pixel XL"-Test noch nicht so gut. Die häufigste Antwort auf Anfragen waren Web-Suchen.

In Verbindung mit Google Home bietet der Assistant dagegen einen echten Mehrwert. Wie Amazon Echo beherrscht der Assistant die Basics wie die Wetterabfrage oder das Stellen von Timern oder Weckern. Ihr könnt damit natürlich Musik (von Google Music, Spotify oder Pandora) abspielen und auch ein paar Smart-Home-Geräte wie Nest oder Philips Hue steuern. Mit dem Assistant verknüpft Google aber auch die eigenen Produkte.

Verknüpfte Google-Produkte und eine Quizshow

Einkaufs- und To-Do-Listen werden automatisch in Google Notizen angelegt (sofern sie noch nicht vorhanden sind). Besitzt Ihr einen Chromecast, könnt Ihr Home bitten, etwa den neuen Trailer zu "Blade Runner 2049" auf dem TV-Stick abzuspielen. Neben YouTube arbeitet Home mittlerweile auch mit Google Fotos und Netflix zusammen. Weitere Dienste werden folgen. Darüber hinaus ist die kontextbasierte Unterhaltung eine Stärke von Home, denn der Assistant kann sich an das vorher Gesagte erinnern. Fragt Ihr: "Wer ist Harrison Ford", wird Euch der Assistant die Antwort liefern. Fragt Ihr im Anschluss: "Wie groß ist er?", weiß Google, dass immer noch vom Schauspieler die Rede ist. Alexa kann das nicht.

Leuchten die LEDs, hört Google zu. (© 2016 CURVED)

Außerdem hat Google Wert auf einen hohen Spaßfaktor gelegt. Natürlich funktionieren die meisten Easter Eggs von Allo oder den Pixel-Smartphones. Dazu gehören zahlreiche Anspielungen auf Filme, Serien oder Songs. Eine kleine Liste haben wir Euch hier aufgeschrieben. Richtig gut hat uns aber gefallen, dass Google sogar eine echte kleine Quizshow eingebaut hat, die Ihr mit mehreren Teilnehmern spielen könnt.

Nur ein Google-Account zur Zeit

Problematisch wird es bei Google Home erst dann, wenn Ihr mit mehreren Menschen in einem Haushalt lebt. Denn das Gadget lässt sich nur an einen Google-Account koppeln. Das heißt: Einträge für die Einkaufsliste landen nur auf meinem Smartphone, nicht aber auf dem meiner Frau. Gleiches gilt auch für Kalendereinträge.

Und natürlich gibt es da auch noch den Faktor Datenschutz. Wie Amazon Echo scannt auch Google Home die Umgebung permanent nach dem Codewort zur Aktivierung. Sobald Ihr Home aktiviert habt, landen alle Euere Suchanfragen auf Googles Servern. Das geschieht nach offizieller Angabe, damit Google den Service verbessern kann. Eure Anfragen könnt Ihr jederzeit über die "Meine Aktivitäten"-Seite von Google löschen. Trotzdem ist so ein Gadget von Google (oder Amazon), das jederzeit zuhört, mit Sicherheit nicht jedermanns Sache.

Fazit: kleine Vorteile gegen Amazon Echo

Vom Funktionsumfang her unterscheiden sich Amazon Echo und Google Home kaum voneinander. Mit beiden könnt Ihr einige Smart-Home-Geräte steuern, Notizen festhalten, Timer stellen oder Musik hören. Die Nase vorn hat Google in Sachen Kontext – und Unterhaltung. Aber: Ob der Speaker zum Markstart in Deutschland genauso gut funktioniert wie das US-Gegenüber steht noch in den Sternen. Zumindest auf dem Smartphone macht der deutsche Assistant (noch) nicht viel her. Sucht Ihr einen privaten Assistenten für die Wohnung, seid Ihr hierzulande aktuell mit dem Echo Dot am besten aufgehoben. Der ist mit 60 Euro auch nicht so teuer wie Google Home (130 US-Dollar).