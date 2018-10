Google Pixel 3 und Pixel 3 XL im Test: die Top-Kamera-Phones im Hands-on

Lange vor der Präsentation sind etliche Bilder und zahlreiche Details zum Pixel 3 und Pixel 3 XL ins Internet gelangt. Das durchgesickerte Material ist aber nur die halbe Wahrheit. Schließlich kommt es bei Googles Smartphones auf die Funktionen an. Ein Hands-on.

Zu früh im Verkauf, im Taxi vergessen und dazwischen immer wieder durchgesickerte Bilder, Infos und sogar erste Testberichte in den sozialen Netzwerken. Vor der offiziellen Präsentation der neuen Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL blieb Google kein PR-Desaster erspart. Folglich war das Aussehen der beiden Geräte bei der Präsentation keine Überraschung mehr. Zum Glück geht es aber ja nicht nur darum, wie ein Smartphone aussieht, sondern auch, was es kann. Und da hat sich Google erneut einiges einfallen lassen.

Was macht das Pixel 3 besonders?

Porträt-Fotos mit nur einer Linse

2018 steht erneut die Kamera im Fokus: Zur Auffrischung: Das Pixel 2 und die größere Variante, das Pixel 2 XL überzeugten 2017 weil sie in der Lage sind, Porträt-Fotos mit verschwommenem Hintergrund auch ohne eine zweite Linse aufzunehmen. Konkurrenzgeräte brauchen dafür eine Dualkamera mit zwei Objektiven. Darauf verzichtet Google auch beim Pixel 3 und Pixel 3 XL wieder – zumindest auf der Rückseite. "Wir glauben, dass man keine zweite Linse braucht", verrät Chris Baker, Produktmanager bei Google, im Pressegespräch. Stattdessen übernimmt eine Software das Zusammenrechnen mehrer Bilder und Informationen zum einem Porträtfoto. Beim Pixel 3 funktioniert das Ausschneiden der Personen auf Bildern nach Angaben von Google noch genauer, besonders dort, wo einige Konkurrenten schwächeln: im Bereich der Haare. Insgesamt sollen Fotos mehr danach aussehen, als hätte man Bilder mit einer digitalen Spiegelreflexkamera geschossen, verrät Baker.

"Wir glauben, dass man keine zweite Linse braucht"

Auch an anderer Stelle hat Google die Kamera verbessert. Unser Fotovergleich vom iPhone Xs mit dem Pixel 2, dem Galaxy S9 und dem iPhone X zeigte, dass sich Kameras bei Tageslicht eigentlich nicht mehr viel nehmen. Die wahren Stärken und Schwächen offenbaren sich, wenn das Licht nicht mehr optimal ist oder immer weniger wird. Um sich hier besser aufzustellen, hat Google den sogenannten Nightsight-Modus ("Nachtsicht-Modus") integriert. Der hellt Bilder auf, die ihr im Dunkeln ohne Licht oder Blitz schießt. Auch hier werden fast zeitgleich gleich mehrere Bilder mit verschiedenen Parametern aufgenommen und zum bestmöglichen Ergebnis zusammengebaut. Das ließ sich bei der Präsentation zwar nicht zeigen, bei Vorschaubildern gab Google uns aber Brief und Siegel: Die sind mit dem Pixel 3 aufgenommen worden – und sahen für nicht optimale Verhältnisse sehr, sehr gut aus. Einen Nachteil hat sie Sache aber: Nightsight wird nicht zum Verkaufsstart des Pixel 3 zur Verfügung stehen. Google liefert die Funktion per Software-Update nach.

Das Pixel 3 und Pixel 3 XL haben auf der Rückseite weiterhin nur eine Kameralinse. (© 2018 CURVED)

Außerdem habe man den Zoom der Kamera verbessert. Bilder auf maximaler Zoomstufe zeigen jetzt deutlich mehr Details als vorher. Auch hier heißt die Lösung: Software! Bei der Bildaufnahme nutzen die Pixel-Smartphones die unruhige Hand des Menschen aus. Was bei anderen Geräten zu Verwacklern führt, lässt die Pixel mehr Details einfangen. Auch hier wird das Bild, ihr ahnt es schon, aus mehreren aufgenommenen Bildern zusammengebaut. Das von Google präsentierte Ergebnis war zwar nicht knackscharf, es waren aber definitiv mehr Details zu erkennen. Wer ein Stativ benutzt, der wird feststellen, dass der gezoomte Bildausschnitt leicht hin und her springt. Das ist kein Fehler, sondern gewollt. Die Kamera sieht sich dann quasi selbst um, um die nötigen Details zu sammeln.

Frontkamera mit zwei Linsen

Auf der Vorderseite gibt es dann doch zwei Kameras. Aber nicht für Porträts, das übernimmt auch bei Selfies die Software. Stattdessen habt ihr bei Selbstporträts die Wahl zwischen einer normalen und einer Weitwinkellinse. Letztere eignet sich dann, wenn ihr ein Gruppenbild mit Freunden aufnehmen und euch die Peinlichkeit eines Selfie-Sticks ersparen wollt. Natürlich erkennt das Pixel 3 die Szenerie vor der Linse selbstständig und wechselt automatisch auf die weitere Linse. Und damit am Ende auch ein wirklich gelungenes Bild dabei herauskommt, integriert Google die Funktion "Top Shot". Damit nimmt die Kamera eineinhalb Sekunden lang Bilder auf, bestimmt aus der Bilderfolge die gelungensten Schnappschüsse und schlägt sie euch vor. Das klappt auch mit Bildern von der Rückkamera. Wer mag, kann Selfies zusätzlich mit "Augmented Reality"-Stickern aufwerten.

Pixel 3 mit Rand oben und unten. (© 2018 CURVED)

Auffällige Taste an der Seite. (© 2018 CURVED)

Keine Dualkamera: Google reicht beim Pixel 3 und Pixel 3 XL eine Kameralinse. (© 2018 CURVED)

Pixel 3 mit 5,5-Zoll-Display und 2160 x 1080 Pixeln. (© 2018 CURVED)

Der 64 oder 128 GIgabyte große Speicher lässt sich nicht erweitern. (© 2018 CURVED)

Für das größere Display hat das Pixel 3 XL eine Notch. (© 2018 CURVED)

Die Rückseite aus Glas ist optisch weiterhin zweigeteilt. (© 2018 CURVED)

Pixel 3 Xl mit 6,3 Zoll großem Display und 2960 x 1440 Pixeln (© 2018 CURVED)

Pixel 3 und Pixel 3 XL stehen in drei Farben zur Auswahl. (© 2018 CURVED)

































Außerdem ist die Kamera-App nun viel smarter geworden. Google hat die Objekterkennung Google Lens noch einmal verbessert. Auf Wunsch kann sie jetzt auch Schuhe, T-Shirts und Co. erkennen und ähnlich aussehende Kleidung zum Kauf aus dem Internet suchen. Pixel-exklusiv ist zudem eine Funktion, mit der die Kamera zum Beispiel die Angaben auf einer Visitenkarte erkennt und euch wahlweise anbietet, die angegebene Telefonnummer direkt anzurufen oder die ganze Karte als Kontakt abzuspeichern. Möglich macht es ein neuer Chip im Pixel 3.

Das Design: King of the Notch

In Sachen Design und Optik gibt es dann tatsächlich keine Überraschungen mehr – aber ein paar Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. So besteht die Rückseite der Pixel-Geräte jetzt komplett aus Glas. Der Großteil ist allerdings so behandelt, dass einem die Smartphones nicht so ohne weiteres aus der Hand oder vom Nachtisch rutschen können. Und hochwertig fühlt sich dieses matte Finish mit dem sogenannten "Soft Touch Glass" außerdem an. Die Beschichtung sorgt auch dafür, dass ihr das Smartphone nicht ständig von Fingerabdrücken reinigen müsst.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Glasrückseite unterstützen die Geräte jetzt auch kabelloses Aufladen. Am oberen Ende komplettiert das ikonische "Glasfenster" den Look, das für einen hohen Wiedererkennungswert sorgt. Beide Geräte sind außerdem nach IP68 wasserdicht und kommen ohne Kopfhöreranschluss. Eigene Kopfhörer und ein Adapter von USB C auf Klinke liegen den Smartphones aber bei. Ein Rahmen aus Aluminium komplettiert das hochwertige Gehäuse.

Die Rückseite vom Pixel 3 und Pixel 3 XL besteht jetzt komplett aus Glas, ist optisch aber weiterhin zweigeteilt. (© 2018 CURVED)

Vorn gibt es deutlich mehr Unterschiede zwischen den beiden neuen Smartphones. Durch das 6,3 Zoll große Display ist das Pixel 3 XL nicht nur deutlich größer als das Pixel 3 (5,5 Zoll), es kommt auch mit der aktuell bei vielen Herstellern beliebten Aussparung im Display, der sogenannten Notch. Die ist größer als bei Konkurrenzgeräten, weil sie neben den zwei Frontkameras auch einen größeren Lautsprecher beherbergt. Deswegen ist das "Kinn", also der untere Rand bei beiden Pixel-Geräten auch dicker als bei anderen Herstellern ausgefallen. Hier befindet sich ebenfalls ein Lautsprecher. Sowohl das Pixel 3 als auch das Pixel 3 XL bieten nämlich Stereo-Sound – ob das so auch schick aussieht, das muss allerdings jeder für sich beantworten. Gerade das kleinere Pixel 3 wirkt aber durch die dicken Balken oben und unten etwas wie aus der Zeit gefallen. Hier hat Google auf die Aussparung verzichtet, weil man den Sinn beim kleineren Display nicht gesehen hat. Beim Pixel 3 XL wollte man allerdings möglichst viel Bildschirm bieten.

Android Pie und Zubehör

Wie es sich für Google gehört, läuft auf den Pixel-Geräten natürlich die neuste Android Version, Android 9 Pie. Viele neue Funktionen gibt es hier aber nicht. Neben der Gestensteuerung, die dem auf dem iPhone Xs sehr nahe kommt, hat uns Google auf die "Digital Wellbeing"-Funktionen hingewiesen, die dafür sorgen sollen, dass ihr nicht mehr ganz so viel am Smartphone hängt. Einen Part hat man besonders herausgekommen: Die „Flip to shhh“-Funktionen. In aller Kürze: Dreht ihr das Telefon um, wechselt es automatisch in den „Nicht stören“-Modus. So habt ihr es schnell griffbereit, werdet aber nicht von jeder eingehenden E-Mail gestört. Außerdem bekommen Pixel-Käufer erneut drei Jahr lang unbegrenzten Speicher, um Bilder in voller Größe in Google Fotos hochzuladen. Nicht unwichtig, denn der Speicher der Pixel ist nicht erweiterbar, sondern auf 64 oder 128 GB begrenzt.

Der Pixel Stand lädt das Pixel 3 und Pixel 3 XL nicht nur auf, sondern lässt euch die Smartphones auch als Lichtwecker oder digitalen Bilderrahmen nutzen. (© 2018 CURVED)

Spannender ist da schon die Docking Station Pixel Stand. Diese kann die neuen Smartphones natürlich kabellos aufladen. Aber Google hat sich natürlich noch ein paar andere smarte Funktionen einfallen lassen. Der Pixel Stand macht das Smartphone zum Beispiel zum Lichtwecker: 15 Minuten vor der eingestellten Weckzeit wird das Display immer heller und erstrahlt, wenn die Musik zum Wecken einsetzt, mit voller Kraft. Außerdem macht es aus den Smartphones digitale Bilderrahmen, die Inhalte von Google Fotos zeigen. Und wer mag, lässt sich vom Google Assistant zeigen, was für den kommen Tag so anliegt. Auch an die Sicherheit hat Google gedacht: So merkt sich das Smartphone, welcher Pixel Stand eurer ist und zeigt nur auf diesem vertraulich Infos im Sperrbildschirm an. Kostenpunkt für den Pixel Stand: 79 Euro.

Der Vollständigkeit halber hier die weiteren Specs:

Displays: 5,5 Zoll, 2160 x 1080 Pixel (Pixel 3), bzw. 6,3 Zoll, 2960 x 1440 Pixel (Pixel 3 XL)

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 845

Speicher: 64 oder 128 GB

Arbeitsspeicher: 4 GB

Kamera: 12,2 MP, Blende: f/1.8

Frontkamera: Dualkamera mit je 8 MP, Blenden: f/1.8 (normal), f/2.2 (Weitwinkelkamera)

Akku: 2915 mAh (Pixel 3), 3430 mAh (Pixel 3 XL)

Betriebssystem: Android 9 Pie

Farben: Just Black, Clearly White, Not Pink

Besonderheiten: Schnellladefunktion, kabelloses Laden, wasserdicht nach IP68

Preise und Verfügbarkeit

Das Pixel 3 kostet in der günstigste Variante mit 64 Gigabyte Speicher 849 Euro mit 128 Gigabyte sind es 949 Euro. Das Pixel 3 XL ist jeweils 100 Euro teurer. Beide Smartphones könnt ihr ab sofort vorbestellen.

Vorläufiges Fazit: Typisch Pixel

Übers Design lässt sich streiten, aber die Kamerafunktionen, die Google fürs Pixel 3 und Pixel 3 XL vorgestellt hat, klingen vielversprechend, smart und sind einfach typisch Google. Das trifft aber auch auf Ausstattung und die Preise zu: 849 Euro fürs kleine Modell mit 64 GB und ohne erweiterbaren Speicher, das gibt es sonst nur bei Apple. Dennoch bleiben wir gespannt und freuen uns auf den Test.