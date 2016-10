Google Pixel XL im Test: das neue Google-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Der Slogan "Made by Google" könnte passender nicht sein: Die neuen Smartphones Pixel und Pixel XL sind die ersten Geräte, die rein nach Googles Vorstellungen gestaltet wurden. Wir konnten den 5,5-Zöller schon in Berlin ausprobieren.

Eines vorweg: Fürs ausführliche Hands-on stand uns vor Ort erst einmal nur das Pixel XL zur Verfügung. Mit dem kleineren Pixel ist es aber bis auf Display-Größe bzw. -Auflösung und Akku baugleich.

Mehr Einfluss auf den Hardware-Partner wollte Google-CEO Sundar Pichai in Sachen Smartphone haben. Nun, das scheint ihm gelungen zu sein. Denn die Pixel-Smartphones, also die ersten echten Google-Smartphones, kommen ohne Logo eines Drittherstellers. Stattdessen prangt nun das Google-Emblem auf der Rückseite. Das Pixel und das Pixel XL sind also also tatsächlich Smartphones "made by Google".

Beim Design versucht sich das Unternehmen, von anderen Herstellern abzuheben – nicht durch die Platzierungen der Knöpfe, der Kamera oder des Fingerabdrucksensors, wohl aber bei den verwendeten Materialien. Statt Glas oder Aluminium verbaut Google einfach beides. Das obere Drittel der Rückseite mit Kamera und Fingerabdrucksensor, ist mit Glas überzogen. Der Rest besteht aus Aluminium und erinnert, ich muss es leider so sagen, an die 6er-Serie des iPhones. Schuld ist der Antennenstreifen im unteren Drittel. Das Pendant oben wird vom Glas dagegen gut kaschiert. Auch die Rundungen des Gehäuses erinnern sehr stark an das Apple-Smartphone.

Genug Pixel für das Pixel

Der Rest ist Standard: Rechts liegen die Bedientasten, also die Laustärkewippe und der Einschalter. Letzterer hebt sich durch den gebürsteten Look ab. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Einschub für die SIM-Karte. Für die Datenübertragung verbauen die Ingenieure einen USB-C-Port auf der Unterseite und oben gibt es, Überraschung, einen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Spätestens hier hören die Gemeinsamkeiten mit den iPhones also auf.

Die wichtigsten Zahlen in Kürze: Der AMOLED-Bildschirm des Pixel XL misst in der Diagonale 5,5 Zoll. Damit ist das Smartphone etwas kleiner als der "Vorgänger" Nexus 6P. Das misst 5,7 Zoll. Gleich geblieben ist die Auflösung. Sie liegt nach wie vor bei 2560 x 1440 Pixeln. Das ist in der Größenordnung aktuell Standard.

Schneller Prozessor, starke Kamera

Die weitere Ausstattung ist Highend: Mit dem Snapdragon 821 kommt der aktuellste Top-Chipsatz von Qualcomm zum Einsatz. Zusammen mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher sollten die Pixel genügend Leistung bieten, um auch den performancehungristen Mobile-Zocker zufriedenzustellen. Für ausreichend Platz ist mit 128 GB gesorgt. Wahlweise stehen noch 32 GB zur Auswahl. Der Akku fasst 3450 mAh (beim Pixel 2770 mAh).

Beide Pixel-Smartphones unterscheiden sich nur in Sachen Display-Größe und -Auflösung. (© 2016 curved)

Die Kamera auf der Rückseite löst mit 12,3-Megapixeln auf und soll noch besser funktionieren als die Module in den Vorgängern. Im renommierten DxO-Test kommt die Kamera vor Release des Smartphones auf 89 Punkte. Das ist der absolute Highscore. Mehr hat kein anderes Smartphone bekommen. Die Stärken soll die Pixel-Kamera besonders bei HDR- und Serienbild-Aufnahmen ("Smart Burst") ausspielen.

Ein optischer Bildstabilisator soll zusätzlich Wackler im Video ausgleichen. Die Frontkamera nimmt Selfies mit acht Megapixeln auf. Das sollte für Schnappschüsse locker ausreichen. Wie sich die Kameras im Alltag schlagen, kann aber natürlich erst ein vollständiger Test zeigen. Für Hobby-Fotografen unter den Pixel-Kunden gibt es noch ein Goodie: Sie können alle Ihre Fotos kostenlos in vollständiger Größe in Google Fotos hochladen. Das gilt auch für 4K-Videos.

Google Assistant und Android 7.1 vorinstalliert

Richtig spannend ist vor allem die Software. Denn die "Pixels" sind die ersten Smartphones, die nicht nur mit dem vorinstallierten Android 7.1 Nougat, sondern auch mit dem Google Assistant an Bord kommen. Aktivieren könnt Ihr den Assistenten entweder über das "OK Google"-Hotword oder indem Ihr den virtuellen Home-Button länger gedrückt haltet. Das aktivierte zuvor Google Now on Tap. Über den Assistant könnt Ihr unter anderem Nachrichten per SMS, Allo, Hangouts oder WhatsApp versenden, Tische reservieren und Informationen im Web finden.

Im Moment funktioniert der Assistant allerdings nur auf Englisch. In der Hands-on-Area in Berlin gab es aber auch eine Station, die die deutsche Version zeigte. Und die Verantwortlichen vor Ort versprachen: Zum Verkaufsstart der Geräte spricht und versteht der smarte Assistent auch Deutsch. Die Möglichkeiten sind zwar noch etwas beschränkter als das, was Google in der Keynote für den englischen Assistant zeigte, doch in der Demo klappte das alles schon ziemlich gut. Und Deutsch hat nach Englisch Priorität bei Google. Dass der Assistant bald noch mehr versteht, ist also sehr wahrscheinlich.

Als Betriebssystem kommt Android 7.1 zum Einsatz. (© 2016 Markus Mielek/Google)

Darüber hinaus kommt der schon seit Wochen bekannte Pixel-Launcher zum Einsatz. Er verändert das Aussehen des gewöhnlichen Google Now Launcher minimal, sorgt damit aber für mehr Übersicht. Er zeigt permanent das aktuelle Datum an. Über das Google-Symbol startet Ihr den Assistant. Der Button für den App-Drawer ist einem Pfeil gewichen. Wollt Ihr alle Eure Apps sehen, müsst Ihr nach oben wischen.

Vorläufiges Fazit: viel Premium für viel Geld

Als weiteren Bonus bekommen Pixel-Besitzer von morgens bis abends kostenlosen Zugriff auf den Google-Support. So viel Premium hat aber auch seinen Preis: Das günstigste Pixel-Smartphone hat 32 Gigabyte Speicher und kostet im Google Store 759 Euro. Damit ist das Pixel genauso teuer wie das iPhone 7 von Apple.

Google hat es auf der Keynote selbst gesagt: Man ist nun einer der vielen Hersteller, die Hardware auf dem Android-Markt anbieten. Um die Gunst der Kunden zu gewinnen, muss man ordentlich abliefern. Und Google hat geliefert: Die Pixel-Geräte sind stimmig. Im Hands-on macht das große Smartphone schon einen sehr guten Eindruck. Die Hardware ist super verarbeitet und fühlt sich edel an. Auf die Kamera gehen wir im ausführlichen Test in den kommenden Wochen ein.

Mit dem Google Assistant hat das Pixel außerdem vorerst ein Alleinstellungsmerkmal. Bei einem Einstiegspreis von 759 Euro fürs kleine Pixel mit 32 Gigabyte sind die Pixel-Smartphones aber auch keine Schnäppchen mehr. Das Pixel XL ist mit einem Einstiegspreis von 899 Euro sogar noch etwas teuerer. Und mit 128 GB knackt es die magische Grenze von 1000 Euro. 1009 Euro werden dann fällig.