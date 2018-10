Honor 8X im Test: Das neue Mittelklasse-Smartphone aus China im Hands-on

Ein Mittelklasse-Smartphone für Preisbewusste: Das Honor 8X bringt auf den ersten Blick alles mit, was ein wettbewerbsfähiges Smartphone in diesem Segment braucht: Mit nahezu randlosem Display, einer HD-Kamera inklusive künstlicher Intelligenz, einem brandneuem Prozessor und ordentlich Akkukapazität soll das Smartphone für gerade mal 250 Euro in seinem Segment Dampf machen.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Honor 8X kaum von den teureren Flaggschiff-Modellen der Mitbewerber. Vor allem der Screent-to-Body-Ratio, also das Verhältnis von Bildschirm und Rahmen fällt positiv auf - weil es nämlich kaum Rahmen gibt: Auf dem 6,5-Zoll-FullView-Display füllt der Screen nach Herstellerangaben rund 91 Prozent der Vorderseite aus, der untere Rand misst gerade mal 4,25 Millimeter.

To be or Notch to be - Großes Display mit kleiner Ausspaarung

Um diese Werte zu erreichen, nutzt auch dieses Modell die “Notch” genannte Aussparung am oberen Rand, in der die Frontkamera untergebracht ist. Zudem setzt Honor auf ein patentiertes Antennendesign und bringt den Empfangsverstärker so platzsparend im Gehäuse unter, dass mehr Platz für das Display bleibt. Und mit der schicken Glasrückseite, eingefasst in einen Metallrahmen leistet sich das Gerät ein ästhetisches Design in einem schlanken, eleganten Rahmen, das auch noch gut in der Hand liegt. Allerdings, und da merkt man die Mittelklasse, ist es vor Wasser oder Staub nicht geschützt.

Die meisten aktuellen Smartphones wachsen in die Länge, nicht in die Breite, so auch das Honor 8X. Mit einem Seitenverhältnis von 19.5: 9 reiht es sich das bei den aktuell üblichen Größenverhältnissen ein. Die Auflösung liegt mit 1080 x 2340 zwar nicht am oberen Ende des Möglichen, der erste Eindruck der Darstellung ist aber völlig in Ordnung: Das Display gibt Inhalte scharf, detailliert und farbenfroh wieder. Zudem hat man sich bei Honor Gedanken um die Gesundheit unserer Augen gemacht und einen vom TüV Rheinland zertifizierten Eye-Comfort-Modus eingebaut. Der soll die vom Bildschirm ausgehende Blaulicht-Strahlung reduzieren, um eine Ermüdung der Augen zu vermeiden. Weitere Austattungsmerkmale sind ein rückseitig angebrachter Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung und NFC.

Die Kamera setzt auf Künstliche Intelligenz

Die Dualkamera auf der Rückseite löst mit 20 Megapixeln und 2 Megapixeln auf, die Selfiekamera bringt es auf 16 Megapixel. Das ist sicherlich nicht die Welt, in diesem Segment aber im Soll. Die Kamera arbeitet mit Künstlicher Intelligenz, was bedeutet dass sie 500 vorprogrammierte Szenarien in Echtzeit erkennt und die Kameraeinstellungen optimiert um die Fotoqualität zu verbessern. Unter anderem gibt es eine Bewegungserkennung, die actiongeladene Bilder scharf einfangen soll. Auch den beliebten Bokeh-Effekt, der Vorder- und Hintergrund unterschiedlich scharf stellt hat das Gerät an Bord. Außerdem lässt sich mit HDR ein Hochkontrastmodus zuschalten, der auch unter schwierigen Lichtverhältnissen für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder sorgen soll.

Geladen wird das Honor 8X noch über Micro-USB (© 2018 CURVED)

Angenehm: Der Fingerabdrucksensor sitzt oben mittig und ist so gut zu erreichen. (© 2018 CURVED)

Stylish: Die Rückseite des Honor 8X aus Glas (© 2018 CURVED)

91 Prozent Bildschirm bietet das Honor 8X und wirkt damit fast rahmenlos (© 2018 CURVED)

Die Dual-Kamera löst löst mit 20 Megapixeln und 2 Megapixeln auf (© 2018 CURVED)

Mit einem Seitenverhältnis von 19.5: 9 reiht es sich das in die durchaus übliche Größe ein (© 2018 CURVED)





















Viel Rechnerei also, mit der die Fotos angepasst werden, und entsprechend sehen die Bilder auch aus: Detailliert, mit (vielleicht etwas zu) knackigen Farben - was bei der Vielzahl an integrierten automatischen Justierungen nicht verwunderlich ist. Neben Fotos kann die Kamera auch Videos aufnehmen, mit regulärer Geschwindigkeit, aber auch in einer Super-Zeitlupe, bei der im 16-fachen Slow-Motion-Modus mit 480 Bildern pro Sekunde gedreht wird.

Neuer Prozessor der etwas mehr verspricht, als er halten kann

Das 8X ist das erste Honor-Smartphone, das mit dem neuen Kirin 710-Chipsätzen bestückt ist, der mit bis zu 2,2 Gigahertz takten und erstmals im Huawei Nova 3i vorgestellt wurden. Der Prozessor stellt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger dar, dem Kirin 659, an die Leistung seines Namensvetters aus dem Hause Qualcom, dem Snapodragon 710 kommt er allerdings nicht heran. Honor verspricht im Vergleich zur vorherigen Generation eine um 75 Prozent bessere Leistung, bei der Grafik sollen es sogar 130 Prozent sein.

Unser erster Eindruck zeigt, dass Anwendungen zackig starten, Bilder und Videos laufen flüssig auf Honors Benutzeroberfläche EMUI 8.2 die auf Android Oreo aufsetzt. Das Gerät gibt es mit 64 oder 128 GB internen Speicher, 4 GB RAM und es unterstützt microSD-Karten mit bis zu 400 GB. Zudem ist das Gerät Dual-Sim-fähig, es lassen sich also zwei Sim-Karten und damit auch zwei Rufnummern in dem Gerät unterbringen. Das Honor 8X hat und einen großen Akku mit 3,750 mAh der mit einer einzigen Ladung mehr als einen Tag halten soll. Beim Ladeanschluss setzt Honor übrigens noch auf Micro-USB.

Nachdem das Gerät auf dem chinesischen Markt bereits seit vier Wochen erhältlich ist, kann man es jetzt auch bei uns bestellen: die Version mit 64 Gigabyte Speicher erscheint zum Preis von 249 Euro, für 279 Euro gibt es 128 Gigabyte, jeweils mit 4 Gigabyte RAM.

Vorläufiges Fazit

Am Honor 8X gibt es nicht viel zu meckern: Schickes Design, großes Display mit wenig Rahmen, eine anständige Kamera, ausreichender Prozessor für alle Alltagsaufgaben. Dazu kommen Features wie ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung. Einige Abstriche muss man machen, so ist das Gerät nicht wasserdicht und lädt nur über Micro-USB. Dabei muss man aber auch bedenken, dass wir es hier von einem Mittelklasse-Gerät für 249 Euro sprechen. Und so haben wir es beim Honor 8X mit einem durchaus attraktiven Preis-Leistungsverhältnis zu tun. Das muss den chinesischen Smartphone-Herstellern erstmal jemand nachmachen.