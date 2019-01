Honor View 20 im Test: Das Smartphone mit dem Display-Loch im Hands-on

Alle Welt redet über das Loch im Display des Honor View 20, dabei hat das neue High-End-Modell des chinesischen Smartphone-Herstellers noch einiges mehr zu bieten – einen Mega-Kamerasensor, einen ultraflinken Prozessor, und einen mächtigen Akku. Hier ist unser erster Eindruck.

Die Verarbeitung des View 20 ist solide: Mit dem leichten Gehäuserahmen aus Aluminium und den abgerundeten Kanten liegt es gut in der Hand. Ob man eine edel wirkende Rückseite aus Glas mag, die zwar schick aussieht, aber auch Fingerabdrücke gut sichtbar macht, muss jeder selbst entscheiden.

Die Rückseite des Flaggschiffs punktet mit weiteren Design-Features: Eine Nanovakuumbeschichtung sorgt im Verbund mit einer Aurora-Textur für einen V-förmigen Farbverlauf mit Glanzeffekt – in den Farben Saphire Blue, Midnight Black, Phantom Blue und Phantom Red.

Notch war gestern

Eines noch vorneweg: Das sogenannte Loch im Display bezeichnet nichts anderes als die Aussparung für die Front-, also die Selfiekamera – und damit sozusagen den Nachfolger der (etwas größeren) Notch. Damit setzt das Honor View 20 den Trend zum nahezu randlosen Display fort – beeindruckende 91,82 Prozent der 6,4 Zoll großen Frontfläche gehören dem Display, das auf Full HD+ setzt. Unser Sichttest zeigt auf den ersten Blick ein scharfes, kontrastreiches Bild mit natürlichen Farben.

Spannender als die erwähnte runde Aussparung im Display sollte allerdings die Kamera sein, die dahinter steckt und mit satten 25 Megapixeln bestückt ist. Da Pixel allein noch nichts über die Qualität der Bilder aussagen, wird sich das View 20 erst noch in unserem kommenden Test beweisen müssen.

Im kleinen Loch im Display sitzt die Frontkamera. (© 2019 CURVED)

48 Megapixel für die Oberklasse

Auch bei der rückseitigen Knipse heisst es nicht kleckern, sondern klotzen:Die 48 MP Hauptkamera mit 3D-Funktionalität ist tatsächlich ein Top-Feature des Honor View20. Sie sorgt die für besonders detailreiche Bilder, die auch nach dem Heranzoomen noch eine gute Figur machen. Möglich macht das ein äußerst hochauflösender Sensor von Sony (IMX586) sowie die AI-Funktionen des Smartphones. So optimiert der AI Ultra Clarity Modus die Fotos, um die Bilder schärfer und Farben lebendiger zu machen. Die Funktion lässt sich auch abschalten, für alle diejenigen, denen die Bildoptimierung gelegentlich über das Ziel hinausschießt.

Dazu sitzt auf der Rückseite des Smartphones eine zweite Linse, die 3D-Aufnahmen ermöglicht. Diese 3D-Kamera strahlt Infrarotlicht aus, um den Abstand zwischen Smartphone und Objekt zu messen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann der 3D-Sensor Entfernungen besonders genau erfassen und verarbeiten. Diese Ausstattung ermöglicht allerlei Spielereien und Features. So lässt sich die Kamera auch als Motion-Controller für 3D-Motion Sensing Spiele verwenden und auch einige AR-Funktionalitäten hat das View 20 im Gepäck.

Noch eine Parallele zum Mate 20 Pro von Huawei gibt es: Im Honor 20 View ist mit dem Kirin 980 der gleiche Chipsatz verbaut. Und auch die restliche Hardware betont den Oberklasse-Status des Honor View 20: Der 4000-mAh-Akku mit Schnellladefunktion, üppige 6 oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 beziehungsweise 256 Gigabyte Speicher für Apps und Daten wie Fotos, Videos oder Musik.

Die glänzende Rückseite zieht Fingerabdrücke an.

Als Betriebssystem ist ab Werk Android 9 Pie aufgespielt, wie üblich mit der eigenen Oberfläche EMUI 9. Beim ersten Durchscrollen macht das View 20 einen sehr guten Eindruck, alle Apps laufen flüssig – alles andere wäre bei den technischen Vorraussetzungen auch verwunderlich gewesen.

Vorläufiges Fazit: Honor kann auch High-End

Allerdings ist das Honor View 20 nicht IP-zertifiziert und demnach nicht gut gegen Staub und Wasser geschützt. Dennoch: Als Oberklasse-Smartphone punktet das Smartphone wie alle Honor Geräte mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab 569 Euro Euro bekommt man zum Marktstartab dem 29.01.2019 ein schickes Telefon mit schnellem Prozessor, üppigem Arbeitsspeicher und gut ausgestatteten Kameras. Für 649 Euro ist das Gerät statt mit 6 auch mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicher erhältlich. Was das Gerät mit seinen Top-Features in der Praxis leistet, lest ihr demnächst in unserem Test.