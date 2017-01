HTC U Ultra und HTC U Play im Test: das Hands-on [mit Video]

HTC baut um: Die U-Serie löst die One-Serie ab. Statt aus Metall besteht das Gehäuse der Smartphones jetzt aus Glas. Das HTC U Ultra und das HTC U Play im Hands-on.

Der 20. Geburtstag ist bei HTC Anlass für viele Veränderungen: So kommt mit der U-Serie als Nachfolger für die One-Serie nicht nur ein neuer Name ins Spiel, sondern mit Glas auch ein neues Material für das Gehäuse der Smartphones. Zudem will HTC für das U Ultra und das U Play wieder stärker die Werbetrommel rühren.

Reflexionen als Designelement

Nach vier Jahren Metallgehäuse und vielen anderen Herstellern, die ebenfalls diesen Werkstoff verwenden, versucht HTC, sich mit Glas von der Masse abzusetzen. Optisch fällt die Rückseite des HTC U Ultra und des U Play auf jeden Fall auf. Sie besteht aus mehreren eingefärbten und zusammengepressten Glasschichten und reflektiert das Licht, nun ja, extrem. Die Reflexionen und die sich leicht verändernden Farben sind für HTC ein Designelement. Das kann man nun lieben oder nicht. Vor Kratzern soll Gorilla Glass 5 schützen. Durch das Herstellungsverfahren sei das Glas so robust bzw. sogar noch robuster als Aluminium.

HTC U Play in Ice White: Rückseite aus Glas mit gewollten Reflexionen. (© 2017 CURVED)

In der Hand füllen sich beide Smartphones schön an. Sie schmeicheln mit ihren runden Ecken und Kanten der Hand, lassen sich aber trotzdem sicher greifen. Dazu trägt auch der Rahmen aus Aluminium einen wichtigen Teil bei.

Als Betriebssystem installiert HTC auf beiden U-Modellen Android Nougat und versieht es mit seiner Sense-Oberfläche. Dazu kommt mit dem HTC Sense Companion erstmals eine Art Künstliche Intelligenz. Sie soll Euch im Alltag wie ein Butler zur Seite stehen, ist aber nicht als Gegenstück zum Google Assistant, Alexa oder Siri gedacht. Wirklich ausprobieren ließ sich der Companion im Rahmen des Hands-on-Events nicht. Wie hilfreich er ist, verraten wir Euch im ausführlichen Test vom U Ultra und U Play.

HTC U Ultra: das Große mit dem Doppel-Display

Das HTC U Ultra ist sehr groß. Es hat nicht nur einen 5,7 Zoll großen Touchscreen mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, sondern zudem ein zweites Display. Das ist zwei Zoll groß und befindet sich über dem Hauptdisplay. Es nimmt aber nicht die ganze Breite des Smartphones ein, sondern lässt links Platz für die Frontkamera. Schade. Denn so geht die ganze Symmetrie verloren, die HTC sonst beim Design sehr wichtig war.

Das zweite Display fungiert als kleiner Info-Screen. Nehmt Ihr zum Beispiel das Smartphone in die Hand, leuchtet es zuerst auf und zeigt Euch die Uhrzeit und andere Hinweise an. So muss das U Ultra dafür nicht immer sein großes Display einschalten und kann etwas Strom sparen. Ansonsten sollen auf dem kleinen Touchscreen vor allem Benachrichtigungen erscheinen, die Euch dann nicht mehr auf dem großen Bildschirm stören, falls Ihr gerade spielt oder einen Film schaut. Die Idee gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie sich die Umsetzung im Alltag bewährt.

Unter der Haube erwartet Euch die beste Hardware des Vorjahres: Neben einem Snapdragon 821 zählen dazu vier Gigabyte Arbeitsspeicher und ein 64 Gigabyte großer interner Speicher. Auch wenn es nicht der neue Snapdragon 835 ist, solltet Ihr damit für alle Eventualitäten gut gerüstet sein. Mit der Kamera, die über eine Auflösung von zwölf Megapixeln verfügt, will HTC an die guten Testergebnisse des HTC 10 und Google Pixel – das HTC herstellt – anknüpfen. Dabei sollen große Pixel, ein optischer Bildstabilisator (OIS), Phasen- und Laser-Autofokus sowie RAW-Bilder und Auto-HDR helfen. Fotos können wir aber erst im ausführlichen Test zeigen.

Im Test werden wir uns auch mit den vier Mikrofonen beschäftigen, die HTC im U Ultra verbaut. Sie dienen vor allem dazu, die Sprachsteuerung zu verbessern. Ihr sollt das Smartphone im Raum liegen lassen können. Eure Ansagen sollen auch in zwei Metern Entfernung gehört und verstanden werden. So hättet Ihr bei der Nutzung der Sprachsteuerung wirklich die Hände frei.

HTC U Play: das Kleine für die Mittelklasse

Während das HTC U Ultra sich in der Spitzenklasse positioniert – aber noch nicht der Nachfolger des HTC 10 sein soll – sieht HTC das U Play in der Mittelklasse. So erhält es zwar auch die auffällige Glasrückseite und den HTC Sense Companion, bietet aber sonst keine besonderen Ausstattungsmerkmale.

Stattdessen erwartet Euch eine für die meisten Zwecke ausreichende Ausstattung: Das 5,2 Zoll große Display bietet eine Full-HD-Auflösung. Der Helio P10-Chipsatz von Mediatek hat seine Leistung bereits im HTC One A9s oder Sony Xperia XA demonstriert. Ihm stehen vier Gigabyte Arbeitsspeicher und ein 32 Gigabyte großer interner Speicher zur Seite. Die Kamera bietet mit 16 Megapixeln eine höhere Auflösung als die im U Ultra und verfügt ebenfalls über einen optischen Bildstabilisator, verzeichnet aber an anderen Punkten wie der Blende oder den Autofokus-Varianten etwas schlechtere Merkmale.

USB-C statt Klinke

In Sachen Audio-Anschluss schickt HTC bei beiden U-Smartphones die Klinke auf das Altenteil. Neben dem Design gibt HTC die Vorteile des digitalen Anschlusses als Grund hierfür an. So sollt Ihr mit den beiliegenden USB-C-Kopfhörer des U Ultra und U Play Euer Ohr mit Hilfe einer Art Sonar vermessen können und so auf Euren Gehörgang angepasste Audio-Einstellungen erhalten. Auf auffällige Boomsound-Lautsprecher auf der Vorderseite müsst Ihr aber auch bei diesen beiden HTC-Modellen verzichten.

Sowohl das HTC U Ultra als auch das U Play sollen in vier verschiedenen Farben erscheinen: Brilliant Black, Sapphire Blue, Ice White und Cosmetic Pink. Zum Start sollen sie in Schwarz und Blau verfügbar sein. Auf die weiße und pinke Version müssen Nutzer voraussichtlich noch etwa sechs Wochen länger warten. Mir persönlich gefällt die blaue Version am besten, gefolgt von der tiefschwarzen Variante.

Preis und Verfügbarkeit

Das HTC U Ultra soll Mitte bis Ende Februar erhältlich sein und 749 Euro kosten. Ende März soll eine Special Edition erscheinen, die mit 128 Gigabyte über doppelt so viel Speicherplatz verfügt und deren Frontseite komplett aus Saphirglas besteht. Bisher kommt dieser besonders robuste Glastyp nur in kleinen Größen zum Einsatz und schützt zum Beispiel Linsen von Smartphone-Kameras. Kostenpunkt: 849 Euro. Das HTC U Play ist da schon deutlich günstiger. 449 Euro peilt der Hersteller als finalen Preis an und will Ende Februar den Verkauf in Deutschland starten.