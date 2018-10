Huawei Mate 20 Pro im Test: Das Smartphone der Superlative im Hands-on

Es gibt Smartphones, die haben einen Fingerabdrucksensor im Display, eine 3D-Gesichtserkennung oder mehr als drei Kameralinsen. Und es gibt das Huawei Mate 20 Pro, das alles auf einmal bietet. Das Hands-on.

2018 will es Huawei richtig wissen. Schon mit dem Huawei P20 Pro hat der Hersteller aus China ein richtig gutes Gerät vorgelegt, das dank seiner drei Kameralinsen und der Performance bei schlechtem Licht nach wie vor der unumstrittene Kamera-König unserer Top-Liste ist. Mit dem Mate 20 Pro setzt Huawei jetzt aber noch einmal einen drauf – und schockt die Konkurrenz um Samsung, LG und Co. Denn das Smartphone bietet all die Funktionen, die man sich von anderen Geräten schon lange wünscht: einen Fingerabdrucksensor im Display, eine 3D-Gesichtserkennung, dazu erneut eine Dreifach-Kamera und ein riesiges Display. Alles in einem Gerät.

Wie fühlt sich das Huawei Mate 20 Pro an?

Nur das Design hebt sich nicht stark von dem der Vorgängergeräte ab. "Simply Iconic" soll es laut Huawei sein, also einen hohen Wiedererkennungswert bieten. Dennoch macht der Hersteller einige anders als bei vorherigen Mate-Geräten – und das ist gut so. So besteht die Rückseite zwar noch immer aus Glas, feine Lamellen sorgen aber für wesentlich mehr Grip. Das merkt man schon beim ersten Anfassen. Kleiner Bonus: Wer mit den Fingernägeln über die Rückseite fährt, darf sich an die 90er erinnert fühlen. Dann macht man mit dem Mate 20 Pro Geräusche wie mit einem Wackelbild. Ebenfalls für guten Halt sorgen die geschwungenen Ränder auf der Rückseite, durch die sich das Gerät schön an die Hand anschmiegt.

Ein schöner Rücken kann auch entzücken: Das Huawei Mate 20 Pro von hinten. (© 2018 CURVED)

Die Triple-Kamerabietet spannende Features wie Menschen in Farbe vor schwarzweißem Hintergrund darzustellen. (© 2018 CURVED)

Schön flach und ein echter Hingucker. (© 2018 CURVED)

Hier wird kaum Rand verschenkt. (© 2018 CURVED)

Das Display wirkt riesig. (© 2018 CURVED)

Das neue Huawei-Flagschiff könnte das Smartphone 2018 werden. (© 2018 CURVED)





















Neu ist die Platzierung der Kamera auf der Rückseite. Anders als beim P20 sitzen die drei Linsen nicht mehr am Rand. Stattdessen befindet sie sich quadratisch angeordnet in der Mitte. Der vierte Platz wird in dem Fall von einem LED-Blitz ausgefüllt. Insgesamt wirkt das Design so viel sauberer und weniger provisorisch zusammengebaut. Vorn besticht das Mate 20 Pro durch das 6,39 Zoll große und hochauflösende OLED-Display (3120 x 1440 Pixel), das zusätzlich HDR unterstützt. Das sah auf den ersten Blick schon sehr gut aus, was da auf dem Bildschirm passierte. Und seien wir ehrlich: Bei der Display-Größe braucht es kein Tablet mehr im Rucksack. Stark!

Auch beim Bildschirm sind die Seiten zu den Rändern abgerundet. Das erinnert an Samsung-Smartphones wie das Galaxy Note 9 und sieht in der Praxis ähnlich gut aus – und verringert die Ränder ums Display. Die nur oben von der "Notch" genannten Aussparung unterbrochen werden.

Wie viel Hightech steck im Mate 20 Pro?

Die hat aber, wie vieles beim Huawei Mate 20 Pro, einen echten Sinn. Der Hersteller will mit dem Bauteil nicht nur die Display-Größe maximieren, sondern bringt darin auch eine 3D-Gesichtserkennung unter. Die gibt es sonst nur in den "iPhone X"-Modellen. Huawei verspricht, dass die Funktionsweise ähnlich sicher ist wie bei Apple. Die Fehlerrate soll bei unter eins zu einer Million liegen. Als zusätzliche Entsperr-Methode hat das Mate 20 Pro einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, der 20 Prozent schneller arbeiten soll, als das Pendant im Mate 20. Mehr Hightech geht in Sachen entsperren nicht.

Huawei Mate 20 Pro und Mate 20 im Vergleich. (© 2018 CURVED)

Nicht mehr ganz so neu ist die Möglichkeit, sein Smartphone kabellos aufzuladen. Beim Vorgänger, dem Mate 10 Pro, klappte das aber noch nicht. Dieses "Problem" ist Huawei nun angegangen. Das Mate 20 Pro hat einen Akku mit satten 4200 mAh, den ihr kabellos aufladen könnt. Außerdem lassen sich andere Smartphones kabellos mit dem Mate 20 Pro laden, wenn man sie Rücken an Rücken hält. Voraussetzung ist die Unterstützung des Qi-Standards. Die vollmundige Aussage: Mein Akku hält eh länger als deiner, ich gebe dir etwas ab. Mutig. Noch fixer geht das Laden übrigens am Kabel. Hier verspricht der Hersteller, dass das komplett leere Smartphone mit dem richtigen Ladegerät in 30 Minuten bis zu 70 Prozent auflädt.

Fix soll das Smartphone auch durch den Kirin 980 sein. Wie von Huawei gewohnt, ist der Prozessor mit einer Einheit für künstliche Intelligenz ausgestattet, die 134 Prozent mehr Leistung bieten soll, als der Kirin 970 im Mate 10 Pro. Wie groß der Geschwindigkeitsunterschied im echten Leben ist, davon konnten wir uns noch nicht überzeugen. Zusammen mit den sechs Gigabyte Arbeitsspeicher sollte das Mate 20 Pro aber allen Aufgaben gewachsen sein.

Welche Besonderheiten gibt es noch?

Auch die Triple-Kamera, die sich aus einer Weitwinkelkamera mit 40 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 20 Megapixeln und einer Telekamera mit acht Megapixeln zusammen setzt, soll vom Kirin 980 profitieren. Neben der üblichen Objekterkennung und der Automatik, die sich selbstständig ans Bild anpasst, hat Huawei vor allem die Videoaufnahme überarbeitet. Auch hier soll die Kamera in Echtzeit mehr können, in dem sie zum Beispiel live Filter übers geschehen legt.

So ist es zum Beispiel möglich, Menschen in Farben darzustellen, während der Rest schwarzweiß wird. Diese Technik kam beim Ausprobieren allerdings schnell an ihre Grenzen. Als mehrere Personen ins Bild liefen, fing die Aufnahme an zu Flackern und zwischen Schwarzweiß und Farbe hin und her zu springen. Gut möglich ist aber, dass die Software auf den Vorschaugeräten noch nicht final war. Fototechnisch ist Makrofotografie die größte Neuheit. Die Kamera erkennt also, wenn ihr sehr nah an Objekte herangeht und schaltet automatisch in den richtigen Modus.

Als Betriebssystem läuft Android 9 Pie auf dem Mate 20 Pro. Darüber stülpt der Hersteller die EMUI-Oberfläche, ebenfalls in der Version 9. Diese soll durch kürzere Wege im Menü einfacher zu bedienen sein. Außerdem wurde Easy Projection verbessert. Der Modus bringt eine PC-ähnliche Oberfläche auf große Monitore. Neu ist: Ihr könnt den Modus jetzt einfach per MirrorCast kabellos an kompatible Bildschirme übertragen. Komplettiert wird die Ausstattung durch den 128 Gigabyte großen Speicher, der zwar erweiterbar ist, aber nur mit Huawei-Karten im eigenen NM-Format. Herkömmliche microSD-Karten schluckt das Gerät nicht. Das ist ein kleiner Dämpfer.

Vorläufiges Fazit: ein echtes Hightech-Gerät

Beim Huawei Mate 20 Pro bleiben auf den ersten Blick keine Wünsche offen. Das Gerät ist Hightech pur, eingepackt in ein schickes Design. Mit dem Preis von 999 Euro bewegt sich der Hersteller auf Augenhöhe mit Samsungs Galaxy Note 9 und unterbietet Apples neue iPhones preislich deutlich. Wenn das Gerät den guten ersten Eindruck im ausführlichen Test bestätigt, ist das Smartphone auf jeden Fall ein Anwärter auf den Titel „Top-Smartphone 2018“.