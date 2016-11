Huawei Mate 9 im Test: die Note-7-Alternative im Hands-on [mit Video]

Huawei, was geht? Nach dem Mate 8 und dem P9 stellen die Chinesen mit dem Mate 9 bereits das dritte Flaggschiff 2016 vor. Eine höhere Frequenz bei Top-Geräten hat kein anderer Hersteller. Aber hat die Masse auch Klasse? Das Hands-on.

Das gibt es auch nicht so oft: Nur rund zehn Monate nach dem Mate 8 stellt Huawei schon dessen Nachfolger, das Mate 9, vor. Dass es sich hier um eine Weiterentwicklung des Phablets aus dem Januar handelt, wird schon auf den ersten Blick klar: Huawei-typisch besteht das Gehäuse aus Aluminium, die Buttons befinden sich am gewohnten Platz, der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.

Huawei Mate 9: Die Rückansicht. (© 2016 CURVED)

Trotzdem hat sich im Vergleich zum Mate 8 einiges getan. Statt eines Micro-USB-Anschlusses setzt Huawei nun auf Typ-C. Die Entwicklung ist logisch. Schließlich setzen mittlerweile die meisten Hersteller auf den "neuen" Anschluss. Außerdem ist das Mate 9 etwas kleiner als der Vorgänger: Das Display misst nun nicht mehr sechs sondern 5,9 Zoll, löst aber noch immer in Full HD auf. Trotz der etwas kompakteren Maße ist das Phablet mit einem Gewicht von 190 Gramm minimal schwerer als das Mate 8 (185 Gramm).

Dual-Kamera mit 4K-Aufnahme

Die größte Änderung findet sich auf der Rückseite. Statt auf eine normale setzt Huawei, wie beim P9, auf eine Dual-Kamera mit zwei Linsen. Allerdings kommt im Mate 9 eine überarbeitete Knipse zum Einsatz, bei deren Entwicklung die Chinesen erneut mit dem deutschen Kamera-Hersteller Leica zusammengearbeitet haben. Sie bietet wieder einen Schwarzweiß- und einen RGB-Sensor. Ersterer löst nun mit 20 Megapixeln auf, beim Farbsensor bleibt es bei den zwölf Megapixeln vom P9.

Huawei Mate 9 mit Dual-Kamera. (© 2016 CURVED)

Wie die Kamera im iPhone 7 Plus bietet auch die im Mate 9 einen zweifachen optischen Zoom und einen optischen Bildstabilisator für Farbfotos. Außerdem haben Huawei und Leica den Bokeh-Effekt, mit dem Ihr nachträglich auf Objekte im Vorder- oder Hintergrund scharf stellen könnt, verbessert. Hier soll es nun möglich sein, Gegenstände und Personen noch besser hervorzuheben. Gleiches gilt für den Portrait-Modus. Für Hobbyfilmer gibt es ebenfalls Grund zur Freude, denn das Mate 9 ist das erste Huawei-Gerät mit Kirin-Chip, das 4K-Videos aufnehmen kann.

Neuer Prozessor und neue Software

Eben jener neue Prozessor, der Kirin 960, soll auch nochmal für einen ordentlichen Leistungssprung sorgen. Davon sollen besonders Gamer profitieren. Denn die Grafikleistung soll im Vergleich zum Kirin 950 um 180 Prozent schneller sein. Die CPU an sich ist laut Hersteller im Schnitt 18 Prozent schneller als der Chip im Mate 8. Wir sind gespannt. Die Ausstattung komplettieren vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte erweiterbarer Speicher.

Damit Euch beim Zocken nicht zu schnell der Strom ausgeht, verbaut Huawei erneut einen Akku mit 4000 mAh. Während die Werte zur Laufzeit bei manch anderem Hersteller gern mal mit einer Portion Optimismus gewürzt sind, könnt Ihr fast sicher sein, dass das Mate 9 die von Huawei versprochene Betriebszeit erreicht. Zumindest hat uns das Mate 8 in der Hinsicht nie hängen lassen. Damit der Riesen-Akku schnell voll wird, hat Huawei auch seine Ladetechnik überarbeitet. Statt Fast Charge heißt die jetzt Super Charge. Wie beim OnePlus 3 sitzt die gesamte Technik dafür nicht im Smartphone, sondern im mitgelieferten Ladegerät. Das soll für eine geringe Hitzeentwicklung beim Laden sorgen. Nachteil: Habt Ihr das Ladegerät mal vergessen, gibt es Strom nur im Schneckentempo.

Huawei Mate 9: Schick sieht es aus. (© 2016 CURVED)

Bei der Software macht es Huawei wie beim Vorgänger: Es kommt das neueste Android zum Einsatz. In diesem Fall sind die Chinesen neben LG einer der ersten Anbieter, die ein Smartphone mit vorinstalliertem Android 7.0 Nougat auf den Markt bringen. Passend dazu haben die Entwickler die EMUI-Oberfläche endlich etwas entstaubt. Die meisten Menüs sind nun in weiß gehalten und wirkten beim ersten Durchwischen wesentlich schlanker. Die Software und die Hardware sorgen außerdem im Zusammenspiel dafür, dass das Mate 9 sich mit dem Label "Daydream ready" schmücken darf, also für Googles neue VR-Brille Daydream View geeignet ist.

Vorläufiges Fazit: Da stimmt fast alles

Dual-Kamera, schneller Chip, aktuelles Android. Huawei macht mit dem Mate 9 auf den ersten Blick sehr viel richtig. Zum vollkommenen Glück fehlt eigentlich nur ein wasserdichtes Gehäuse. Ist das beim Mate 10 gegeben, könnte es für die großen Samsung-Smartphones plötzlich ganz eng werden. Auch jetzt ist das Huawei Mate 9 aber schon eine interessante Alternative für alle, die eigentlich mit dem Kauf eines Samsung Galaxy Note 7 geliebäugelt haben.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Huawei Mate 9 liegt bei 699 Euro. Ab Mitte November soll das Smartphone in Deutschland verfügbar sein.