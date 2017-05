Huawei MateBook E im Test: das Hands-on [mit Video]

Neben seinem ersten Laptop, dem Huawei MateBook X, hat der chinesische Hersteller auch einen Nachfolger seines 2-in-1-Convertibles vorgestellt: das MateBook E. Nicht alle Verbesserungen haben uns beim Hands-on überzeugt.

Das "E" steht für Elegant. Und das ist es auf den ersten Blick auch, das MateBook E. Das Tablet hat einen Metallrücken und soll in Deutschland vorerst nur in der goldenen Variante erscheinen. Dazu gibt es eine weiße Tastatur, die in einer braunen Lederhülle steckt.

Größere Winkel durch neue Hülle

Diese Hülle wurde im Vergleich zum Vorjahresmodell verändert. Konnte man mit dem letzten MateBook noch nicht vernünftig auf dem Schoß arbeiten, hat das MateBook E durch die aufklappbare Hülle einen besseren Stand. Dieser ist nicht fest, sondern komplett variabel. Ihr könnt ihn auf bis zu 160 Grad beugen und so jederzeit entscheiden, ob Ihr eher mit einem steilen oder flacheren Winkel arbeiten möchtet.

Doch so ganz perfekt ist der Stand nicht gelungen: Die Scharniere stecken nur links und rechts an den Seiten. Fasst Ihr den Klappmechanismus in der Mitte an, wird er deutlich gebogen und strapaziert. Beim Hands-on in Berlin hatten wir schon ein Gerät ausfindig gemacht, das einen stark verbogenen Stand hatte. Unschön, da so Halt verloren geht und auch der elegante Look der Hülle darunter leidet.

Der Mechanismus, mit dem das Tablet in der Tastatur gehalten wird, hat sich auch verändert. Im vergangenen Jahr wurde es durch sieben sogenannte "Pogo Pins" gehalten. Im neuen MateBook E sind es nur drei. Der Anschluss ist recht stark, dennoch lässt sich das Tablet gut lösen.

Technische Ausstattung

Das Tablet ist nur knapp sieben Millimeter dick und hat einen Aluminiumrücken. Das 12-Zoll-Display ist gestochen scharf bei einer Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln ("2K").

Die Rechenarbeit erledigt ein Intel-Prozessor der 7. Generation. Wählen könnt Ihr hier je nach Bedarf und Geldbeutel zwischen i5 und m3. Im Gegensatz zum MateBook X kommen hier keine U-Prozessoren, sondern Prozessoren aus der Y-Reihe zum Einsatz. Bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher sind im MateBook E zu finden. Der interne Speicher liegt bei 128 bzw. 256 Gigabyte.

Das Tastaturdock in der Hülle ist indes nicht mein Fall. Das liegt aber hauptsächlich an den sehr flachen Tasten. Langes Tippen erscheint mir damit nicht sehr bequem. Das Touchpad machte beim Hands-on hingegen einen soliden Eindruck, der Mauszeiger folgte präzise den Bewegungen.

Preise und Verfügbarkeit

Wer sparen möchte, entscheidet sich für die Variante mit m3-Prozessor, vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Datenspeicher. Ein MateBook E mit diesen Eigenschaften kostet 999 Euro. Für einen i5-Prozessor, vier Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicher müsst Ihr 1199 Euro auf den Tisch legen. Eine Version mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher kostet 1299 Euro. Im Kaufumfang sind jeweils das Gerät inklusive Hülle und Tastaturdock sowie ein Adapter für USB Typ-C enthalten. Der Stylus MatePen ist für 70 Euro separat erhältlich.

Vorläufiges Fazit

Schade, dass die verbesserte Hülle nicht ganz fehlerfrei ist. Ansonsten macht das MateBook E einen guten Eindruck und könnte sich als würdiger Nachfolger des ersten Convertibles von Huawei erweisen. Mehr muss zu einem späteren Zeitpunkt der ausführliche Test zeigen.