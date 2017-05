Huawei MateBook X im Test: das Hands-on [mit Video]

Schmaler als ein A4-Papier, leichter und dünner als Apple-Laptops: Das ist das neue Huawei MateBook X. Wir waren beim Launch in Berlin dabei. Das Hands-on.

Das Huawei MateBook X ist der erste richtige Laptop des chinesischen Herstellers. Bisher hatte Huawei lediglich das MateBook als Kombination aus Tablet und Tastatur auf den Markt gebracht. X steht in diesem Jahr für "eXtreme" und soll auf die Leistung des kleinen MacBook-Konkurrenten hinweisen.

Klein und kompakt

Der Fokus liegt vor allem auf seiner Kompaktheit. Elf Millimeter kürzer als eine A4-Seite und dann auch noch dünner und leichter als die Konkurrenz von Apple ist das "X". Es liegt gut in der Hand. Der Fingerabdruck-Sensor befindet sich direkt auf der Power-Taste.

Der Fingerabdrucksensor liegt beim Huawei MateBook X direkt in der Power-Taste (© 2017 CURVED)

Insgesamt ist das MateBook X sehr gut verarbeitet. Der 13-Zoll-Bildschirm löst mit 2160 x 1440 Pixeln auf und ist damit sehr scharf. Auch die Farben sehen auf dem IPS-Panel sehr ansprechend aus. Das Display hat sehr schmale Ränder (4,4mm) und durch sein 3:2-Format laut Huawei eine größere Bildfläche als Apples Notebook derselben Größe im 16:9-Format.

Die chinesische Antwort auf Apple?

Mit Apple scheint man sich im Hause Huawei generell gern zu vergleichen. Öfter wiesen die Chinesen in der Präsentation auf den Konkurrenten aus Cupertino hin. Kein Wunder also, dass sich Huawei-Gerät auch bei den Anschlüssen an Apple orientiert. Verbaut sind lediglich links und rechts je ein USB-Typ-C-Anschluss - allerdings steckt dahinter nur USB 3.1 Generation 1, also USB 3.0. Schade für ein Gerät, das sich sonst so fortschrittlich präsentiert. Immerhin ist noch ein Kopfhörer-Anschluss mit an Bord.

Passiv gekühlt

Sehr stolz ist man bei Huawei darauf, dass kein Lüfter zum Einsatz kommt. Der Laptop wird komplett passiv gekühlt. Unter der Haube könnt Ihr Euch für Intel-Prozessoren (i5 oder i7 in der U-Variante) der aktuellen Generation entscheiden. Bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher sind möglich. An internen Speicher bekommt Ihr eine SSD mit bis zu 512 Gigabyte. Vorinstalliert ist Windows 10. Die Akkulaufzeit soll bei etwa zehn Stunden liegen, wenn Ihr Filme guckt oder arbeitet.

Huawei MateBook X: Die Soundleiste über der Tastatur sorgt durch Dolby Atmos für einen verbesserten Klang (© 2017 CURVED)

Guter Sound durch Dolby Atmos

Laptop-Lautsprecher sind meistens eher mau. Doch beim Huawei MateBook X kommt zum ersten Mal Dolby Atmos zum Einsatz. Hier werden Motoren verwendet, um die Lautsprecher, die sich in einer Leiste vor dem Bildschirm über der Tastatur befinden, auszurichten. Nach einem ersten Hören fällt auf: Sprache ist deutlicher wahrzunehmen als bei anderen Laptops, der laute Klang ist durchaus angenehm. Natürlich haben wir nicht durch ein Wunder Kinosound an solch einem dünnen Notebook. Aber mit dem Huawei-Laptop kann ich mir durchaus vorstellen unterwegs im Hotel mal einen Film ohne Kopfhörer zu gucken.

Tastatur und Touchpad

Die Tastatur fügt sich gut ins Design ein und bekommt dieselbe Farbe wie das Gehäuse. Mir persönlich ist sie aber zu flach. Der Hub ist recht kurz. Dadurch kann ich mir längeres Tippen noch nicht so richtig vorstellen.

Die Tastatur des Huawei MateBook X ist sehr flach und damit sehr gewöhnungsbedürftig (© 2017 CURVED)

Das Touchpad macht dagegen einen sehr guten ersten Eindruck. Es ist sehr glatt, sodass man schnell mit dem Finger darübergleiten kann. Doch stoppt der Mauszeiger sofort, wenn Ihr den Finger anhaltet oder loslasst.

Preise und Verfügbarkeit

Die von Huawei als günstigste angegebene Variante besteht aus i5-Prozessor, 8GB RAM und einer 256 Gigabyte SSD. Diese kostet 1399 Euro. Es folgen 1599 Euro für i5/8GB RAM/512GB SSD und 1699 Euro für i7/8GB RAM/512GB SSD.

Ab Ende Juni sollen die verschiedenen Konfigurationen nach und nach auf den Markt kommen. Insgesamt gibt es drei Farben: grau, gold und rosegold.

Vorläufiges Fazit: Huawei greift an

Von der Handhabung her machte das MateBook X einen sehr guten Eindruck. Das Konzept scheint eine optimale Lösung für alle zu sein, die für unterwegs einen kompakten Laptop zum Arbeiten brauchen. Wie gut die Leistung des Notebooks abschneidet, wird unser ausführlicher Test zeigen.