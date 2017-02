Huawei P10 im Test: das Instagram-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Das Huawei P9 war schon ziemlich nah an dem dran, was ich als perfektes Android-Smartphone bezeichnen würde: schickes Design, Top-Kamera und schnelle Hardware. Kann man das noch verbessern? Man kann: mit dem P10.

Gleich vorweg: Ihr lest Ihr ein Messe-Hands-on. Das heißt: Das Video entstand unmittelbar nach der Keynote. Es soll Euch einen ersten optischen Eindruck vermitteln. Vorangegangen ist der Keynote ein Vorabtermin, bei dem ich bereits das Gerät ausprobieren konnte. Kurzum: Ich war bereits in der Lage, mir Gedanken zum Huawei P10 zu machen.

In diesem Artikel O2 Free M inkl. 6 Monate Sky Ticket

Was will Huawei mit dem P10?

Verkaufen, klar. Aber wohlgemerkt: Kein anderer Hersteller bringt so viele Highend-Smartphones in so kurzer Zeit auf den Markt. Wirkliche Riesensprünge hat die Techbranche deswegen nicht von einem P10 erwartet. Und so ist es auch gekommen: Wer sich das neue Flaggschiff der P-Serie zulegt, den erwartet ein zeitgemäßes Update. Das aber wohlgemerkt auf sehr hohem Niveau. Huawei hat nicht nur schnellere Hardware und mehr (Arbeits-)Speicher verbaut, sondern an vielen Stellen das Smartphone auf ein neues Level gehoben.

Logisch, dass der Hersteller nach der Einführung im vergangenen Jahr und dem Einsatz der Dualkamera im Mate 9 die Technologie weiter vorantreibt. Huawei möchte uns letzten Endes bei der eigenen Eitelkeit packen. Wir kommunizieren im Netz zu großen Teilen mit Bildern, fangen Momente in Fotos mit unseren Smartphones ein. Und machen wir uns nichts vor: Die Güte dieser Aufnahmen spiegelt sich schließlich auch in unserer Beliebtheit in den sozialen Medien wieder. Kein sogenannter "Influencer", der nicht auch einen bestimmten Stil verfolgt. Mit dem P10 glaubt Huawei, das perfekte Handwerkszeug für all jene zu liefern, die sich mit ihren Fotos nochmal abheben wollen von der Masse – nicht allein mit Filtern, sondern einem professionelleren, künstlerischeren Look.

Was ist neu?

Das könnt Ihr in der News nachlesen. Das Wichtigste in Kürze: Huawei hat die Kameras seiner P-Serie überarbeitet und denen der Mate-Serie angepasst. Nach wie vor kombiniert Huawei einen Farb- und Monochrom-Sensor. Neu ist allerdings, welcher Sensor wie viele Bildinformationen aufnimmt: Ein 20-Megapixel-Motiv zeichnet der Monochrom-Sensor auf, ein 12-Megapixel-Foto der Farbsensor. So wird das SW-Bild quasi koloriert. Der Effekt: Da der Monochrom-Sensor mehr Dynamikumfang hat, bleiben somit mehr Bildinformationen erhalten. Die Blende ist beim "normalen" P10 gleichgeblieben, bei P10 Plus verbaut Huawei allerdings statt der Summarit-Linsen mit f/2.2 nun höherwertige Summilux-Linsen mit einer Blende von f/1.8. So sollen noch bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und Fotos mit besserer Unschärfe entstehen. Ob das stimmt, können wir erst nach einiger Zeit mit der Kamera im Rahmen eines ausführlichen Tests bestätigen. Außerdem neu in der P-Serie: der optische Bildstabilisator (OIS).

Stark überarbeitet hat Huawei nach eigenen Angaben die Bildverarbeitung bzw. die Verarbeitung der Bildinformationen, bevor ein Foto entsteht. So sollen die Dualsensoren in der Lage sein, bis zu 190 Bildpunkte in einem Gesicht zu messen. Auf der Vorderseite kommt zum ersten Mal eine Leica-Linse mit f/1.9 zum Einsatz. Neu ist hier ein adaptiver Selfie-Modus. Sobald sich mehrere Personen vor der Kamera befinden, wählt die Software automatisch einen größeren Bildausschnitt und nimmt ein Foto mit acht Megapixeln auf.

Wie fühlt es sich an?

Besser. Ich mochte das P9, weil es so unverschämt dünn und leicht und trotzdem Highend war. Man sah der zarten Hülle nicht an, was darunter verborgen lag. Beim Design des P10 haben sich nun einige Dinge geändert. Die diamantgeschliffene Kante auf der Rückseite ist verschwunden und die Kanten entsprechend abgerundet. Dadurch liegt es besser in der Hand. Gut so: Nach wie vor kommt die P-Reihe ohne Kamerabuckel aus. Allerdings verzichtet Huawei künftig auf den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und legt ihn in einen Homebutton auf der Vorderseite. Angeblich auf vielfachen Kundenwunsch. Meine Meinung: Mit der cleanen Rückseite setzt sich Huawei gelungen vom aktuellen Android-Einheitsbrei ab. Und der Homebutton auf der unteren Vorderseite stört mich keineswegs. Zum besseren Verständnis: Bei der Mate-Serie bleibt der Sensor auf der Rückseite erhalten, da es unhandlich wäre, ein solch großes Smartphone auf der Vorderseite zu entsperren.

Neu sind auch die "Hyper-Diamond-Cut"-Rückseiten, die einigen Farben und Ausführungen vorbehalten sind. Dabei schneiden Laser in unterschiedlichen Winkel Abertausende Winkel ins Metall. Optisch wird dadurch das Licht feiner gebrochen, und Farben schimmern je nach Lichteinfall unterschiedlich. Abgesehen vom Look hat diese Art der Oberflächenveredelung auch einen akustischen Effekt: Man kann gar nicht anders, als mit den Finger über die raue Oberfläche zu "ribbeln". Das fühlt und hört sich dann an wie bei den 3D-Hologramm-Bildchen, die es damals am Kiosk gab. Aber aufgepasst: Ein bisschen zu stark geribbelt, und schon zieren die Oberfläche kleine Kratzer. Persönlich gefiel mir die schlichte, schwarze Ausführung am besten.

Lohnt sich ein Umstieg vom P10?

Nur das neue Design würde mich nicht zum Wechsel bewegen. Viel verspreche ich mir allerdings von der Kamera. Denn Huawei hat mit Leica nicht nur die Technik überarbeitet, sondern nach eigenen Angaben viel Zeit in die Weiterentwicklung der Software investiert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich aber noch kein aussagekräftiges Urteil über die Bildqualität treffen. Auf den ersten Blick sehen die Aufnahmen auf dem Smartphone dynamischer aus, verfügen also über mehr Bildtiefe. Entsprechende Testaufnahmen werde ich an dieser Stelle in den kommenden Tagen nachliefern.

Vorläufiges Fazit: ein würdiger Nachfolger

Huawei profitiert davon, dass Samsung in diesem Jahr auf die Präsentation des nächsten Galaxy-Smartphones auf dem MWC verzichtet. Mit dem P10 und dem P10 Plus haben die Chinesen erneut Top-Smartphones abgeliefert. Die Unterschiede zum P9 sind im wahrsten Sinne des Wortes an allen Ecken und Ende erkennbar. Dennoch hat der Hersteller mit seinem Flaggschiff dasselbe "Problem", das auch die andere Highend-Smartphone-Bauer teilen: Statt Revolution erwartet Käufer Evolution. Huawei wettet mit seiner verbesserten Dualkamera und der Leica-Kooperation darauf, dass Smartphone-Fotografie weiterhin ein Megatrend bleibt. Mit Blick auf Snapchat und Instagram bestimmt die richtige Entscheidung.

Wie sich die Kamera, aber auch die schnelle Hardware im Alltag schlägt, lest Ihr an dieser Stelle demnächst im ausführlichen Test.