Huawei P20 Pro im Test: das Drei-Kamera-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Die meisten Top-Smartphones kommen heutzutage mit einer Dualkamera auf den Markt. Zwei Linsen sind Huawei aber nicht mehr gut genug. Deswegen stattet der Hersteller das Huawei P20 Pro mit einer dreifachen Kamera aus. Was die kann, verraten wir im Hands-on.

Die Kameras in modernen Top-Smartphones haben die herkömmliche Digitalkamera längst vergessen gemacht. Kein Wunder, schließlich sind die Geräte mit Highend pur ausgestattet. Mit Hilfe von Dualkameras könnt ihr auf Fotos entweder den Hintergrund unscharf machen und Objekte schön hervor heben oder verlustfrei zoomen, Algorithmen rechnen teilweise aus mehreren Aufnahmen das perfekte Bild zusammen oder erkennen Objekte selbstständig und passen die Einstellungen entsprechend an. Und doch geht es immer noch besser, denkt sich Huawei und stellt mit dem P20 Pro das erste Smartphone mit einer dreifachen Kamera vor.

Hinten drei Linsen, vorne ein Zyklop

Doch nur mit einer zusätzlichen Linse ist es nicht getan. Auch am Design hat der Hersteller kräftig geschraubt. Zwar waren das P9 und das P10 alles andere als unansehnlich, das Hauptaugenmerk lag bei beiden Geräten aber nicht auf dem Äußeren sondern auf der Dualkamera. Jetzt gibt es sogar drei Linsen und trotzdem haben sich die Chinesen die Mühe gemacht, das Aussehen komplett zu überarbeiten.

Die Kamera auf der Rückseite des Huawei P20 Pro soll mit drei Linse besonders schöne Fotos aufnehmen. (© 2018 CURVED)

Fullview-Display mit möglichst wenig Rand und Fingerabdrucksensor unterhalb des Touchscreens. (© 2018 CURVED)

Die Notch genannte Einkerbung im Display ist 2018 der Trend. (© 2018 CURVED)

USB-C-Anschluss und kein analoger Audio-Ausgang. (© 2018 CURVED)

Das Huawei P20 Pro hat Android 8.1 an Bord. (© 2018 CURVED)

Eine KI soll beim Foto machen helfen. (© 2018 CURVED)





















Bei der Materialwahl setzt Huawei auf die moderne Mischung aus einem Metallrahmen und einer Glasrückseite. Das fühlt sich edel an und sieht besonders in der Farbvariante "Twilight", bei der ein Lila-Ton in Aquamarin verläuft, extrem schick aus. Die Frage ist: wie lange? Bei einem Vorführ-Event mussten die Geräte für Fotos ständig mit dem Mikrofastertuch abgeputzt werden, um die Fingerabdrücke zu entfernen. Abstriche müsst ihr aber auch machen: Zwar ist das Gerät nach IP68 staub- und wasserdicht, einen analogen Kopfhöreranschluss gibt es aber nicht mehr. Musik könnt ihr kabellos per Bluetooth oder über den USB-C-Anschluss hören. Auch das ist mittlerweile Mode.

Modern geht es auch vorn weiter. Bei fast allen Huawei- und Honor-Geräten, die seit dem Mate 10 Pro erschienen sind, kommen sogenannte FullView-Displays, also Bildschirme mit möglichst wenig Rand, zum Einsatz. Beim P20 Pro treibt es der Hersteller aber auf die Spitze. Die Ränder zu den Seiten sind minimal, nach oben unterbricht nur eine Einkerbung, in der die Frontkamera eingebaut ist, das Display. Durch diese "Notch" sieht das P20 Pro dem iPhone X von Apple entfernt ähnlich, eine 3D-Gesichtserkennung wie bei Apples Top-Gerät gibt es aber nicht.

Stattdessen gibt es unter dem Bildschirm noch einen Fingerabdrucksensor. Warum der nicht auf der Rückseite platziert wurde? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Der OLED-Bildschirm selbst ist ein Traum: Full-HD+-Auflösung (2240 x 1080 Pixel), starke Kontraste und ein echtes Schwarz sorgten beim Hands-on für viel Spaß. Insgesamt gibt's dafür ein Kompliment: Das P20 Pro sieht echt schick aus!

Dreifach-Kamera mit viele Möglichkeiten

Das Kamerasystem ist erneut in Kooperation mit der deutschen Edelmarke Leica entstanden. Im Detail besteht es aus einem Monochrom-Sensor mit 20 Megapixeln, einem Tele-Sensor mit acht Megapixeln und einem RBG-Sensor mit 40 Megapixeln. Die sollen gemeinsam, so Huawei, "eine Renaissance der Fotografie" herbeiführen. Anderen Geräten hat das P20 Pro unter anderem einen fünffachen Hybrid-Zoom voraus. Ihr sollt damit an Objekte heranzoomen können, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

Aber das ist nicht der einzige Trick. So klingen 40 Megapixel beim Farbsensor zum Beispiel nach riesigen Fotos. In Wahrheit kombiniert das P20 Pro vier Pixel zu einem und nimmt Bilder ab Werk deshalb "nur" mit zehn Megapixeln auf. So ergibt sich eine größere Pixelfläche, die besonders bei schlechten Lichtverhältnissen zu guten Ergebnissen führen soll. Zusätzlich spendiert der Hersteller dem Smartphone mit dem "Super Night Mode"-eine Langzeitbelichtung, bei dem das P20 Pro sechs Sekunden lang Bilder aufnimmt und sie zu einem Foto kombiniert. Normalerweise braucht es dafür ein Stativ. Mit dem P20 Pro sollt ihr aber auch freihändig in der Lage dazu sein. Eine künstliche Intelligenz rechnet mögliche Wackler heraus.

Mit künstlicher Intelligenz zum gelungenen Foto

Das ist auch gleich das nächste Stichwort. Denn wer denkt, dass es sich bei der Anzahl von Linsen und Möglichkeit ja nur um ein Gerät für Foto-Profis handeln kann, der irrt. Huaweis Aussage lautet ganz klar: Jeder soll mit dem P20 Pro schöne Fotos machen können. Damit das gelingt, stattet der Hersteller seinen neuen Kamera-Primus mit eben jener künstlichen Intelligenz aus, die Foto-Anfängern unter die Arme greifen soll, in dem sie selbstständig Szenen selbstständig erkennt und den richtigen Modus auswählt.

Bei einem Porträt aktiviert das P20 Pro zum Beispiel automatisch den Bokeh-Modus, mit dem ihr den Hintergrund unscharf macht, um die Person im Vordergrund stärker hervorzuheben. Ihr müsst dann nur noch auf den Button drücken. Für Gruppenfotos schlägt die Software das richtige Setting vor, wollt ihr ein Gebäude fotografieren, erahnt die Software das nach einer Zeit automatisch und blendet eine horizontale Linie ein. Und auch für Foodblogger, die leckeres Essen gern auf Instagram präsentieren, gibt es gute Nachrichten: Dank Food-Modus erkennt die Kamera Gerichte und passt sich dynamisch an die Gegebenheiten an. Dafür habe man extra mit Experten zusammengearbeitet. Na dann, Mahlzeit!

Für Selfie-Freunde verbaut Huawei darüber hinaus eine Frontkamera mit einer sehr hohen Auflösung von 24 Megapixeln. Videos nehmt ihr in 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Außerdem gibt es einen Superzeitlupenmodus, der kurze Clips in HD-Auflösung mit 960 Bildern pro Sekunde aufzeichnet.

Stimmt auch die Leistung?

Das sind ganz schön viele Kamera-Funktionen auf einmal. Deshalb ist die Frage berechtigt: Kommt hier die vielleicht Leistung zu kurz? Wir können euch an dieser Stelle beruhigen. Zwar konnten wir noch nicht all zu viel mit dem P20 Pro herumspielen, in dem Gerät taktet aber der Kirin 970, der auch im Huawei Mate 10 Pro zum Einsatz kommt. Deshalb lässt sich ungefähr einschätzen, dass das P20 Pro in Benchmarks zwar nicht das Level eines Galaxy S9 oder iPhone X erreichen wird. Aber ein paar Punkte weniger machen das Smartphone nicht automatisch zur Schnecke. Das Mate 10 Pro hatte zumindest mit flotter Bedienung überzeugt. Das erwarten wir auch vom P20 Pro.

Neben ausreichend Leistung verspricht Huawei eine lange Akkulaufzeit. Egal, was ihr mit dem Smartphone anstellt: Der Akku soll auf euch auf jeden Fall über den Tag tragen und dank Schnellladefunktion fix Energie nachtanken. Auch hier zeigt die Erfahrung: Huawei-Smartphones lassen einen so schnell nicht im Stich. Positiv fällt außerdem auf: Der Hersteller liefert das Gerät mit der Android-Version 8.1 Oreo aus. Aktueller geht gerade nicht.

Der Vollständigkeit halber nochmal hier die weiteren Specs:

6,1 Zoll großes OLED-Display (2244 x 1080)

Kirin 970-Prozessor

6 GB RAM und 128 GB Speicher

Akku mit 4000 mAh und Schnellladefunktion

Frontkamera mit 24 Megapixeln (f/2.0)

Triple-Kamera mit Monochrom-Sensor (20 Megapixel, f/1.6), RGB-Sensor (40 Megapixel, f/1.8), Tele-Sensor (8 Megapixel, f/2.4)

USB-C-Anschluss

Android 8.1 Oreo mit Benutzeroberfläche EMUI 8.1

Farben: Schwarz, Blau, Pink, "Twilight" (Lila zu Aquamarin)

Vorläufiges Fazit

Top-aktuelles Android, schnelle Hardware und ein komplett neues Kamerasystem. Das Huawei P20 Pro ist auf jeden Fall ein Anwärter auf den Titel "Kamera-Smartphone des Jahres." Zumindest dann, wenn sich alle vorgestellten Optionen im Alltag bewähren. In einem kurzen Test-Parcours mit Low-Light- und Zoom-Stationen war das Potenzial schon deutlich erkennbar. Wie das im echten Leben aussieht, das erfahrt ihr demnächst an dieser Stelle.

Zum Preis machte der Hersteller im Rahmen des Vorführ-Events noch keine Angaben.