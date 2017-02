Huawei Watch 2 im Test: die Fitness-Smartwatch im Hands-on [mit Video]

Ein bisschen G-Shock-Feeling kommt bei mir auf, wenn ich die neue Huawei Watch 2 in den Händen halte. In den Neunzigern hatte wohl jeder Teenager die massive Sportuhr von Casio am Handgelenk. Aus der Zeit gefallen ist die erste Fitness-Smartwatch der Chinesen aber nicht. Im Gegenteil.

Mehr Technik geht kaum

Tatsächlich hat Huawei in seiner neuen Watch 2 an Hardware verbaut, was sich gerade auf so kleinem Raum in einem Uhrengehäuse unterbringen lässt. Neben einem GPS-Modul soll das Gadget mit einem Herzfrequenzsensor sowohl Puls als auch die gelaufene Strecke beim Laufen messen können.

Der Bildschirm ist 1,2 Zoll groß und damit im Vergleich zum Vorgänger, dessen Display noch 1,4 Zoll maß, geschrumpft. Mit einer Auflösung von 390 x 390 Pixeln kommt das AMOLED-Display auf eine Pixeldichte von 460 ppi. Kurzum: Der Bildschirm liefert ein schärferes Bild als der Vorgänger und zudem kräftige Farben. Der Clou versteckt sich aber an der unteren Gehäuseseite: Nimmt man das Armband an dieser Stelle ab, lässt sich eine Sim-Karte nachrüsten, die die Uhr mit LTE-Funktionalitäten ausstattet. Das ist vor allem für den deutschen Markt interessant, der sich beim Thema eSIM, also einer rein digitalen Lösung, immer noch schwer tut.

Dank Android Wear 2.0 auch für iPhone-Nutzer interessant

Passend wird die Uhr mit Android Wear 2.0 ausgeliefert. Mit dem neuen Google-Betriebssystem für Wearables werden Smartwatches, auf denen die Software läuft, deutlich unabhängiger vom Smartphone. Es wird vermehrt Apps nur für Uhren geben, die Ihr im Play Store auf der Smartwatch findet. Heißt: Ihr könnt Euch Anwendungen direkt auf die Uhr laden. Eine Installation der Apps auf dem Smartphone ist dann nicht mehr nötig. Somit könnte eine Anschaffung auch für iPhone-Nutzer interessant sein, die sich mit Android-Wear-Uhren bislang nur Benachrichtigungen auf dem Handgelenk anzeigen lassen konnten.

Darüber hinaus wird Google den Google Assistant auf absehbare Zeit auf Uhren mit Android Wear 2.0 bringen. Dem könnt Ihr dann nicht nur Eure Fragen diktieren, er bringt auch das "Smart Reply"-Feature mit. Wie im Messenger Allo kann der Assistant eingehende Nachrichten eigenständig erkennen, zuordnen und vorgefertigte Antworten liefern.

Schnelle Hardware

Wollt Ihr lieber selbst etwas erwidern, stehen Euch dafür neben der Spracheingabe neue Mittel zur Verfügung. Ihr könnt Buchstaben aufs Display zeichnen oder eine Mini-QWERTZ-Tastatur benutzen. Auch die Navigationsstruktur hat Google aufgefrischt. Wischt Ihr aus dem Watchface nach rechts, gelangt Ihr in eine kreisförmig angeordnete App-Übersicht. Anwendungen sollen sich so viel einfacher starten lassen.

Der Snapdragon Wear 2100, ein Quadcore-Chipsatz mit 1,1 GHz, und 768 MB RAM sorgen für eine flüssige Bedienung und Apps, die schnell starten. Der interne Speicher beläuft sich auf vier Gigabyte. Der Akku ist 420 mAh groß und soll bis zu zwei Tage Laufzeit ermöglichen. Wie realistisch das ist angesichts einer LTE-Verbindung und Standalone-Apps, wird der ausführliche Test zeigen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch 2 ist sowohl in einer 4G- als auch in einer Bluetooth-Variante erhältlich. In Deutschland wird die Bluetooth-Version ab Ende März in den Farben Carbon Black mit Carbon-Black-Sportarmband und Concrete Grey mit Concrete-Grey-Sportarmband 329 Euro kosten. Die 4G-Version kommt ab Mitte April zu einer UVP von 379 Euro in den Farben Carbon Black mit Carbon-Black-Sportarmband und Dynamic Orange mit Dynamic-Orange-Sportarmband in den Handel. Anfang Mai folgt die Classic-Variante in den Farben Titanium Grey mit Black-Lederarmband zu einer UVP von 399 Euro.

Vorläufiges Fazit

Huawei dürfte davon profitieren, dass die direkte Konkurrenz von LG, die LG Watch Sport und die Watch Style, in Deutschland vorerst nicht verfügbar sein werden. Mir gefällt das sportlichere Design. Die neue Bauform mit Fokus auf den Fitnessmarkt ist eine smarte Entscheidung. Zwar sieht die kommende Generation nicht mehr so klassisch-schick aus, dafür lässt sie sich aber auch beim Sport tragen, ohne dass man sich Gedanken über Metall auf schwitziger Haut machen muss. Das Plastikgehäuse ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass die Uhr per LTE Daten empfangen und senden kann. Ein Umstand, den man gerne in Kauf nimmt, wenn dafür das Smartphone auch mal zu Hause bleiben kann.