iStand 7 fürs iPhone 7 im Test: Akku-Dock-Hülle mit 3,5mm-Klinke [Video]

Mehr Akku für das iPhone 7? Immer willkommen. Aber ein Akkupack mitschleppen? Akkuhüllen sind da schon besser. Noch besser, wenn sie das Apple-Smartphone erweitern – etwa um den weggefallenen Klinkenstecker. Und am besten, sie dient darüber hinaus auch noch als Stand. Gibt's nicht? Doch, gibt's. Wir haben das iStand 7 getestet.

Freundlicherweise hat der Hersteller uns vor Start der Indiegogo-Kampagne schon mit einem Sample versorgt, den wir bereits ausgiebig ausprobieren konnten. Augenscheinlich handelt es sich um eine schlanke Akkuhülle für das iPhone 6, 6s und iPhone 7. Doch schon beim Einlegen merkt man, dass an dieser Hülle etwas anders ist.

Es ist ein Dock

Denn das Smartphone wird nicht eingeklemmt. Der gesamte Rahmen, der Ober- und Unterseiten einfasst, lässt sich nach vorne wegklappen und das iPhone über die Rückseite einschieben. Anschließend legt man den Rahmen wieder über die Seiten, bis Rück- und Seitenteil zusammenklicken.

Der Rahmen lässt sich aber auch weiter Richtung Rückseite klappen. So kann man den iStand, der Name lässt es schon vermuten, als Stand nutzen. Etwa für Videokonferenzen oder Livestreams. Nur hochkant Videos schauen, das macht keinen Spaß. Deswegen lässt sich das iPhone aus der Schiene herausnehmen und auf hervorstehenden Seitenteilen ablegen.

Es ist ein Akku

Abgesehen von der praktischen Standfunktion ist der iStand 7 aber vor allem eine Akkuhülle mit 3000 mAh. Das reicht nicht ganz, um das Apple-Smartphone zweimal komplett aufzuladen, gibt aber ausreichend Power, um ein Wochenende keine Steckdose aufsuchen zu müssen. Aktiviert wird die Funktion über einen Druck auf den Button auf der Rückseite. Vier LEDs zeigen zudem an, zu wieviel Prozent der Akku aufgeladen ist.

Es bringt die Klinke zurück

Für viele iPhone-7-Nutzer interessant dürfte aber ein kleines Bauteil auf der Unterseite der Hülle sein: ein 3,5mm-Klinkenanschluss, über den Ihr wieder Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen könnt. Ihr spart Euch also den Lightning-auf-Klinke-Adapter. Plus: Ihr könnt parallel Musik hören und das iPhone aufladen. Denn zusätzlich ist ein Lightning-Anschluss verbaut. Der iStand 7 ist MFi-konform (Made for iPhone), also offiziell für den Betrieb mit dem iPhone geplant.

Geplant deswegen, weil die Freigabe durch Apple dauern kann. Denn ist der aktuell noc kleine Haken: Umgehend kaufen könnt Ihr den iStand 7 nicht. Um das Zubehör zu promoten, sammelt der Hersteller Yostand in Kürze Geld bei Indiegogo ein. Allerdings kam schon der Vorgänger, iStand 6, bei Reviewern und Nutzern gut an. Tatsächlich gibt es den iStand schon seit 2012. Damals noch für das iPhone 5. Somit ist es recht wahrscheinlich, dass der iStand 7 ebenfalls eine MFi-Zertifizierung bekommt.

Fazit: das Schweizer Taschenmesser der iPhone-Hüllen

Erhältlich sein wird der iStand 7 in mehreren Farben. Welche genau, ist noch nicht kommuniziert. Unser Testgerät in Schwarz wirkte solide verarbeitet und fühlte sich wertig an – wenn auch die matte Oberfläche sehr anfällig für Fingerabdrücke war. Das kann allerdings auch der Tatsache geschuldet sein, dass es sich nicht um die finale Version handelt.

Verläuft die Kampagne erfolgreich, wird es den iStand 7 als reine Akkuhülle mit micro-USB-Anschluss (iStand 7), als iStand 7A mit Lightning- und Klinkenanschluss sowie als iStand 7 Pro mit Lightning, Klinke und kabelloser Ladefunktion (Qi) geben. Der Versand soll dann bis März 2017 erfolgen.

Von uns gibt es für so viel Features auf so kleinem Raum zum vernünftigen Preis eine klare Kauf- bzw. Crowdfunding-Empfehlung!