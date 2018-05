JBL Reflect Contour2 im Test: die Bluetooth-Sportkopfhörer im Fitness-Check

Ihr seid auf der Suche nach robusten, aber leichten Bluetooth-Sportkopfhörern, die auch in Aktion perfekt sitzen. Die Regen und Schweiß trotzen und euch mit gute Sound beim Workout antreiben – ohne übertrieben viel zu kosten? Unser Test zeigt, ob die JBL Reflect Contour2 für unter hundert Euro diese und weitere Fitness-Kriterien erfüllen.

Wie das Vorgängermodell JBL Reflect Contour sind auch die Ohrhörer der zweiten Generation über ein reflektierendes Kabel miteinander verbunden, das Sportler beim Laufen oder Radeln in der Dämmerung besondere Aufmerksamkeit im Scheinwerferlicht schenken soll. Ansonsten kommt das Hörerpaar natürlich ohne Kabel aus, lässt sich unkompliziert über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und ist sofort einsatzbereit.

Doppelt hält besser: Dual Lock sorgt für Tragekomfort

JBL setzt erneut auf die Dual Lock-Technologie, welche den beiden In-Ears mit Flügelchen plus Over-Ear-Ohrbügeln zusätzlichen Halt beim Workout verleiht. Im Test hat sich der Bügel bewährt, weil man beim Joggen in der Hitze schnell ins Schwitzen kommt und die weichen Silikonaufsätze, die im Test kein bisschen scheuern oder zwicken, im Ohr gern mal ins Schwimmen kommen – selbst wenn Nutzer zwischen jeweils drei verschieden großen Aufsätzen und Silikonflügelchen wählen können. Nehmt euch am besten etwas Zeit, um in aller Ruhe zu testen, welche Kombination am besten passt. Dafür legt ihr den Bügel über das Ohr und lasst den Aufsatz mit den Flügelchen eurer Wahl durch leichtes Drehen in der Ohrmuscheln "einrasten". Das Verbindungskabel zwischen den beiden Hörern legt ihr euch einfach in den Nacken und könnt es mit dem kleinen Zugband-Mechanismus auf die Wunschlänge einstellen. Die Knopfleiste zur Musik-Steuerung habt ihr dann links am Hals griffbereit.

Doppelt hält besser: Reflect Contour2 mit Flügel und Bügel. (© 2018 CURVED)

Das weiche Silikon scheuert nicht. (© 2018 CURVED)

Die integrierte Fernbedienung. (© 2018 CURVED)

Die Sporthörer sind in grün und schwarz erhältlich. (© 2018 CURVED)













Die Extras gegenüber dem Vorgängermodell

Neben den Aufsätzen und dem USB-Ladekabel erwartet euch im Lieferumfang noch ein kleines Bonbon: Dieses Mal stellt JBL nämlich ein sehr praktisches Case zur Verfügung. Die unauffällige viereckige Schatulle aus weichem Silikon ist wirklich genial, weil sie ohne Verschluss auskommt und sich die Hörer ruckzuck im kleinen Schlitz verstauen lassen und so in jeder Hosen- oder Sporttasche fusselfrei aufbewahrt werden können. Auch in Sachen Akkuleistung hat JBL noch zwei Stunden drauf gepackt: Laut Hersteller haben die Reflect Contour2 Power für satte zehn Stunden. Im Test haben wir die Akkuleistung noch gar nicht ausgeschöpft, wohl aber erkannt, wie schnell die Hörer aufladen. Wer kurz vor dem Training merkt, dass der Akku fast leer ist, braucht sie nur eine Viertelstunde an den Strom zu hängen und hat schon wieder eine Stunde Akkuleistung gewonnen. Geladen werden die Hörer über den micro-USB-Anschluss, der sich hinter der integrierten Fernbedienung versteckt.

Schluss mit Kabelsalat: Die JBL Reflect Contour2 kommen mit handlichem Case. (© 2018 CURVED)

Handling beim Sport und Telefonie

Und was können die Reflect Contour2 noch, außer angenehmen Sound und ausreichend Bass liefern? Musik steuern und Anrufen entgegennehmen zum Beispiel. Die Haptik ist sehr gut, sodass man die richtige der drei Tasten schnell findet. Für das nächste Lied muss man die Lauter-Taste für unseren Geschmack mit fünf Sekunden nur etwas zu lange gedrückt halten. Beim Telefonieren ist der Klang leicht blechern, aber klar. Mit kurzem Druck auf den Power-Knopf lassen sich Anrufe annehmen und beenden. Drückt man etwas länger, kann man das Gespräch sogar auf stumm schalten. Mit dem Doppelklick ruft ihr Siri oder den Google Assistant auf den Plan.

Fazit: Der JBL Reflect Contour2 erfüllt sportliche Erwartungen

Die Verarbeitung der Sportkopfhörer JBL Reflect Contour2 ist sehr gut und der Sound für den Preis von unter hundert Euro sehr solide – mit gutem Bass und satter Lautstärke. Auch beim Telefonieren ist die Klangqualität ausreichend klar. Überzeugt haben mich vor allem der Tragekomfort und das Handling – selbst beim Sport ist der richtige Knopf für Telefonie und Musiknavigation schnell gefunden. Die Bluetooth-Verbindung ist im Test nicht einmal abgerissen und die Akkuleistung mit zehn Stunden mehr als passabel. Einen Pluspunkt vergeben wir außerdem für das handliche Case. Aus unserer Sich können Hobbysportler mit den JBL Reflect Contour2, die in Schwarz und Neongrün erhältlich sind, nichts falsch machen – es sei denn, ihr wollt absoluten Highend-Sound. Dann schaut euch lieber die BeatsX an. Wer Wert auf einen integrierten Sportcoach mit Pulsmessung im Ohr legt, sollte sich mit den Bluetooth-Hörern Jabra Sport Pulse oder Jabra Elite befassen.