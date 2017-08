Lenovo Moto C Plus und Moto C im Test: Einmal hui, einmal pfui

Moto C Plus und Moto C (v. li.): Das Display macht den Unterschied.

Mit Preisen von 109 und 129 Euro sind das Moto C und das Moto C Plus zwei sehr preiswerte Smartphones. Doch in diesem Fall ist der Griff zum teureren Plus-Modell absolut ratsam.

Zu allererst die Gemeinsamkeiten: Beide Moto C-Varianten verfügen über ein fünf Zoll großes Display, wenn auch mit unterschiedlichen Auflösungen: Während man beim Moto C Plus auf 1280 x 720 Pixel schaut, sind es beim Moto C nur 854 x 480 Pixel. Das reicht nicht für ein scharfes, pixelfreies Bild. Zudem ist das Display im Vergleich mit dem C Plus farblich ausgeblichen, auch ist die Oberfläche stumpf. Die Folge: Der Finger rutscht nicht über den Touchscreen, sondern stockt ständig. Dazu kommt noch die praktisch nicht vorhandene Blickwinkelstabilität. Kurzum: Das Display des Moto C ist so schlecht, dass selbst 109 Euro für dieses Smartphone zu viel sind. Das will man nicht einmal geschenkt haben.

Plus ist besser

Im wahrsten Sinne des Wortes anders sieht es beim Moto C Plus mit seinem vorzeigbarerem HD-Display aus: In dem Smartphone steckt zwar ebenfalls nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Der Mediatek MT6737m ist mit 1,3 statt 1,1 Gigahertz auch nur minimal schneller. Doch im Vergleich zum kleinen Bruder lässt sich das Gerät ohne Frust bedienen. Aber auch bei der Plus-Version tut Lenovo alles, um den Preis niedrig zu halten. So fällt der interne Speicher mit 16 Gigabyte nicht üppig aus, und die Kameras bieten nur Auflösungen von acht und zwei Megapixeln.

Optisch kaum zu unterscheiden. (© 2017 CURVED)

Die Kameras haben allerdings unterschiedliche Auflösungen: Acht Megapixel beim Moto C Plus und fünf Megapixel beim Moto C. (© 2017 CURVED)

Vertauschte Anschlüsse. (© 2017 CURVED)

Geekbench: Moto C Plus ist etwas besser. (© 2017 CURVED)

Antutu: Moto C Plus ist etwas besser. (© 2017 CURVED)

Mehr freier Speicher beim Moto C Plus. (© 2017 CURVED)

Die vorinstallierten Apps. (© 2017 CURVED)

























Für die Betrachtung auf dem Smartphone selber reicht die Auflösung aus, für große Ausdrucke allerdings nicht. Für Schönwetter-Fotos mit guter Beleuchtung kann man die Kamera benutzen, sollte bei starken Kontrasten allerdings den HDR-Modus aktivieren. Viele Details sind auflösungsbedingt aber nicht zu erkennen, die Farben gehen in Ordnung. Ist die Beleuchtung jedoch nicht optimal, tritt ein störendes Bildrauschen auf. Von der Frontkamera sollte man komplett die Finger lassen: Selfies mit nur zwei Megapixeln Auflösung will niemand sehen.

Kontrast (© 2017 CURVED)

HDR aus (© 2017 CURVED)

HDR an (© 2017 CURVED)

Farbe (© 2017 CURVED)

Innenraum (© 2017 CURVED)

Panorama (© 2017 CURVED)

Selfie (© 2017 CURVED)

























Als Betriebssystem installiert Lenovo Android 7.0 Nougat auf dem Moto C Plus und nimmt keine wirklichen Änderungen an der Standard-Nutzeroberfläche von Google vor. Auf Bloatware und eigene Apps verzichtet der Hersteller ebenfalls. Positiv fällt auch der auswechselbare Akku des Smartphones auf. Der verfügt mit 4000 mAh über eine große Kapazität – das Moto C bietet nur 2350 mAh. Angesichts der Hardware kann man bei normaler Nutzung damit wirklich zwei Tage auskommen.

Fazit: ein Smartphone für Schönwetter-Fotos

Während Lenovo mit dem Moto C ein komplett unbrauchbares Smartphone anbietet, hat das Moto C Plus durchaus seine Existenzberechtigung. Klar, es ist ein günstiges Gerät von dem man nicht viel erwarten darf. Aber wer sein Smartphone nur selten benutzt, wird zufrieden sein. Für Messenger und zum Surfen im Internet reicht es völlig aus. Auch das eine oder andere Spiel lässt sich zocken. Fotos sollte man allerdings nur bei schönem Wetter machen.