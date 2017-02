Lenovo Moto G5 und G5 Plus im Test: das Hands-on [mit Video]

Im vergangenen Jahr brachte Lenovo mit dem Moto G4 und Moto G4 Plus Smartphones für Einsteiger und die Mittelklasse auf den Markt, die für vergleichsweise wenig Geld viel zu bieten hatten. Doch sind die Nachfolger, die jetzt auf dem MWC vorgestellt wurden, tatsächlich eine Verbesserung? Wir haben beide Smartphones im Hands-on.

Kommen Phablets etwa aus der Mode? Zumindest die neuen Lenovo-Smartphones sind in diesem Jahr geschrumpft. Statt 5,5 Zoll wie beim Vorjahresmodell misst das Lenovo Moto G5 nun fünf Zoll, das Moto G5 Plus 5,2 Zoll. Die Displays haben ihre Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) aber behalten.

Neues Design aus Metall

Das Moto G5 und G5 Plus ähneln sich in diesem Jahr etwas mehr als die Vorgängermodelle. Statt einer wenig griffigen Plastik-Rückseite setzt Lenovo jetzt auf eine Metall-Platte. Wirklich hochwertig fühlt es sich nicht an – dafür aber stabil und durchaus robust. Während das G5 Plus komplett in Metall eingefasst war, ist beim normalen G5 nur die mittlere Rückplatte aus Metall. Der Rand ist weiterhin aus Plastik. Pluspunkt für das kleine Modell: Ihr könnt die Rückseite abnehmen und sogar den Akku austauschen.

Beide Geräte haben jetzt einen Fingerabdrucksensor. Vergangenes Jahr war dieser dem Plus-Modell vorbehalten. Handelte es sich zuvor um ein schiefen, quadratischen und hervorstehenden Klotz ohne Tastenfunktion, hat Lenovo dazugelernt und diesen durch einen ovalen, eingelassenen Sensor ersetzt. Dieser ist zwar keine Taste, kann aber durch Berühren den Home-Bildschirm anzeigen. Auch andere Gesten werden unterstützt: Wischt Ihr von links nach rechts, öffnet sich die Liste der aktiven Apps. Ein zweites Wischen öffnet die zuletzt verwendete App. Schiebt Ihr Euren Finger von rechts nach links über den Fingerabdrucksensor, wird der Zurück-Befehl ausgelöst.

Technische Ausstattung

Das Moto G5 arbeitet mit einem achtkernigen Snapdragon 430 (1,4 GHz) und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. An internem Speicher habt Ihr nur 16 Gigabyte zur Verfügung. Im Moto G5 Plus sitzt der ebenfalls achtkernige Snapdragon 625 (2,0 GHz). Ihm zur Seite stehen drei Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 Gigabyte interner Speicher. Doch keine Sorge: Bei beiden Modellen könnt Ihr per microSD-Karte den Speicher um bis zu 256 Gigabyte erweitern.

Der Akku des Moto G5 misst 2800 mAh und kann, wie bereits erwähnt, herausgenommen werden. Beim Moto G5 Plus hat der Akku eine Kapazität von 3000 mAh, lässt sich aber nicht austauschen. Beide Smartphones werden per micro-USB-Stecker aufgeladen bzw. angeschlossen und sind mit einer Schnellladetechnik ausgestattet. Die notwendigen 10V- (G5)- und 15V-Netzstecker (G5 Plus) bekommt Ihr beim Kauf mit dazu.

Als Betriebssystem kommt bei beiden Geräten ein reines Android 7.0 Nougat zum Einsatz. Lediglich die praktischen Moto-Gesten sind im Stock-Android eingebaut. Dazu zählt zum Beispiel das Schütteln des Smartphones, welches die Taschenlampe an- oder ausschaltet. Oder der Lautlos-Modus, wenn Ihr das Gerät bei einem Anruf auf das Display dreht.

Kamera: Up- oder Downgrade?

Das Moto G4 Plus beeindruckte durch seine gute 16-Megapixel-Kamera. Im Nachfolger, dem Moto G5 Plus, ist jetzt nur eine 12-Megapixel-Hauptkamera verbaut. Es ist allerdings derselbe Sensor wie im Samsung Galaxy S7. Ob die Bildqualität da mithalten kann, muss ein ausführlicher Test zeigen.

Das Moto G5 bietet eine 13-Megapixel-Kamera mit einem anderen Sensor. Im Vergleich fällt auf, dass die Farben beim Plus-Modell gegenüber dem normalen G5 kontrastreicher und leuchtender aussehen. Zoomt man in die Fotos hinein, schaut es allerdings recht schnell verwaschen aus. Hier werden wir im ausführlichen Test nochmal ganz genau hinschauen. Der Vorteil beim Moto G5 Plus liegt auf jeden Fall in der Geschwindigkeit des Auslösers. Dafür sorgt unter anderem ein sogenannter Dual-Pixel-Autofokus.

Preise und Verfügbarkeit

Das Moto G5 soll noch im März für 199 Euro auf den Markt kommen. Das Moto G5 Plus folgt im Frühjahr (wahrscheinlich im April) für 299 Euro. Beide Modelle gibt es dann in Dunkelgrau und Gold.

Vorläufiges Fazit: solide Geräte

Im ausführlichen Test nehmen wir die Kameras und die Performance nochmal genauer unter die Lupe. Bisher gefallen uns die Geräte im Ersteindruck recht gut. Für vergleichsweise wenig Geld bekommt Ihr hier schnelle Smartphones mit einem aktuellen, reinen Android-Betriebssystem.