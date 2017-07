LG Q6 im Test: das Hands-on [mit Video]

Das LG Q6 ist die abgespeckte Version des LG G6 und sieht diesem optisch sehr ähnlich. Technisch bestehen allerdings große Unterschiede.

Die größte Gemeinsamkeit zwischen dem LG Q6 und dem Flaggschiff G6 ist das Display. Das ist zwar auch ohne "mini" im Namen mit 5,5 Zoll etwas kleiner geworden, nimmt aber immer noch einen Großteil der Vorderseite ein. Dadurch ist das Gehäuse erneut verhältnismäßig klein – LG vergleicht es mit einem Fünf-Zoll-Modell – und das Smartphone liegt angenehm in der Hand. Optisch lässt das Display im 18:9-Format, dessen Ecken schöner als beim G6 abgerundet sind, mit seiner Full-HD+-Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln nur einen Wunsch offen. Wie beim G6 dürfte die maximale Helligkeit gerne höher sein. So wird die Benutzung bei Sonnenlicht teilweise unmöglich.

Außen Premium-Klasse, innen Einsteiger-Modell

Steht das LG Q6 von außen betrachtet dem G6 noch sehr nahe, liegen unter der Haube Welten zwischen beiden Smartphones. Mit dem Snapdragon 435 hat sich LG für einen Chipsatz entschieden, der zwar für die meisten Aufgaben völlig ausreichend ist, aber trotzdem für günstige Einsteiger-Modelle konzipiert ist. Um als Mittelklasse-Modell durchzugehen, müsste eigentlich ein Chip der 600er-Serie verbaut sein. Zudem bin ich überrascht, dass der 435 überhaupt mit der hohen Displayauflösung zurecht kommt und beim ersten Ausprobieren keine negativen Auswirkungen zu spüren waren. Im Q6 stehen dem Chipsatz drei Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher ist erweiterbar und fällt mit 32 Gigabyte genauso groß wie beim G6 aus.

Mit der Entscheidung beim Q6 keinen Fingerabdrucksensor zu verbauen, verzichtet LG auf eine Funktion, an die sich viele Nutzer gewöhnt haben und die inzwischen auch bei den ganz günstigen Modellen immer mehr Verbreitung findet. Als Ersatz bietet der Hersteller zwar eine Gesichtserkennung, die wir beim Hands-on aber noch nicht ausprobieren konnten. Ich bin allerdings skeptisch, ob ein ruhiger Blick in die Frontkamera auf Dauer bequemer als das kurze Auflegen des Fingers ist.

Android 7.1.1 ist an Bord und kein Fingerabdrucksensor – weder hinten noch vorne. (© 2017 CURVED)

Platinum und Gold, aka Silber und Gold. Die Rückseiten bestehen aus Kunststoff. (© 2017 CURVED)





Anders als das G6 verfügt das LG Q6 nicht über eine Dualkamera. Die einzelne Linse, oder genauer der Bildsensor bietet aber ebenfalls eine Auflösung von 13 Megapixeln. Ob die Bildqualität identisch ist und man nur auf die Weitwinkel-Option verzichtet, erfahrt Ihr im finalen Test. Weniger Lichtstark ist das Objektiv mit seiner Blende von f2.2 auf jeden Fall. Die Frontkamera mit einer Auflösung von fünf Megapixeln ist mit der des LG G6 identisch.

Im finalen Test des LG Q6 lassen sich dann auch Aussagen über die Laufzeit des 3000-mAh-Akkus treffen und feststellen, welche Vorzüge Android 7.1.1 Nougat gegenüber Android 7.0 Nougat, das aktuell immer noch auf dem G6 läuft, bietet.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland soll das LG Q6 ab August erhältlich sein. Einen genaueren Termin nannte der Hersteller noch nicht und verriet über den Preis auch nur, dass er "attraktiv" sei. Die Varianten Q6a und Q6+ mit weniger, bzw. mehr Speicher will LG vorerst nicht in Deutschland verkaufen.

Ein vorläufiges Fazit fällt noch schwer, da wir weder den Preis noch die am Ende wirklich in Deutschland verfügbare Variante des LG Q6 kennen. Positiv lässt sich vorerst das Display sowie das kompakte Gehäuse festhalten. Als Schwachstelle könnte sich der gewählte Chipsatz erweisen – außer der Preis fällt extrem günstig aus.