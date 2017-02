"Mass Effect: Andromeda" angespielt: neue Crew, alte Liebe

Wohin geht die Reise? Nach dem Ende der ersten "Mass Effect"-Trilogie stand BioWare vor der Frage, wie es mit dem Universum und der Space Opera weitergehen soll. Fünf Jahre arbeiteten sie an "Mass Effect: Andromeda". Wir konnten in einem Hands-On bereits einen kurzen Ausflug ins All unternehmen.

Es ist erstaunlich warm und sonnig für einen Nachmittag Anfang Februar. Trotzdem sitzen die anwesenden Journalisten lieber vor den PCs als am Rheinufer. Kein Wunder, immerhin hat Electronic Arts zu einer zweistündigen Anspielsession mit "Mass Effect: Andromeda" eingeladen.

Auf Kolonisierungskurs

Jenseits der Milchstraße, in der weit entfernten Andromedagalaxie gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Die Reise dorthin ist lang und beschwerlich. Wer sie einmal antritt, tut dies in dem Wissen, nie wieder zurückzukehren. Um weitere Galaxien zu erschließen und zu bevölkern, schickt der Citadel-Rat deshalb riesige Weltraumkreuzer aus, sogenannte Archen, um bewohnbare Planeten ausfindig zu machen. Angeführt werden diese Expeditionen, die Andromeda Initiative, von ausgebildeten Spezialisten, den Pathfindern, die die neu entdeckten Territorien zunächst auskundschaften. Als Pathfinder für die menschliche Rasse reist Alec Ryder in dem Raumschiff Tempest der Arche Hyperion voraus. Mit an Bord: seine Kinder Sara und Scott Ryder.

Sara: "Can't explore space without my coffee"

Zu Beginn des Spiels entscheiden wir uns, mit welchem der zwei wir die Reise antreten. Wie bereits in den Vorgängern der Reihe können wir das Aussehen individuell anpassen oder mit vorgefertigten Charakteren starten. Unsere erste Session bestreiten wir mit Sara - und stellen mit Erstaunen fest: Sie sieht aus wie die jüngere Schwester von Lara Croft mit Sommersprossen und Kulleraugen – und nicht wie eine toughe Abenteurerin. Was anfangs irritiert, bietet inhaltlich einen schönen Kniff: Die jungen Helden sind gleichermaßen neu und unerfahren in dem Universum wie der Spieler. Insofern begegnen sie anderen Lebewesen genauso skeptisch und neugierig wie wir.

Abgesehen von den äußerlichen Unterschieden spielen sich die Geschwister aber identisch; keiner hat besondere Vor- oder Nachteile. Auf Nachfrage bestätigt uns einer der Entwickler, dass es keinen Einfluss auf die Story haben werde, ob wir Sara oder Scott wählen. Lediglich die Dialoge mit anderen Charakteren und die Kommentare in den Missionen unterscheiden sich in Nuancen. Die saloppe Art von Sara ist jedenfalls schon mal recht sympathisch und identitätsstiftend.

Alec Ryder ist ein erfahrener Pathfinder. Welche Rolle er spielen wird, ließ BioWare offen. (© 2017 EA Electronic Arts)

Altbewährtes trifft auf ...

Das Abenteuer beginnt mit einem 600 Jahre währenden Dornröschenschlaf für die Besatzung, während die Tempest autonom Richtung Andromeda steuert. Und wie fast jede Heldenreise beginnt auch diese mit einer schicksalhaften Begebenheit: Auf ihrem Flug kollidiert die Tempest mit dem Energiefeld eines Himmelskörpers.

Um den Ursprung des Energiefeldes genauer zu analysieren, begeben wir uns anschließend mit drei vom Computer gesteuerten Kameraden auf die Oberfläche des Störenfrieds. Die erste Mission stellt dabei sogleich das Tutorial dar. Kenner von "Mass Effect" fühlen sich bei der Steuerung sofort zuhause. Denn BioWare hat nichts Grundlegendes an der Spielmechanik verändert, dem Spiel aber noch mehr Shooter-Feeling verliehen. Dadurch steuert sich unsere Heldin angenehm flüssig und hübsch animiert durch die fremdartige Fauna. Die natürlichen Bewegungen gehen intuitiv von der Hand.

... neue Impulse

Die auffälligste Neuerung ist die überarbeitete Mechanik in den Kämpfen. Die Gefechte spielen sich rasanter und weniger statisch als früher. Grund dafür ist das neue Deckungssystem: In "Mass Effect: Andromeda" haben unsere Helden gelernt, automatisch Schutz zu suchen, wenn die Umgebung sich dafür anbietet. Sara kauert von allein hinter hüfthohen Mauern, ohne erst auf einen Befehl per Tastendruck zu warten. Genauso leicht verlässt sie die Deckung, wenn wir sie davon wegbewegen. Die Kampfsituation wirkt dadurch ungleich dynamischer als noch in den Vorgängern.

Neu hinzugekommen ist außerdem die Fähigkeit, per Jetpack in die Luft zu steigen und sogar kurzzeitig dort zu verharren. Per Düsenschub könnt Ihr außerdem schnell die Richtung wechseln, ausweichen oder einen rasanten Nahkampfangriff wagen. Diese sogenannte "Evade"-Funktion, also das Einsetzen der Düsen, erinnert vage an den Shooter-Klassiker "Vanquish" und macht besonders in den Kämpfen viel Spaß.

Weil die Areale sehr großflächig und weitläufig gestaltet sind, bieten sich dank der neuen Bewegungsfreiheit jede Menge taktischer Möglichkeiten. Und die sollten auch eingesetzt werden, weil die Feinde ebenfalls nicht dumm sind. Die Kett, die neue Rasse in "Mass Effect: Andromeda", interagieren im Gefecht geschickt mit der Umgebung: Sie flankieren uns von den Seiten, suchen Sichtlinien für Präzisionsschüsse und locken uns mit Granaten aus Deckungen.

In "Mass Effect: Andromeda" warten neue Planeten darauf entdeckt zu werden. (© 2017 Youtube/EA-Electronic Arts)

Viele Objekte in der Umgebung lassen sich scannen und geben nützliche Infos preis. (© 2017 Youtube/EA-Electronic Arts)

Sara und Scott nutzen nicht nur Waffen im Kampf. Besondere Fähigkeiten, etwa Feinde zu werfen, gestalten die Kämpfe abwechslungsreich. (© 2017 Youtube/EA-Electronic Arts)

Die Feinde agieren clever im Kampf: Sie flankieren und locken Euch mit Granaten aus Deckungen. (© 2017 Youtube/EA-Electronic Arts)

Sara ist die Tochter von Alec Ryder und wie er Pathfinder. (© 2017 EA Electronic Arts)

Die Kett sind eine neue Spezies in "Mass Effect: Andromeda" und wenig an Diplomatie interessiert. (© 2017 EA Electronic Arts)





















Visuell beeindruckend – aber nicht perfekt

Obwohl wir das Spiel auf High-End-PCs anspielen konnten, kam es hin und wieder zu Problemen. Am Nachbar-PC stürzte das Spiel komplett ab, bei uns selbst ging es nach einer Zwischensequenz nicht weiter. Allerdings handelte es sich bei der gezeigten Version um ein Pre-Alpha-Build. Der ist noch weit entfernt vom finalen Spiel. Die Entwickler wollen bis zum 23. März alle technischen Hindernisse beseitigen. Ein Day-One-Patch wird es sicherlich trotzdem geben. Hoffentlich behebt der dann auch die noch sehr wachsartigen Gesichter der Charaktere. Vor allem in der Nahaufnahme wirkt die Mimik noch zu steif und unnatürlich. Das führte zu dem merkwürdigen Nebeneffekt, dass die menschlichen Figuren unechter aussahen als ihre nichtirdischen Weggefährten.

Doch trotz der aufgetretenen Probleme machte das Spiel vor allem visuell einen vielversprechenden Eindruck. Die erstmals eingesetzte Frostbite-3-Engine lässt die Levels plastisch und lebendig aussehen. Und weil BioWare alle Planeten von Hand entworfen hat, dürfte lästiges Recycling von Assets minimal ausfallen – hoffentlich.

Gestochen scharf dank Ansel-Technologie

Auf dem PC unterstützt "Mass Effect: Andromeda" übrigens die Ansel-Technologie von NVIDIA. Diese erlaubt es, Screenshots in absurd hoher Auflösung anzufertigen. Das Feature, das von Haus aus im Spiel integriert ist, pausiert auf Knopfdruck das Spielgeschehen und lässt Euch anschließend die Kamera frei im Raum positionieren: So könnt Ihr zum Beispiel ein Gefecht im Partikelgewitter aus der Totalen oder sogar als 360-Grad-Aufnahme betrachten. Darüber hinaus bietet das Screenshot-Tool weitere Funktionen, wie Farbfilter und EXR-Erfassung für HDR-Bilder. Einen detaillierten Blick auf die Ansel-Technologie werfen wir im Rahmen des Tests zu "Mass Effect: Andromeda".

Auch im neuen "Mass Effect" gibt es enge Beziehungen zu Crew-Mitgliedern. Wie im echten Leben auch muss das Vertrauen aber erst erarbeitet werden. (© 2017 EA Electronic Arts)

Vorläufiges Fazit: guter Hoffnung

Die zwei Stunden mit "Mass Effect: Andromeda" fühlten sich an, als hätte uns jemand einen Blick durchs Schlüsselloch gewährt, um anhand dessen zu erahnen, wie der ganze Raum hinter der Tür aussieht. Viele Bereiche und Mechaniken konnten wir lediglich streifen: Die Crafting- und das Skillsysteme etwa sind zu komplex, um sie in der Kürze der Zeit zu durchdringen. Auch das Moralsystem und die bekannten Loyalty-Missionen fanden zwar Erwähnung – selbst ausprobieren konnten wir sie aber nicht.

Natürlich lässt sich nach zwei Stunden noch nicht absehen, ob Electronic Arts weiß, welches Ziel sie mit "Mass Effect: Andromeda" ansteuern. Zu DLCs, Mikrotransaktionen oder Fortsetzungen etwa wurde gar nichts gesagt. Aber es fühlt sich so an, als hätte BioWare verstanden, was die Essenz von "Mass Effect" ausmacht.

"Mass Effect: Andromeda" erscheint am 23. März für PC, Sony PlayStation 4 und Microsoft Xbox One. Eine Version für die Nintendo Switch hat Electronic Arts bislang nicht angekündigt.