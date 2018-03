Nokia 1 im Test: der Preisbrecher mit aktuellem Android im Hands-on

Anschnallen, jetzt wird es günstig. Das Nokia 1 soll nicht einmal 100 Euro kosten. Stattdessen gab Hersteller HMD Global den Preis mit 89 US-Dollar an. Was man dafür erwarten kann, verraten wir hier.

Schon das Nokia 2 ist mit 129 Euro alles andere als teuer. Mit dem Nokia 1 betreibt Hersteller HMD Global aber Preis-Limbo. Denn für 89 US-Dollar sollt ihr hier ein vollwertiges Smartphone bekommen, auf dem auch noch aktuelles Android installiert ist. Aber wie fühlt sich so ein Smartphone für einen zweistelligen Betrag eigentlich an?

Viel, viel, viel Plastik

Klar. Edle Materialien wie Glas oder Metal sucht ihr beim Nokia 1 vergeblich. Stattdessen besteht das heute aus viel Kunststoff. Das hat aber auch seine Vorteile. Denn anders als bei den Edel-Materialien könnt ihr beim Nokia 1 das Cover auf der Rückseite abnehmen und durch ein andersfarbiges austauschen. Damit könnt ihr es zum Beispiel an die Klamotten oder eure aktuelle Stimmung anpassen. Heutzutage ist zur Abwechslung eigentlich mal wieder ein nettes Features.

Ansonsten merkt man dem Nokia 1 den Sparkurs aber an. Das Display ist und von der dicken Rändern umgeben und stellt Inhalte auch nicht in der Schärfe dar, die man von teureren Geräten gewohnt ist. Außerdem gibt es keinen Fingerabdrucksensor. Auch das ist den Kosten geschuldet. Die Kamera auf der Rückseite konnten wir vor Ort zwar nicht ausprobieren. Brillante Fotos sind damit sehr wahrscheinlich aber nicht möglich.

Highlight ist das Betriebssystem

Auch bei der Ausstattung herrscht Sparkurs. Das Nokia 1 kann in Sachen Leistung nicht einmal annähernd mit modernen Konkurrenten mithalten. Bestwerte bei Leistungstest oder eine hohe Spieleperformance dürft ihr nicht erwarten. Dafür lässt sich aber fix durch die Menüs navigieren. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Auf dem Smartphone läuft eine speziell angepasste Version des aktuellen Betriebssystems Android Oreo.

Android Oreo (Go edition) ist sorgt mit speziell angepassten Apps dafür, dass das Nokia 1 trotz mauer Ausstattung nicht zur Schnecke mutiert. Zumindest vor Ort ließ es sich ganz normal und ohne merkliche Wartezeiten bedienen. Zudem haben Käufer Zugriff auf einen angepassten Play Store, der Apps, die speziell für schwächere Hardware konzipiert wurden, in den Vordergrund. Natürlich könnt ihr aber auch jede andere App auf dem Smartphone installieren.

Vorläufiges Fazit

Das Nokia 1 ist nicht schnell und nicht zwingend schick, aber günstig. Das Smartphone eignet sich für 89 US-Dollar perfekt für Nutzer, die erste Erfahrungen mit einem Smartphone sammeln oder einfach für möglichst wenig Geld auch WhatsApp benutzen wollen. Als Bonus gibt es eine aktuelle Android-Version, die manch Premium-Hersteller 2018 nicht auf viel teureren Neugeräten installiert. Für den Preis gibt es auf den ersten Blick also nichts zu meckern. Ob das nach dem Test auch so bleibt, lest ihr demnächst hier.