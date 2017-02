Nokia 3310 im Test: der neue "Knochen" im Hands-on [mit Video]

Ist das große Highlight des Mobile World Congress gar kein Smartphone oder Tablet? HDM Global bringt den Klassiker Nokia 3310 zurück. Was ist neu? Was ist gleichgeblieben? Das erfahrt Ihr im Hands-on.

Die Meldung sorgte schon im Vorfeld für einen riesigen Hype. HMD Global könnte, die Betonung liegt auf dem Konjunktiv, das Nokia 3310 zurückbringen. Den ikonischen "Knochen", den damals eigentlich jeder haben wollte. Das Handy mit der für heutige Verhältnisse unglaublichen Akkulaufzeit von einer Woche und mehr. Aber dass es wirklich kommen würde, danach sah es auf der Pressekonferenz von HMD Global, dem Unternehmen, das nun Nokia-Geräte baut, lange nicht aus. Erst ganz am Ende hatte CEO Arto Nummela ein Erbarmen mit den wartenden Reportern und zeigte das neue Nokia 3310. Ganz im „One more thing“-Stil von Steve Jobs.

In diesem Artikel O2 Free S inkl. 6 Monate Sky Ticket

Modernes Aussehen mit nostalgischem Touch

Optisch hat sich einiges geändert. Das Gerät ist dünner und gefühlt leichter als der Ur-Knochen von der Jahrtausendwende. Der Bildschirm ist größer und kann Farbe darstellen. Das ging früher nicht. Statt des Nokia-Ladeanschlusses, für den früher jeder Freund das passende Kabel hatte, gibt es jetzt einen micro-USB-Anschluss. Für den hat dann heute jeder Freund ein passendes Kabel. Ebenfalls neu ist eine Kamera auf der Rückseite. Sie löst mit zwei Megapixeln auf und ist, ehrlich gesagt, nicht der Rede wert. Das Design ist noch etwas runder und wirkt dadurch zeitgemäßer. Bei dieser Modernisierung haben die Designer aber gute Arbeit geleistet: Trotz des aufgemöbelten Aussehens erkennt in dem Feature-Phone das 3310 von damals noch gut wieder.

Die Tastatur bietet zum Beispiel das vertraute Layout. Es gibt ein numerisches Keyboard, darüber sitzen etwas neu angeordnete Buttons für die Menüführung. Die Knöpfe bieten allesamt einen guten Druckpunkt. Selbsterklärend: Das Handy zeigt wie damals an, welcher Button welche Aktion ausführt. So lässt sich das minimalistische Betriebssystem, genannt Series 30+, ohne weitere Vorkenntnisse bedienen. Genau wie damals. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ein paar Spiele zu installieren.

Die wichtigste App ist aber ohnehin schon vorinstalliert. Denn was wäre ein Nokia-Gerät ohne den Spieleklassiker Snake? Natürlich hat auch das Game eine Frischzellenkur erfahren. Die Steuerung ist wesentlich einfacher als früher. Außerdem bewegt sich die Schlange nicht mehr in 90-Grad-Winkeln sondern stufenlos. Ein nettes kleines Detail, das HMD Global da aufs Handy gebracht. Übrigens: Habt Ihr auch Lust, wieder eine Runde Snake zu spielen, braucht Ihr dafür nicht zwingend ein Nokia-Gerät. HMD Global macht das Spiel über den Facebook Messenger allen Fans zugänglich. Feiner Zug!

Vorläufiges Fazit: Wiederbelebung gelungen

Wenn Ihr mich fragt: HMD Global ist mit dem Revival des Nokia 3310 ein Coup gelungen. Das Handy fühlt sich sehr gut an und ist dem Original an den richtigen Stellen nachempfunden. Außerdem ist es mit rund 50 Euro auch noch sehr erschwinglich. Dass da die Kamera nichts taugt? Geschenkt. Beim Original gab es ja nicht einmal eine. Im Endeffekt hat es Nummela auf die richtigen Punkte herunter gebrochen: Es kommt mit "Nokia-Klingeltönen und Snake." Was will man mehr?