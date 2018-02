Nokia 6 (2018) im Test: die Neuauflage im Hands-on [mit Video]

Ist das Nokia 6 schon ein Klassiker? Hersteller HMD Global bringt das Gerät 2018 zumindest in einer neuen Version heraus. Was es kann, lest ihr hier.

Ein Jahr nach dem ursprünglichen Nokia 6 stellt HMD Global auf dem Mobile World Congress den Nachfolger vor. Der Name? Auch Nokia 6. Das Aussehen? Ganz klar an die Ur-Version angelehnt, aber nicht komplett identisch. Denn hält man das alte neben das neue Nokia 6, dann fällt auf, dass die Neuauflage etwas kompakter ist und somit auch besser in der Hand der liegt.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Alles beim Alten beim Neuen?

Auch sonst gibt es ein paar kleine Unterschiede. Der Fingerabdrucksensor liegt nun nicht mehr auf der Rückseite. Die Sensortasten vom alten Nokia 6 wurden ersatzlos gestrichen. Das heißt für euch: Ihr müsst auf die virtuellen Tasten zurückgreifen. Trotzdem ist das Smartphone als Nokia 6 zu erkennen. Das Design ist weiterhin eher kantig, hat also einen hohen Wiedererkennungswert und das Gehäuse besteht wie beim Vorjahresgerät aus Aluminium, ist hochwertig verarbeitet, allerdings nicht wasserdicht.

Die Daten zum Bildschirm bleiben auf dem Papier gleich. Das Display misst 5,5 Zoll und löst in Full HD auf. Im Vergleich mit dem älteren Modell wirken Farben aber deutlich kräftiger. Verbessert hat der Hersteller auch die Ausstattung. Im Inneren taktet nun mit dem Snapdragon 630 ein schneller Prozessor. Auf Augenhöhe mit der Spitze bewegt sich das Nokia 6 trotz dieser Verbesserung zwar noch immer nicht, für den Alltag reicht die Leistung aber aus. In der Variante mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher ist das Nokia 6 laut HMD Global 60 Prozent schneller als das Original, das in unserem Test alle Aufgaben zufriedenstellend erledigte.

Die neue Kamera wurde mit Zeiss entwickelt. (© 2018 CURVED)

Das Nokia 6 sieht durchaus ansehnlich aus. (© 2018 CURVED)

Besonders an den Ecken ist die Verwandtschaft zum Vorgänger zu erkennen. (© 2018 CURVED)

Das Display misst 5,5 Zoll. (© 2018 CURVED)













Neue Kamera und aktuelles Android

Die Daten der Kamera sind auf dem Papier fast identisch mit denen der in der alten Version: vorne 5 und hinten 16 Megapixel. Die neue Optik auf der Rückseite ist allerdings in Kooperation mit Zeiss entstanden. Mit ihr könnt ihr unter anderem 4K-Videos drehen. Außerdem ist die gleichzeitige Aufnahme von Bildern mit der Front- und Rückkamera gleichzeitig möglich.

Ein Pluspunkt ist auch beim neuen Nokia-Smartphone das Betriebssystem. Das Smartphone gehört zum "Android One"-Programm. Das heißt, dass die aktuelle Android-Version 8.0 Oreo vorinstalliert ist und HMD Global dem System keine eigene Oberfläche überstülpt. Der Vorteil: So kommen Nutzer schneller an Sicherheits- und Betriebssystem-Updates. Dass HMD Global seine Geräte in dieser Hinsicht pfleglich behandelt, hat der Hersteller bereits unter Beweis gestellt. Als Bonus erhaltet in Google Fotos unbegrenzten Cloud-Speicher für hochaufgelöste Fotos kostenlos.

Vorläufiges Fazit

Schnellerer Prozessor, besserer Bildschirm und eine neue Kamera belegen: HMD Global hat das Nokia 6 an vielen Stellen sinnvoll verbessert. Das schlägt sich auch im Preis. Der steigt von 230 auf 279 Euro. Wie genau sich der Aufschlag im Preis widerspiegelt, lest ihr dann im ausführlichen Test an dieser Stelle.

Das Nokia 6 kommt im April 2018 in den Farben Black/Copper, White/Iron und Blue/Gold auf den Markt.