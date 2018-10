Nokia 7.1 im Test: HMD Globals neues Android-One-Smartphone im Hands-on

Rückseite aus Glas, vorn eine Notch, dazu pures Android. Kurz: Das Nokia 7.1 ist ein Smartphone wie viele andere, die im Jahr 2018 vorgestellt wurden. Wir durften uns das Gerät bereits ansehen und haben im Hands-on nach verborgenen Stärken gesucht.

Es gab Zeiten, da waren Smartphones, die am oberen Rand im Display ein Aussparung hatten, noch eine Besonderheit. Mittlerweile gehört die sogenannte Notch aber bei vielen Herstellern zum Standard. Beim Motorola One bekommt ihr den vermeintlich modernen Look zum Beispiel ab 299 Euro. Auch HMD Global, der Hersteller der Nokia-Smartphones, bringt nun ein Gerät mit Notch nach Deutschland: das Nokia 7.1.

Was macht das Nokia 7.1 besonders?

Das Smartphone soll sich besonders durch die "PureDisplay"-Technologie hervortun. Mit dem Fremdwort beschreibt HMD Global den Kniff, die Display-Fläche mit eben jener Aussparung zu vergrößern. Ganz randlos ist das Smartphone allerdings nicht. Am unteren Ende gibt es einen dicken schwarzen Balken, auf dem der Nokia-Schriftzug untergebracht ist, der aber ansonsten die Optik ein wenig stört.

Die Rückseite ist, wie bei vielen anderen Geräten, mit Glas überzogen und sorgt dafür, dass sich das Smartphone wie ein Premium-Gerät anfühlt. An der Verarbeitung gibt es also nichts zu beanstanden. Auch das Design geht in Ordnung. Durch den mittlerweile von anderen Geräten des Herstellers bekannten Rahmen um die Dualkamera hat das Smartphone einen gewissen Wiedererkennungswert.

Durch die "Notch" wird das Display etwas größer. (© 2018 CURVED)

Nicht ganz randlos: Der Balken am unteren Ende ist ziemlich dick. (© 2018 CURVED)

Das Display misst 5,84 Zoll und bietet eine ausreichen hohe Auflösung. (© 2018 CURVED)

Die Dualkamera sticht etwas heraus. (© 2018 CURVED)

Auf der Rückseite befindet sich der Fingerabdrucksensor. (© 2018 CURVED)

















Abseits der sehr guten Verarbeitung wird aber sehr schnell klar, warum das Nokia 7.1 kein Herausforderer der Spitzenklasse wird: Zum einen ist das Gerät nicht wasserdicht, zum anderen könnt ihr es trotz der gläsernen Rückseite nicht kabellos aufladen. Außerdem dient die Aussparung lediglich als Herberge für die Frontkamera und Co. Eine Gesichtserkennung bietet das Nokia-Gerät nicht.

Wie steht es um die Leistung?

Dafür machte der der Bildschirm beim Ausprobieren einen guten Eindruck. Das 5,84 Zoll große Display löst mit 2280x1080 Pixeln auf. Obwohl manche Konkurrenten hier mehr bieten, reicht es beim Nokia 7.1 für ein scharfes Bild. Außerdem unterstützt es HDR 10. Schaut ihr euch unterwegs einen entsprechenden Film an, könnt ihr euch also auf Bilder mit einem besonders hohen Farbumfang freuen. Außerdem soll sich der Bildschirm auch im hellen Tageslicht gut ablesen lassen. Weil bei unserem Termin mit dem Hersteller aber gerade typisches Hamburger Schietwetter herrschte, ließ sich das nicht nachprüfen.

Ansonsten sticht das Nokia 7.1 leistungstechnisch nicht allzu sehr heraus. Im Inneren taktet mit dem Qualcomm Snapdragon 636 ein Prozessor, der nicht zur Leistungsspitze gehört. Dazu verbaut der Hersteller drei Gigabyte Arbeitsspeicher. Die Kombination dürfte für die meisten alltäglichen Aufgaben, also das Verschicken von Nachrichten per WhatsApp und das Surfen im Internet, ohne weiteres ausreichen, beim Spielen von aufwendigen Spielen aber an ihre Grenzen kommen.

Was kann die Kamera?

Punkten könnte das Nokia 7.1 noch in Sachen Kamera. Schließlich ist sie in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Carl Zeiss entstanden. Bei anderen Geräten des Herstellers sorgte die Kooperation für gute Fotos. Im Nokia 7.1 setzt sich die Knipse aus einem 12- und einer 5-Megapixel-Sensor zusammen und bietet die üblichen Tricks. Heißt: Ihr könnt mit dem Smartphone Porträt-Aufnahmen machen, bei denen der Hintergrund unscharf und die Person im Vordergrund schön hervorgehoben wird. Diesen Tiefenschärfe-Effekt könnt ihr auch nachträglich noch anpassen.

Die Dualkamera kann Porträt-Fotos mit unscharfem Hintergrund schießen. (© 2018 CURVED)

Außerdem könnt ihr in Verbindung mit der 8-Megapixel-Frontkamera sogenannte Bothies, also zeitgleiche Bilder von beiden Kameras, aufnehmen und auf Wunsch als Video auch live streamen. Obwohl das Nokia 7.1 keine Gesichtsentsperrung bietet, gibt es eine künstliche Intelligenz, die dafür sorgen soll, dass euer Gesicht besser erkannt wird. So sollt ihr Selfies mit passgenauen animierten Filtern und Masken aufpeppen können. Diese Funktion konnten wir allerdings nicht ausprobieren. Wieder mit an Bord ist der Profimodus in der Kamera-App, mit dem ihr auf Wunsch viele Parameter, etwa die Belichtungsdauer oder den Weißabgleich selbst einstellt.

Was muss ich sonst noch wissen?

Das Nokia 7.1 ist mit 32 GB Speicher ausgestattet. Braucht ihr mehr Platz, könnt ihr per microSD-Karte bis zu 400 GB nachrüsten. Dann nehmt ihr euch allerdings die Möglichkeit, das Smartphone mit zwei SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen. Der Akku bietet eine Kapazität von 3060 mAh. Dank einer Schnellladefunktion soll er innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen sein.

Als Betriebssystem ist auf dem Gerät Android Oreo installiert. Der Hersteller verspricht aber: "Eines der ersten Dinge, die man macht, wenn man das Gerät einschaltet, ist der Download der neuen Version." Übersetzt: Android 9 Pie steht fürs Nokia 7.1 schon in den Startlöchern. Weil es sich bei dem Smartphone um ein Android-One-Gerät handelt, sind die Updates auf Android Q und R garantiert. Außerdem bekommt ihr drei Jahre lang Sicherheitsupdates. Kosten soll das Nokia 7.1 bei Markstart 339 Euro.

Vorläufiges Fazit: Notch good enough

Nach dem ersten Ausprobieren wirkt das Nokia 7.1 wie ein solides, aber eher unspektakuläres Android-Telefon, dem ein gewisses Alleinstellungsmerkmal fehlt. Glasrückseite, Notch und Android One mit den garantierten Updates gibt es schließlich auch anderswo. Zum Beispiel beim sehr ähnlich aussehenden Motorola One, das es bereits ab 299 Euro gibt.