Nokia 8 im Test: HMDs erstes Top-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Nach dem Nokia 6 kommt das Nokia 8. Warum der Zahlensprung berechtigt ist und was HMDs Top-Smartphone anderen Geräten voraus hat, klären wir im ersten Hands-on.

Das Jahr könnte für HMD Global nicht besser laufen. Das finnische Unternehmen hat sich die Rechte daran gesichert, Mobiltelefone und Smartphones mit dem Namen "Nokia" zu fertigen. Mit dem Nokia 3310 brachte man zum Mobile World Congress 2017 erfolgreich einen Klassiker wieder. Auch das Nokia 5 (im Test) und das Nokia 6 (im Test) konnten uns im Test mit angemessener Leistung zum günstigen Preis überzeugen. Allerdings handelt es sich bei den beiden Smartphone und dem nicht so überzeugenden Nokia 3 (im Test) um Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte. Mit dem Nokia 8 folgt nun das erste echte High-End-Gerät.

Ein richtig schickes Gehäuse

Das sieht man schon auf den ersten Blick. Denn die Finnen setzen auf eloxiertes Aluminium. Dieses lässt das Smartphone beim richtigen Lichteinfall schön glänzen, zog allerdings schon beim Hands-on Fingerabdrücke an. Das lässt für die Nutzung im Alltag nichts Gutes erahnen. An der Verarbeitung ändert das aber nichts: Das Smartphone fühlt sich in der Hand richtig gut und sehr hochwertig an.

Dazu kommt, dass HMD die Antennenstreifen wie beim Nokia 6 geschickt versteckt. Sie sitzen unten und oben und sind dank des passenden Anstrichs kaum auszumachen. Außerdem könnt Ihr sie beim Telefonieren nicht aus Versehen verdecken. Das sollte sich positiv auf den Empfang auswirken. Bei den Anschlüssen und Bedienelementen ist Standardkost angesagt. Es gibt je einen Kopfhörereingang und einen USB-Typ-C-Anschluss (USB 3.1). Lautstärkewippe und Einschalter sitzen auf der rechten Seite und heben sich nicht durch gebürstetes Aluminum oder ähnliches hervor. Einziges Manko: Das Gerät ist nicht wasserdicht, sondern nach IP54 nur gegen Spritzwasser geschützt.

Das Nokia 8 ist super verarbeitet, zieht aber Fingerabdrücke an.

Auf der Vorderseite ist die Zugehörigkeit zu den anderen Nokia-Smartphones von HMD unverkennbar: Auch hier sitzt unter dem Display eine Sensor-Leiste, die die Buttons für "Zurück" und "Multitasking" beherbergt. Dazwischen sitzt der Homebutton, in dem auch der Fingerabdrucksensor integriert ist. Beim Bildschirm selbst handelt es sich um ein 5,3 Zoll großes LCD-Display. Es löst mit 2560 x 1440 Pixeln auf. Das ergibt natürlich ein gestochen scharfes Bild. Wie gut der sich beim Zocken und Anschauen von Fotos und Videos macht, wird der Test klären. Ich freue mich drauf!

Das Highlight sind die Kameras

Wie es sich für ein Top-Smartphone im Jahr 2017 gehört, kommt auch im Nokia 8 natürlich der Snapdragon 835 von Qualcomm auf den Markt. Zusammen mit 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher ist es so gut ausgestattet wie die US-Variante des Samsung Galaxy S8 und sollte damit schnell genug für alle Arten an Games und Anwendungen sein. Für Daten stehen Euch 64 GB Speicher zur Verfügung. Per microSD-Karte könnt Ihr bis zu 256 GB nachrüsten. Für eine lange Betriebsdauer soll ein Akku mit 3090 mAh samt Schnellladefunktion sorgen. Auch hier wird erst ein Test zeigen, wie sich die Kombination im Alltag schlägt.

Viel wichtiger sind ohnehin die Kameras. Sie sind nämlich in Kooperation mit dem deutschen Unternehmen Carl Zeiss entstanden. Das erinnert an gute alte Windows-Phone-Zeiten, als Nokia und später Microsoft für die Lumia-Geräte mit Carl Zeiss zusammenarbeiteten. Beim Nokia 8 kommt auf der Rückseite eine Dualkamera mit einem Monochrom- und einem Farbsensor zum Einsatz. Beide lösen mit 13 Megapixeln auf. Die Funktionsweise erinnert an diverse Huawei-Smartphones: Ihr könnt auch beim Nokia 8 die Tiefenschärfe nachträglich einstellen und den Fokus des Fotos neu setzen, um etwa schöne Portrait-Fotos zu erstellen.

Die Kamera ist das Prunkstück des Nokia 8.

Das ist aber nur eine Anwendungsmöglichkeit. Zusätzlich gibt es in der Kamera-App noch diverse andere Einstellungsmöglichkeiten. So lassen sich im manuellen Modus eine Vielzahl von Optionen selbst festlegen. Außerdem könnt Ihr frei zwischen dem Farb- und dem Monochromsensor hin und her wechseln und so etwa kontrastreiche Schwarzweißfotos aufnehmen. Eine weitere Funktion schließt die Frontkamera mit ein. Diese löst ebenfalls mit 13 Megapixeln auf. Sie lässt sich auf Wunsch zur Rückkamera zuschalten. Dann nehmt Ihr Bilder oder Videos mit beiden Knipsen gleichzeitig auf.

Der Gedanke dahinter: Nutzer sollen so nicht nur bewegende Momente mit der Kamera festhalten, sondern auch ihre Reaktionen darauf. Wer mag, kann die Geschehnisse vor und hinter der Kamera direkt aus der Kamera-App heraus auch live auf Facebook oder YouTube streamen und so direkt mit seinen Freunden teilen. Möglich ist die gleichzeitige Aufnahme von beiden Kameras übrigens auch in 4K. Das klingt im ersten Moment nach Spielerei, zeigt aber auch, das HMD mit dem Nokia 8 nicht nur das abliefern will, was andere auch machen, sondern einen Schritt weitergeht und Neues ausprobiert. Klar: Bild-in-Bild können andere Smartphones auch, aber nicht in 4K gleichzeitig.

Sound-Modus und pures Android

Und bei der Videoaufnahme gibt es noch ein besonderes Feature: Dank des speziellen OZO-Sound-Modus könnt Ihr noch einstellen, ob das Smartphone den Ton von vorn, von hinten oder kombiniert aufnehmen soll. Das ist zum Beispiel bei Konzerten nützlich. Da will man schließlich die Band mitschneiden und nicht den plärrenden Nebenmann.

Als Software kommt Stock-Android zum Einsatz. (© 2017 CURVED)

Das war es dann aber mit den Sonderfunktionen des Nokia 8. Der Rest ist wie bei den anderen Nokia-Smartphones pures, unverfälschtes Android. Nervige Bloatware wie vorinstallierte Spiele gibt es nicht. Dazu verspricht der Hersteller wie auch bei seinen anderen Geräten schnelle Sicherheitsupdates – auch noch nach zwei Jahren. Vorinstalliert ist die Android-Version 7.1.1 Nougat. Da HMD aber für die Nokias 3, 5 und 6 bereits Android O angekündigt hat, sollte das auch fürs Nokia 8 gelten.

Vorläufiges Fazit: Hut ab!

Direkt aus der Box gefällt mir das Nokia 8 richtig, richtig gut. Es gibt zwar keine trendigen, dünnen Display-Ränder wie beim Galaxy S8 oder dem Essential Phone. Dafür kostet das Smartphone zum Start auch nicht 799 Euro, sondern 579 Euro. Der Preis scheint auf den ersten Blick durchaus angemessen. Einziges Manko: Das Nokia 8 ist nicht wasserdicht. Ansonsten bekommt Ihr, bewertet nach dem ersten Hands-on, ein schickes Smartphones mit jeder Menge aktueller Technik und purem Android. Hut ab, HMD.

Das Nokia 8 kommt am 8. September auf den Markt.