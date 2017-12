Nokia Body+ im Test: Körperanalyse und Wetter-Check mit der WLAN-Waage

Vor dem Kleiderschrank stehen und nicht wissen, was man anziehen soll? Nicht mit der smarten WLAN-Waage Body+ von Nokia: Sie zeigt nicht nur die körperlichen Auswirkungen von Training beziehungsweise kulinarischen Fehltritten, sondern weiß auch, wie das Wetter wird. Wir haben sie getestet.

Die Nokia Body+ misst das Körpergewicht, berechnet den Bodymaß-Index und ermittelt über die gängige bioelektrische Impedanzanalyse den Körperfett- und Wasseranteil sowie die Muskel- und Knochenmasse im Körper. Bei dieser wissenschaftlich anerkannten Messmethode wird eine schwache und nicht spürbare Menge Strom durch die Beine bis zur Hüfte geleitet: Der Fließwiderstand gibt Auskunft über die Körperzusammensetzung.

Nokia kooperiert mit Ernährungstrackern und Sport-Apps

Nokias Body+ richtet sich an Gesundheits- und Fitnessbewusste, aber auch an Familien: Bis zu acht Nutzer erkennt die Waage am Gewicht und bietet zudem spezielle Modi für Schwangere und Babys. Die Waage kann 16 Messungen speichern, falls eine Synchronisierung mit der Smartphone-App nicht direkt möglich ist. Ansonsten landen die Messdaten automatisch in der zugehörige Health Mate App (für iOS 8 und höher oder ab Android 5.0). Diese visualisiert die Messwerte in einfachen Grafiken und hilft im Acht-Wochen-Programm "Besserer Body" mit allgemeinen Fitnesstipps, die persönlichen Körperziele zu erreichen – jedoch ohne aufdringlich zu werden. Natürliche Schwankungen von einem Tag auf den anderen nimmt die Waage wahr, bleibt dem Ergebnis aber bei drei Testmessungen direkt hintereinander treu, was für Präzision spricht. Praktisch: Bei jedem Wiegen zeigt mir das Display die letzten acht Gewichtsmessungen im Verlauf.

Die Nokia Body+ ermittelt das Körpergewicht, den BMI, das Körperwasser und -fett sowie die Muskel- und Knochenmasse. (© 2017 CURVED)

Hilfreich finde ich auch, dass die App mit diversen Gesundheits- und Fitness-Apps von Drittanbietern kooperiert: So kann ich alles, was ich so esse und trinke, ruckzuck über gängige Apps wie "MyFitnessPal" oder "Weight Watchers" dokumentieren und mit "Runkeeper", "MapMyRun" oder "Runtastic" joggen oder anderweitig aktiv werden. Am Ende des Tages fließen all diese Ernährungs- und Trainingsdaten zentral im Health Mate zusammen. Dies erlaubt Nutzern einen guten Überblick, an welchen Stellen man noch härter für den Traumkörper arbeiten muss. Als schönes Highlight empfinde ich die schlichte, lokale Wetteranzeige: Dank der WLAN-Verbindung zeigt die Waage nach jeder Messung, wie kalt es draußen ist ob mich heute Sonne oder Regen erwarten.

Technische Daten und Verfügbarkeit

Die Body+ ist in schwarz oder weiß zum Preis von 99,95 Euro (UVP) verfügbar. Ich habe mich für die helle Version entschieden, damit man nicht jedes Staubkorn sieht. Optisch wirkt die Waage sehr edel, ist gut verarbeitet und robust. Die Plattform aus Hartglas misst 327 x 325 x 23 Millimeter und ist damit extrem schlank. Auf der Glas-Platte befindet sich ein 6x4 Zentimeter graphisches Display kontrastreicher Beleuchtung. Die Waage wird mit vier kleinen Alkalibatterien betrieben. Im Lieferumfang enthalten sind vier stabile Füßchen, mit denen die Waage auch auf weichem Untergrund wie Teppichboden zuverlässig arbeitet.

Die Health Mate App von Nokia beinhaltet ein achtwöchiges Coaching-Programm "Besserer Body". (© 2017 CURVED)

Die Nokia Body+ Körperwaage schickt die Daten direkt in die Health Mate App. (© 2017 CURVED)

Mit der App habt ihr den Verlauf eurer Körperdaten immer im Blick. (© 2017 CURVED)









Fazit: Die Nokia Body+ macht alleine oder in Kombination mit anderen Health-Geräten eine gute Figur

Die Analysewaage Body+ macht alleine oder in Kombination mit weiteren Health-Gadgets von Nokia, wie etwa der Tracker-Uhr Steel HR, eine sehr gute Figur: Je mehr Alltagsdaten ich über Tracker und Co. sammle, umso genauer wird natürlich das Gesamtbild. Wer sich aber erstmal nur für sein Gewicht und die Muskel- beziehungsweise Fettmasse interessiert, ist auch mit der Waage alleine gut beraten. Sie ist ein schicker Hingucker im Badezimmer und misst zuverlässig. Die zugehörige "Health Mate"-App bereitet die Basisdaten übersichtlich auf, geht aber beim Coaching nicht immens in die Tiefe. Dafür liefert die Waage die nötige Motivation und Routine: Allein schon die praktische Wetteranzeige nach jedem Wiegen ist ein Grund für mich, jeden Morgen vor dem Anziehen kurz auf die Waage zu steigen. Und von dort hat man auch direkt den nötigen Ansporn, seine Ernährungs- und Fitnesszielen aktiver zu verfolgen.

Wer darüber hinaus beim Wiegen seinen Puls messen möchte, kann sich die Nokia Body+ Cardio für rund 160 Euro anschauen. Das Basismodell, die Nokia Body für rund 54 Euro, ermittelt nur das Gewicht und den BMI.