OnePlus 3T im Test: das Hands-on [mit Video]

Das OnePlus 3T ist die verbesserte Version des OnePlus 3, das erst vor einem halben Jahr auf den Markt kam. Im Hands-on überzeugt das Smartphone mit mehr Leistung, einer besseren Kamera und einem größeren Akku.

Erst im Mai 2016, also vor nur sechs Monaten, kam das OnePlus 3 auf den Markt. Am 28. November wird es vom OnePlus 3T abgelöst. Denn die "normale" 3er Version wird nicht mehr produziert. Zum Hintergrund: Der Hersteller will durch den Einsatz neuer Komponenten der Nachfrage gerecht werden. Die Produktion geriet ins Stocken, weil wichtige Bauteile nicht ausreichend verfügbar waren. Die Folge: Der Flaggschiffkiller killt sein bisheriges Flaggschiff selbst, um Platz für das neue zu schaffen.

Look & Feel

Gleiche Maße, aber...

So verwundert es nicht, dass sich äußerlich fast nichts verändert hat. Die Maße des OnePlus 3T sind mit dem OnePlus 3 identisch. Beide Smartphones haben ein 5,5 Zoll großes AMOLED-Display, das durch Gorilla Glass 4 geschützt und mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ausgestattet ist. Die rückseitige Hauptkamera bleibt mit 16 Megapixeln und dem Sony IMX 298-Sensor auf demselben Stand. Zum besseren Schutz vor Kratzern ist die Linse jetzt aber mit Saphirglas verstärkt. An der linken Seite finden wir wie schon beim Vorgängermodell die Lautstärkewippe und den Alert-Slider für die Stummschaltung der Benachrichtigungen. Dieser ist wieder angenehm angeraut, sodass wir ihn besser schieben können. Rechts sitzt der Powerknopf.

Die Rückkamera im OnePlus 3T (© 2016 CURVED)

Das Display ist identisch mit dem des OnePlus 3 (© 2016 CURVED)

Das OnePlus 3T und OnePlus 3 im Vergleich (v.li) (© 2016 CURVED)









...neue Farbe

Durch die identischen Maße passen auch alle Schutzhüllen, wie das Sandstone-Cover des 3er Modells, auch auf das 3T. Verändert hat sich aber die Aluminium-Rückseite des neuen Smartphones. Statt hellem Silber setzt OnePlus jetzt auf eine dunklere Silbervariante mit dem Namen "Gunmetal". Eine Variante in Gold wird kurz nach dem Release folgen. Wie das OnePlus 3 liegt auch das OnePlus 3T sehr gut in der Hand und fühlt sich durch die Metallrückseite sehr hochwertig an.

Die Performance

Hochleistung dank Snapdragon 821

Die größte Neuerung sitzt unter der Haube: OnePlus spendiert dem 3T einen neuen Prozessor, den Snapdragon 821 von Qualcomm, der mit 2,35GHz taktet. In unseren ersten Benchmarks macht dieser schon mal eine sehr gute Figur. Die Leistung reicht beinahe an die des iPhone 7 heran. Beim Scrollen und Spielen fühlt es sich beim ersten Eindruck sehr weich und schnell an. Neben dem Google Pixel ist das OnePlus 3T eines der ersten Smartphones mit dem neuen Qualcomm-Prozessor.

Gute Benchmark-Ergebnisse im Geekbench und Antutu für das OnePlus 3T (© 2016 CURVED)

Wie schon im OnePlus 3 bekommt das 3T auch ganze sechs Gigabyte Arbeitsspeicher spendiert. Der interne Speicher liegt bei 64 oder 128 Gigabyte – die große Version ist neu. Leider gibt es weiterhin keine Möglichkeit den Speicher per microSD-Karte zu erweitern. Neu ist auch der größere Akku, der jetzt 4000 mAh (statt wie bisher 3400mAh) bietet. Die Schnellladetechnik Dash Charge ist auch wieder mit dabei.

Die Kamera

Richtig gut gefällt uns die neue Frontkamera. Denn die bietet für Selfies jetzt wie die Hauptkamera eine Auflösung von 16 Megapixeln - acht mehr als das OnePlus 3. Im ersten kurzen Vergleich wirken die neuen Aufnahmen weicher, während die des OnePlus 3 leicht verrauschter sind.

Durch das neue Betriebssystem Oxygen OS 3.5, welches auf Android 6 Marshmallow basiert, bekam auch die Hauptkamera softwareseitig Verbesserungen. Im Kurztest fällt auf, dass die Farben mit dem OnePlus 3T intensiver strahlen und die Fotos kontrastreicher wirken.

Das Betriebssystem

Wie eben schon erwähnt läuft auf dem OnePlus 3T die neuste Version des hauseigenen Android-Betriebssystems Oxygen OS. Die Version 3.5 konnte im Vorfeld von Nutzern des OnePlus 3 getestet und bewertet werden. Jetzt ist das System fertig und wird auf dem neuen Smartphone-Flaggschiff vorinstalliert.

Insgesamt hat OnePlus auch hier nur Kleinigkeiten verbessert, die aber insgesamt für ein angenehmeres Benutzen sorgen. Neben der Verbesserung der Hauptkamera gibt es jetzt zum Beispiel einen File Manager, mit dem wir zwischen OnePlus-Geräten schnell Daten über WLAN teilen können. Das erinnert an die praktische AirDrop-Funktion, die auf Apple-Geräten zum Einsatz kommt. Das Update auf ein Oxygen OS, das auf dem neuen Android 7 Nougat basiert, soll bereits nächsten Monat erscheinen.

Vorläufiges Fazit

Das OnePlus 3T kommt in Europa ab dem 28. November 2016 in den Farben "Gunmetal" und "Soft Gold" auf den Markt. Für die Variante mit 64 GB internem Speicher beträgt der Preis 439 Euro, das 128 GB-Modell kostet 479 Euro. Damit ist das Smartphone etwas teurer als das OnePlus 3, das zur Markteinführung im Juni 2016 für 399 Euro zu haben war. Laut Gerüchten hieß es zuvor, dass die Preisdifferenz zwischen den Geräten rund 100 Euro betragen könnte. Dies hat sich nicht bewahrheitet.

Die kleinen Neuerungen heben das Flaggschiff von OnePlus nochmal auf ein neues Level der Oberklasse-Smartphones. Die Leistung reicht durch den neuen Prozessor an die des iPhone 7 heran, der Kameraumfang hat sich durch das neue Betriebssystem Oxygen OS 3.5 nochmal verbessert. Unser ausführlicher Test wird noch zeigen, ob das OnePlus 3T dem ersten Eindruck gerecht werden kann. Für einen Preis von 439 Euro macht das Gerät den anderen Flaggschiffen in diesem Jahr schon mal mächtig Konkurrenz.