Das OnePlus 5 im Test [mit Video]

OnePlus hat seinen fünften Flaggschiff-Killer präsentiert: das OnePlus 5. Es ist dünner und leichter als bisher und kommt zum ersten Mal mit einer Dual-Kamera. Der Test.

Design: schmaler, dünner und edler

OnePlus macht einen weiteren Schritt in Richtung Premium. Das Smartphone ist nun schmaler und dünner als bisher, weil die Kamera von der Mitte der Rückseite in die obere linke Ecke gewandert ist. Alle Kanten und Ecken wurden zudem stärker abgerundet, damit es besser in der Hand liegt. Durch die mattschwarze Farbe wirkt es edler als die grauen Modelle der Vorjahre. Der Rücken sowie die Seiten sind wie bisher aus Aluminium gefertigt. Einen Pluspunkt gibt es für den Kopfhöreranschluss, auf den OnePlus nicht verzichtet hat.

Auf den ersten Blick erinnert das Design schon an das iPhone 7 Plus. Doch bei genauerer Betrachtung treten doch viele Unterschiede zutage. Ich würde sagen, es übernimmt die Designsprache aktueller Highend-Smartphones: Metallkörper, abgerundete Ecken und Kanten, so dünn wie möglich.

Etwas schade ist es dennoch, dass OnePlus über die Jahre sein eigenes, besonderes Konzept verloren hat. An den Start gegangen waren die China-Smartphones mit einem konvexen Körper und der rauen Sandstone-Rückseite. Doch auch in diesem Jahr gibt es die Sandstone-Rückseite wieder nur als Hülle zum Draufstecken.

Das 5,5-Zoll-Display löst mit Full-HD (1920 x 1080 Pixeln) auf. Durch die AMOLED-Technologie profitiert der Bildschirm von einem tiefen Schwarz und satten Farben. Vor Kratzern geschützt wird das Smartphone durch 2.5D Gorilla Glass 5. Ausgeliefert wird es mit einer dünnen Schutzfolie.

Arbeitsspeicher: Mehr RAM als mancher Laptop

OnePlus verbaut in seinem neuen Gerät acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Mehr als in vielen Laptops dieser Tage. Stellt sich die Frage: Braucht man das überhaupt? Und wofür? Oder ist das eigentlich Geldverschwendung? OnePlus antwortet mit einer Gegenfrage:

Warum sollten wir es nicht machen, wenn wir es doch können?

Die Entwickler hätten dadurch mehr Freiheiten und der Nutzer keine Nachteile. Im Gegenteil: Vor allem Multitasker, die häufig zwischen mehreren geöffneten Apps hin- und herwechseln, profitieren vom zusätzlichen Arbeitsspeicher. Damit ist das OnePlus 5 das erste Smartphone mit acht Gigabyte RAM.

Den bekommt Ihr allerdings nur im Modell mit 128 Gigabyte internen Speicher. Entscheidet Ihr Euch für die 64-Gigabyte-Variante, erhaltet Ihr wie beim OnePlus 3/3T sechs Gigabyte RAM.

Chipsatz: sehr viel Performance

Unter der Haube arbeitet der achtkernige Snapdragon 835 (bis zu 2,45GHz). In den Benchmarks landet das OnePlus 5 damit etwa gleichauf mit dem Samsung Galaxy S8 und dem HTC U11. Das iPhone 7 Plus ist aber noch um einiges schneller.

Bei AnTuTu erreichte das OnePlus 5 in unseren Tests durchschnittlich 173.934 Punkte (Samsung Galaxy S8: 173.398 Punkte, iPhone 7 Plus: 181.412 Punkte). Bei Geekbench 4 kommt das OnePlus 5 auf 1944 Punkt im Singlecore- und 6752 im Multicore-Test (Samsung Galaxy S8: Singlecore 2009 Punkte/Multicore 6766 Punkte, iPhone 7 Plus: Singlecore 3429 Punkte/Multicore 5550 Punkte).

Das sind freilich theoretische Maximalwerte. Doch in der Praxis läuft etwa das Öffnen und Wechseln von Apps deutlich schneller ab als bei anderen Smartphones. Grafisch aufwendige Spiele laufen flüssig. Auch das Speichern funktioniert umso zügiger.

Apropos zügig: Der Fingerabdruck-Sensor aus Keramik befindet sich noch immer in der Home-Taste unter dem Display - er entsperrt das Smartphone nun aber schneller als bisher.

Der Akku ist 3300 mAh groß und wird per Dash-Charge schnell aufgeladen. Laut OnePlus hält der Akku etwa 20 Prozent länger als beim OnePlus 3/3T, obwohl er 100 mAh kleiner ist. Davon wirklich etwas gemerkt habe ich nicht während des Tests. Die Batterie brachte mich gut über den Tag während ich im Netz surfte, Videos schaute und per Chat und Mails schrieb. Beim Aufnehmen von Fotos entlud sich der Akku dafür umso schneller. Nach einer halben Stunde warem bereits knapp zehn Prozent runter.

Dual-Kamera: Zoom und Bokeh-Effekt

Die rückseitige Hauptkamera nimmt Fotos mit 16 Megapixeln bei einer Blende von f/1.7 auf. Laut OnePlus empfängt der Sony-Sensor 34 Prozent mehr Licht als noch beim OnePlus 3/3T. Die Tele-Linse der Dual-Kamera nimmt mit 20 Megapixeln bei f/2.6 auf. Ihr könnt zwischen beiden Linsen hin- und herschalten. Bis "2x Zoom" greift das Smartphone auf die Optik zurück, danach wir der Zoom per Software erzeugt – zulasten der Qualität.

Die Dual-Kamera sorgt außerdem im Portrait-Modus für den Bokeh-Effekt, bei dem der Hintergrund unscharf und Personen im Bild scharf dargestellt werden. Auch ein schnellerer Autofokus ist mit an Bord. Videos könnt Ihr in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, bei Full-HD-Qualität sind es 60 Bilder pro Sekunde. Im Pro-Modus stellt Ihr manuell alle wichtigen Faktoren wie ISO, Weißabgleich, Belichtung und Co. selbst ein und könnt die Fotos sogar im RAW-Format speichern, um sie am Computer besser nachzubearbeiten.

Um die Qualität der Fotos zu verbessern, hat OnePlus für das neue Smartphone eine Partnerschaft mit den Kameraexperten von DxO geschlossen. Allerdings empfinde ich den Bokeh-Effekt im Portrait-Modus teilweise als zu stark. Schade, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn manuell zu "entschärfen". Was auffällt: Die Kanten des Objekts sind im Portraitmodus auch oft unscharf. So zum Beispiel auf den Schultern von Personen sichtbar. OnePlus will hier zusammen mit den Nutzern künftig nachbessern.

Insgesamt arbeiten die verbauten Kamerasensoren im Smartphone sehr gut, die Bilder sind von hoher Qualität. Auch bei wenig Licht gelingen noch akzeptable Resultate. Die Farben werden allerdings etwas zu intensiv dargestellt.

Viele praktische Software-Features

Als Betriebssystem kommt das hauseigene Oxygen OS 4.5.0 zum Einsatz. Das basiert auf Android 7.1.1, wurde aber softwareseitig um einige Funktionen erweitert. So gibt es zum Beispiel mehr Gesten. Malt Ihr mit dem Finger Buchstaben auf das Display, könnt Ihr diese Gesten z.B. mit dem Öffnen einer App verknüpfen. Euch stehen O, V, S, M und W zur Verfügung. Außerdem lässt sich das Smartphone bei einem Anruf stumm schalten, wenn Ihr es auf den Bildschirm legt.

Praktisch finde ich auch einen Lesemodus für das Ebook-Reader-Gefühl am Smartphone. Der Bildschirm wird dabei auf Schwarz-Weiß umgestellt, sodass sich Texte angenehmer lesen lassen.

Wenn Euch das starke Vibrieren bei Nachrichten oder Anrufen gestört hat, könnt Ihr jetzt die Intensität des Brummens für Anrufe, Benachrichtigungen und des haptischen Feedbacks in drei Stufen einstellen. Für eingehende Anrufe wählt Ihr außerdem eines von fünf verschiedenen Vibrationsmustern.

Sprachqualität nicht überzeugend

So gut das OnePlus 5 technisch auch aufgestellt ist, das große Manko liegt in der Sprachqualität. Meine Stimme und die meines Gesprächspartners hörten sich nicht gut an. Stichwort: Blechdosen-Style. Und mit Wind kam das Mikrofon gar nicht zurecht. Mein Gesprächspartner fragte, ob ich gerade sehr stark ins Telefon gepustet hätte. Sehr schade! Denn OnePlus hat das Smartphone eigentlich darauf ausgerichtet, dass Ihr es weltweit verwenden könnt. Es werden 34 Bänder unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Inzwischen sind die Smartphones des chinesischen Herstellers im Premium-Segment angesiedelt. Trotzdem liegt das Highend-Smartphone noch mehr als 200 Euro unter Samsungs Galaxy S8 oder dem iPhone 7 Plus.

Die 64-Gigabyte-Version mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher kostet 499 Euro und kommt in einem dunklen Grau (Slate Grey). Das Modell mit 128 Gigabyte Speicher und acht Gigabyte RAM ist Schwarz (Midnight Black) und kostet 559 Euro. Erhältlich sind beide Geräte ab dem 27. Juni. Während der Präsentation konnten Fans schon Exemplare vorbestellen. Bei sogenannten Popup-Stores in europäischen Metropolen (u.a. London, Berlin, Kopenhagen) lässt sich am 21. Juni mit Glück ein Modell ergattern.

Fazit: Technik top, Telefonieren flop

Das OnePlus 5 punktet mit viel Leistung und guten Kameras. Das AMOLED-Display bietet satte Farben. Der überarbeitete Formfaktor sorgt für ein angenehmes Handling. Leider hapert es an der Sprachqualität. Schade ist auch, dass für den Datentransfer nur USB 2.0 und nicht 3.1 zur Verfügung steht.