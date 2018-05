OnePlus 6 im Test: Das günstige Top-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Das OnePlus 6 ist da. Wieder hat der chinesische Hersteller ein attraktives Paket aus Top-Hardware, schickem Design, einzigartigen Details und einem attraktiven Preis geschnürt. Unser erster Eindruck.

Das Display des OnePlus 6 sieht nicht nur verdammt groß aus, es ist mit 6,28 Zoll auch wirklich riesig. Trotzdem liegt das Smartphone gut in Hand. Das OnePlus 6 behält die Abmessungen von seinem Vorgänger OnePlus 5T und ist z.B. ähnlich groß wie das HTC U11.

Notch, Gestensteuerung und der Alert Slider

Auch nach längerer Betrachtung gibt es an der Darstellung des AMOLED-Displays im 19:9-Format mit seinen 2280 x 1080 Pixeln nichts auszusetzen. Das Bild ist scharf und detailliert, farblich kraftvoll und auch bei Sonnenschein gut zu erkennen. Der Rand ist schmal, aber randlos würde ich das OnePlus 6 nicht nennen. Damit das Display mehr Platz einnehmen kann, verpasst auch OnePlus der Front eine sogenannte "Notch". Das ist die Einkerbung oben in der Mitte des Displays, in der sich unter anderem die Frontkamera und der Lautsprecher befinden. Daneben auf dem Display erscheint die Benachrichtigungsleiste mit Uhrzeit und Symbolen.

Einige Apps blenden die Notch automatisch aus. Youtube etwa kann mit dem zusätzlichen Raum nichts anfangen, deswegen bleibt er bei der Videowiedergabe komplett Schwarz. In den Einstellungen kann man die Notch zudem dauerhaft "ausblenden". Uhrzeit und Benachrichtigungen erscheinen dann aber weiterhin in dem schwarz eingefärbten Bereich links und rechts der Einkerbung.

Das 6,28 Zoll große Display. (© 2018 CURVED)

Die Rückseite besteht aus Glas. (© 2018 CURVED)

Dualkamera und Fingerabdrucksensor. (© 2018 CURVED)

USB-C-Anschluss und Kopfhörerbuchse. (© 2018 CURVED)

Alert Slider an der Seite. (© 2018 CURVED)

Es gibt auch wieder Hüllen für das OnePlus 6: Hier die Sandstone-Variante. (© 2018 CURVED)





















Die Steuerung des OnePlus 6 erfolgt standardmäßig über Onscreen-Tasten. Die lassen sich aber auch deaktivieren. Dann erfolgt die Bedienung durch Wischbewegungen, mit denen man einen Schritt zurückgeht, die Startseite aufruft oder die Multitasking-Übersicht öffnet. Am Anfang zwar gewöhnungsbedürftig, aber nach kurzer Zeit bereits verinnerlicht und meiner Meinung nach viel besser als die Tasten auf dem Bildschirm.

Der Alert Slider – ein Schieberegler an der Seite, mit dem man schnell anpassen kann, ob das Smartphone klingelt, vibriert oder ganz still ist – wandert beim OnePlus 6 auf die rechte Seite. Dort soll er für Rechtshänder besser zu erreichen sein. Verstellt man ihn, erscheint die Benachrichtigung über den geänderten Modus nicht mehr oben in der Benachrichtigungszeile, sondern als kleine Blase rechts an der Seite auf Höhe des Alert Sliders. Optisch auf jeden Fall die schönere Lösung.

Glas-Rückseite und Gesichtserkennung

Die Rückseite des OnePlus 6 besteht aus kratzfestem Gorilla Glass, das aber so bearbeitet ist, dass es optisch an Keramik erinnern soll – was in der Realität nach Angaben des Herstellers zufolge schwerer als Glas gewesen wäre. Die drei Farben entstehen durch unterschiedliche Beimischungen im Glas – etwa Perlmutt bei der "Silk White"-Variante. Unabhängig von der Farbe verfügt das Smartphone über einen Metallrahmen.

Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite befindet sich mittig unterhalb der Kamera. Dort ist er gut zu erreichen, wenn man das OnePlus 6 in der Hand hält. Alternativ könnt ihr das Smartphone mit Hilfe einer Gesichtserkennung entsperren. Die hört auf den Namen Face Unlock und gibt das Smartphone in Sekundenbruchteilen frei, wenn man es anschaut. Mit einem Foto konnte ich sie zudem nicht austricksen, allerdings weist selbst OnePlus darauf hin, dass die Technik nicht so sicher wie der Fingerabdrucksensor ist.

Dualkamera, Zeitlupe und Videobearbeitung

Die Kamera wandert beim OnePlus 6 wieder in die Mitte des Smartphones – wo sie sich auch schon beim OnePlus One befand. Ihre zwei Linsen haben jeweils eine f/1.7-Blende und Auflösungen von 16 und 20 Megapixeln. Mit der Dualkamera kann man unter anderem zweifach zoomen und hat einen Bokeh-Effekt zur Verfügung. Dabei wird der Bildhintergrund extra unscharf gemacht. Als Spielerei lassen sich im Hintergrund Effekte, wie etwa Sterne oder Herzen, einblenden. Ganz neu und hoffentlich mehr als eine Spielerei ist der optische Bildstabilisator.

Die 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite muss ohne optischen Bildstabilisator auskommen, hat dafür aber immerhin über die Software einen Bokeh-Effekt bei Selfies. Wie gut dieser funktioniert und wie gut die Kamera insgesamt ist, erfahrt ihr später an dieser Stelle im ausführlichen Test des OnePlus 6.

Mit "Notch" im Display. (© 2018 CURVED)

Die matte Variante heißt "Midnight Black". (© 2018 CURVED)





Mit seiner Hauptkamera nimmt das OnePlus 6 Videos in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde auf, kann allerdings nur auf einen elektronischen Bildstabilisator zurückgreifen. Dafür kann man aber in der Super Slow Motion bis zu einer Minute lang Zeitlupen mit 480 Bildern in der Sekunden in Full-HD-Auflösung aufnehmen.

Die Videos kann man nun auch direkt und ohne extra installierte Apps auf dem OnePlus 6 bearbeiten. OnePlus ergänzt seine Software um einen Videoeditor für einfache Bearbeitungen. Nach dem Verkaufsstart sollen noch zwei neue Aufnahmemodi für die Videokamera per Software-Update erscheinen: "Reverse" für vorwärts und rückwärts laufende Filme sowie "Loop" für Dauerschleifen.

Weitere wichtige Daten im Überblick

Mit dem Snapdragon 845 steckt der momentan leistungsstärkste Chipsatz von Qualcomm im OnePlus 6. Zusammen mit dem Grafikchip Adreno 630 und dem großen Arbeitsspeicher sollte keine App und auch keine VR- oder Ar-Anwendung das Smartphone leistungsmäßig vor Probleme stellen. Der Akku hat mit 3300 mAh eine für Top-Smartphones typische Kapazität und sollte damit bei typischer Nutzung einen Tag lang durchhalten. Über den USB-C-Anschluss lässt sich die Batterie dank Schnellladefunktion übrigens fix aufladen.

Das OnePlus 6 verfügt weiterhin über einen analogen 3,5mm-Anschluss für Kopfhörer und hat mit Android 8.1 Oreo die aktuellste Version von Googles Betriebssystem an Bord – allerdings nicht nur mit einer eigenen Nutzeroberfläche, sondern als OxygenOS quasi als eine exklusive Android-Variante von OnePlus.

Verfügbarkeit und Farbvarianten

Das OnePlus 6 ist ab dem 22. Mai erhältlich und steht in drei Farben zur Auswahl. Dabei sind das glänzende "Mirror Black" und das matte "Midnight Black" die Standard-Farben. Die "Silk White"-Variante erscheint etwas später in einer limitierten Auflage.

Die weiß Version ist eine Sonder-Edition. Die glänzende und die matte schwarze Variante kommen regulär in den Handel. (© 2018 CURVED)

Die günstigste Variante mit 64 Gigabyte internen Speicher und sechs Gigabyte Arbeitsspeicher erscheint nur in Mirror Black. Die mittlere Version mit 128 Gigabyte internem Speicher und acht Gigabyte Arbeitsspeicher steht in allen drei Farben zur Auswahl. Das teuerste Modell mit 256 Gigabyte internem Speicher und acht Gigabyte Arbeitsspeicher gibt es nur in Midnight Black.

Vorläufiges Fazit

Auch wenn OnePlus beim OnePlus 6 dem Trend folgt und die Preise etwas erhöht, ist das Smartphone mit 519, 569 oder 619 Euro für die 64-, 128- oder 256GB-Variante zusammen mit dem Nokia 8 von 2017 immer noch mit Abstand das günstigste Top-Smartphone. Auf den ersten Blick macht man mit dieser Investition nichts falsch. Den ausführlichen Test, in dem wir auch nochmal verstärkt auf die Kamera eingehen, veröffentlichen wir in Kürze an dieser Stelle.