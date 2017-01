Samsung Galaxy A5 (2017 und Galaxy A3 (2017) im Test: das Hands-on

Während die S-Serie als Flaggschiff von Samsungs Mobilsparte seit jeher im Rampenlicht steht, sind das Galaxy A3 und A5 die heimlichen Stars. Wir konnten uns die 2017er-Modelle schon einmal anschauen – und fragen uns: Wer braucht da noch ein Galaxy S8?

Wenn man beruflich viel mit Smartphones zu tun hat, bleiben solche Fragen von Bekannten und Verwandten nicht aus: "Duu, ich brauch ein Neues. Was holt man sich denn am besten? Klein soll es sein." In der Regel empfehle ich dann ein Smartphone, nur um dann immer wieder mitzuerleben, wie die Person zur Mini-Variante des Galaxy S5 greift. "Jedem das Seine", sage ich dann. Und denke: "Warum zur Hölle greift man freiwillig zur abgespeckten Variante eines Jahre alten Smartphones?!" Denn so war es mit den Mini-Androiden, nicht nur bei Samsung: Sie waren nicht nur die kleinen, sondern vor allem die schlechteren Ableger der Flaggschiffe.

Das Galaxy A3 beerbte die S-Mini-Reihe, die mit deren Einführung im Jahr nicht mehr fortgeführt wurde. Zusammen mit dem beliebten und größeren A5 bekommen Nutzer seitdem Flaggschiff-Feeling zum vergleichsweise kleinen Preis. Und noch nie hat sich die A-Reihe so flaggschiffig angefühlt wie in der 2017er-Generation, die Samsung nun offiziell vorgestellt hat.

Die neue A-Klasse von Samsung (© 2017 CURVED)

Was sich im Vergleich zu den Modellen aus 2016 getan hat:

Galaxy A3 und Galaxy A5 verfügen über 3D Glass mit abgerundeten Kanten – wie beim Galaxy S7/S7 Edge

das Galaxy A5 besitzt ein Always-on-Display

die Rückkamera im Galaxy A5 löst mit 16 MP (anstatt 13 MP) aus, ebenso wie die Frontkamera (anstatt 5 MP)

die Frontkamera im Galaxy A3 löst mit 8 MP auf (anstatt 5 MP)

der Akku im Galaxy A5 kommt auf 3000 mAh (anstatt 2900 mAh) und beherrscht Fast Charging

der Akku im Galaxy A3 ist von 2300 mAh auf 2500 mAh gewachsen

das Galaxy A3 verfügt jetzt über einen Fingerabdrucksensor, ebenso wie das A5

Galaxy A3 und Galaxy A5 sind nun nach IP68 wasserdicht

statt eines Quadcore mit 1,5 Ghz kommt im Galaxy A3 nun ein Octacore mit 1,6 Ghz zum Einsatz

im Galaxy A5 arbeitet nun ein Octacore mit 1,9 Ghz anstatt mit 1,6 Ghz

dem Prozessor stehen im Galaxy A3 nun 2 GB RAM (statt 1,5 GB) und 16 GB Festspeicher (erweiterbar auf 256 GB) zur Seite

im Galaxy A5 sind statt 2 nun 3 GB RAM und 32 GB (anstatt 16 GB) Festspeicher verbaut, die sich auf 256 GB erweitern lassen

A3 und A5 verfügen nun über einen USB-C-Anschluss

muss man ja Ende 2016 schon dazuschreiben: Der Klinkenanschluss bleibt!

Mehr Flaggschiff-Feeling denn je

So gibt es relevante Unterschiede zwischen beiden Modellen, die sich allerdings optisch stark ähneln. Nicht nur sich selbst, sondern auch sehr stark dem aktuellen Flaggschiff: dem Galaxy S7. Nach Mittelklasse, in die sich beide Geräte preislich einordnen, schaut die neue A-Klasse nicht mehr aus. War die 2015er-Generation mit Blick aufs Design irgendwo zwischen einem S5 und S6, erinnern die abgerundeten Displaykanten nicht nur an das aktuelle Top-Modelle – sie fühlen sich auch so an.

Dem gerecht wird auch der Umstieg auf Achtkern-Prozessoren. Der Einsatz von vier Kernen war damals noch einer der größten Kritikpunkte – auch wenn er in einem Mittelklasse-Smartphone durchaus gerechtfertigt war. Doch mit dem Erstarken der sogenannten Premium-Mittelklasse ist ein Android-Smartphone ohne Octacore praktisch nicht mehr denkbar.

Das 5,2 Zoll große Full-HD-Display kommt freilich nicht an den tadellosen Bildschirm des Galaxy S7 heran, überzeugt aber auf den ersten Blick mit guter Helligkeit und stabilen Blickwinkeln. Da kann das Galaxy A3 mit seinem 4,7 Zoll großen HD-Display nicht mithalten.

Die Erwartungen ans Galaxy S8 steigen

Dass Samsung on-top beide Modelle auch noch wasserdicht macht, kann man durchaus als Signal an die Konkurrenz verstehen: Die Pole-Position gehört uns! Allerdings könnte man auch auf die Idee kommen, dass die A-Klasse der S-Reihe so gefährlich wie nie ist. Dass mit Blick auf Preis und Leistung viele Nutzer zu einem A5 anstatt einem S7 greifen könnten, wäre nur verständlich. Das weiß wohl auch Samsung. Ein Release des Galaxy S8 wird für Ende Februar erwartet.

Nicht nur durch das Note-7-Debakel, sondern auch wegen der sehr gut ausgestatteten A3 und A5 sind meine Erwartungen an das Samsung-Flaggschiff enorm groß. Das S8 muss nun derart gut abliefern, auf dass sich beide Reihe nicht doch kannibalisieren.

Vorläufiges Fazit

Zur Performance, der Akkulaufzeit und auch der Kameraqualität lässt sich aktuell noch nichts sagen. Hierzu müssen wir das Galaxy A5 und Galaxy A3 einem ausführlichen Test unterziehen. Die Ergebnisse aktualisieren wir dann an dieser Stelle. Bis dahin lässt sich zumindest schon festhalten: Beim Preis-Leistungs-Verhältnis lässt die neue Mittelklasse die Konkurrenz hinter sich. Mit den Anpassungen beim Design, besseren Kameras, wasserdichtem Gehäuse und Schnellladefunktion fehlt es auch nicht an Features aus der Oberklasse. Das Samsung Galaxy A5 (2017) wird für 429 Euro und das Galaxy A3 (2017) für 329 Euro ab dem 3. Februar 2017 in den Farben „black-sky“, „gold-sand“ und „blue-mist“ im Handel erhältlich sein. Die Farbausführung „peach-cloud“ ist bis auf Weiteres nur im Samsung Online Shop erhältlich.