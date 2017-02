Samsung Galaxy Book im Test: das Tablet für Profis im Hands-on [mit Video]

Samsung Galaxy Tab Pro S ist ein sperriger Begriff. Das findet auch Samsung und nennt den Nachfolger schlicht Galaxy Book. Was es kann? Das erfahrt Ihr in unserem Hands-on.

Offiziell verkauft Samsung keine Notebooks mehr in Deutschland. Stattdessen setzen die Südkoreaner auf 2-in-1-Geräte, also Tablets mit Anstecktastaturen. 2016 gab es das Galaxy Tab Pro S. 2017 nutzt Samsung den MWC, um den Nachfolger vorzustellen: das Samsung Galaxy Book. Der Tablet-Neuling hat nicht nur einen schöneren Namen, sondern auch deutlich mehr Power. Zumindest, wenn Ihr Euch für die größere Variante entscheidet. Denn das Galaxy Book gibt es sowohl mit 10,6- als auch mit Zwölf-Zoll-Bildschirm.

Beide Tablets sind in Sachen Ausstattung grundverschieden. Gemeinsam haben sie nur eines: Beide kommen mit Aluminium-Unibody-Gehäuse. Das sieht schick und edel aus und fasst sich gut an. Mit einem Gewicht von 650 beziehungsweise 754 Gramm sind beide Geräte gemessen an der Größe und verglichen mit einem herkömmlichen Notebook angenehm leicht. Die LTE-Variante des kleineren Galaxy Book ist zehn Gramm schwerer, bei der großen Ausgabe ändert sich nichts. Bei den Anschlüssen setzt Samsung auf USB 3.1 in Form von USB Typ-C. Das 10,6-Zoll-„Galaxy Book“ kommt mit einem, das größere Gerät mit zwei Steckplätzen. Darüber hinaus bieten beide je einen Kopfhörer-Anschluss und den sogenannten Pogo-Pin für das Tastatur-Cover.

In diesem Artikel O2 Free M inkl. 6 Monate Sky Ticket

Unterschiedliche Displays und Chips

Bei den Bildschirmen setzt Samsung auf zwei Technologien. Das kleinere Galaxy Book hat ein TFT, das größere ein Super-AMOLED-Display. Auch bei der Auflösung gibt es Unterschiede: Der kleinere Bildschirm löst mit 1920 x 1280 Pixeln auf, der größere mit 2160 x 1440 Pixeln. Auch in Sachen Leistung zeigt Samsung ganz klar, welche Variante das Top-Modell darstellt. So kommt das kleinere Galaxy Book mit einem „Intel Core M3“-Prozessor, vier Gigabyte (GB) RAM und 64 oder 128 GB Speicher.

Samsung Galaxy Tab S3 und die Samsung Galaxy Books. (© 2017 CURVED)

Das große Galaxy Book ist mit dem wesentlich stärkeren Intel Core i5 U ausgestattet. Außerdem habt Ihr hier die Wahl zwischen 4 und 8 GB RAM und 128 und 256 GB Speicher. Immerhin: Sowohl das Einsteiger-, als auch das Top-Gerät könnt ihr per microSD-Karte um 256 GB Speicher erweitern. Trotz der klaren Unterschiede bewarb Samsung auch das kleinere Galaxy Book als „vollwertigen PC in Tablet-Form.“ Deswegen läuft auf dem Galaxy Book auch Windows. Auf dem 10,6-Zoll-Gerät kommt ausschließlich die Home-Variante zum Einsatz, auf dem Zwölf-Zoller läuft wahlweise Home oder die Pro-e

Tastatur mit Cover und ein S Pen

Im Lieferumfang enthalten ist der von der Note-Reihe bekannte S-Pen. Den hat Samsung im Vergleich zu vorherigen Versionen etwas verändert. So besteht die Spitze nun nicht mehr aus Plastik, sondern aus Kunststoff. Das sorgt für ein weicheres Schreib- und Zeichengefühl auf dem Display. Ich bin zwar selbst kein großer Fan von Stifteingaben, fand aber auch, dass man mit dem S Pen verhältnismäßig gut auf dem Display arbeiten konnte. Der Stift bietet darüber hin aus einen Button, über den Ihr ein kleines Zusatzmenü aufrufen könnt, um Notizen zu erstellen oder einen Screenshot zu machen, auf dem Ihr im Anschluss direkt zeichnen könnt. Etwas schade: Der insgesamt sehr gute Eindruck vom Zubehör wird von der Tatsache getrübt, dass Ihr den S Pen nicht ins Gehäuse schieben könnt. Stattdessen soll es zum Markstart eine Lasche geben, die Ihr ans Cover kleben könnt

Einen besseren Eindruck machte da das Book-Cover. Die Tastatur verbindet Ihr, wie gesagt, über den Pogo-Pin mit dem Tablet. Der versorgt das Keyboard jeweils mit Strom. Der nervige Aufbau einer Bluetooth-Verbindung mit dem Zubehör bleibt Euch somit erspart. Außerdem dient die Tastatur gleichzeitig als Cover für Vorder- und Rückseite. Bei der Samsung-Veranstaltung konnten wir das Keyboard schon einmal kurz ausprobieren. Der Hub ist nicht so extrem flach wie etwa beim neuen MacBook Pro. Wenn, dann lässt sich die Tastatur eher mit der des MacBook Air vergleichen. Mein erster Eindruck: Darauf könnte ich auch längere Texte schreiben. Ob sich der im Test bewährt, wird sich zeigen.

Vorläufiges Fazit: elegante Arbeitstiere

Über das Arbeitstempo können wir nach ein paar Minuten mit den Geräten natürlich noch kein Urteil fehlen. Wohl aber über die Optik und die Haptik. Beides stimmt nicht nur bei den Tablets, sondern auch beim Book Cover und dem S Pen. So viel Premium hat aber auch ihren Preis: Das kleinere Galaxy Book wird es ab 800 Euro geben, das größere ab 1.200 Euro. Beide Geräte sollen zum Ende der ersten Jahreshälfte in den Handel kommen.