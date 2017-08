Samsung Galaxy Note 8 im Test: das Hands-on [mit Video]

Mehr Smartphone geht gerade kaum: Mit dem Galaxy Note 8 meldet sich das Phablet nach dem Akku-Desaster fulminant zurück. Das Hands-on.

Groß, größer, Note 8: Über zehn Prozent ist das Samsung gewachsen in einem Jahr. Wir erinnern uns: Das Display des Note 7 kam noch auf 5,7 Zoll. Dann führte Samsung mit dem S8 ein 5,8 Zoll großes Display im handlichen Gehäuse ein. Das S8 Plus fiel mit 6,2 Zoll schon sehr groß aus. Und nun folgt das Note 8 mit 6,3 Zoll.

Das Gehäuse: ein S8 Plus Plus

Nun habe ich nicht die Hände eines Marquess Brownlee, die selbst ein gigantisches RED-Smartphone noch umgreifen können. Und dennoch: Das Note 8 lässt sich gut halten. Die 195 Gramm Lebendgewicht sind gut verteilt. Und seien wir mal ehrlich: Dieses Gerät ist mit seinem Produktivansatz in erster Linie für die Bedienung mit zwei Händen ausgerichtet. Die Eine hält es, die andere tippt oder nutzt den Stylus. Zu diesem später noch mehr. Weil plötzlich derart viel mehr Displayfläche vorhanden ist, haben sich die Entwickler in Korea noch ein nettes Features ausgedacht: App-Pairs. So lassen sich zwei Apps für einen Schnellzugriff zusammenlegen. Klickt man dann auf den Shortcut, öffnen sie sich wahlweise im Hoch- oder Querformat parallel. So kann man im Web surfen und parallel YouTube-Videos schauen. Oder im Auto die Musik per Spotify streamen und zugleich mit Google Maps navigieren.

Beim Gehäuse haben sich Samsungs Ingenieure ganz klar am S8 bzw. dem S8 Plus orientiert. Lautstärke- und Bixbybuttons auf der einen, Powerbutton auf der anderen Seite, Typ-C- und Klinkenstecker auf der Unterseite. Das nahezu randlose Display übernimmt das Note 8 ebenfalls von der S-Klasse. Allerdings sind die Displaykanten ein bisschen weniger "curved". Aber klar: Irgendwo muss der S-Pen ja auch seinen Platz finden.

Noch einmal der Vergleich in Zahlen. Das Note 7 kam auf 153.5 x 73.9 x 7.9 Millimeter. Das Note 8 misst 162,5 x 74,8 x 8,6 Millimeter. Durch die längere Bauform wirkt es aber optisch schmaler als sein Vorgänger. Dabei kommt auch der Fakt zum Tragen, dass das Smartphone ein viel größeres Display mitbringt, aber verhältnismäßig wenig an Höhe und Breite zugelegt hat. So bleibt es handlich. Die im Video zu sehenden schwarze Variante trägt es zudem nicht auf. Das Gold-Modell wirkt da schon weitaus üppiger.

Dualkamera-Premiere für die Galaxy-Reihe

Unter dem glasummantelten Gehäuse verrichtet der Exynos 8895 seine Arbeit. Ihm zur Seite stehen sechs Gigabyte RAM. Die 64 Gigabyte Festspeicher lassen sich um bis zu 256 Gigabyte erweitern. Somit ist genug Platz für das neue Foto-Format: Bilder mit Bokeh-Effekt, wie wir sie vom iPhone 7 Plus und andere Highend-Smartphones kennen. Möglich wird das durch die Dualkamera, die Samsung im Note 8 verbaut. Sie besteht aus einer Telelinse (12 MP, Blende von f/2.4) und einer Weitwinkel-Linse (12 MP, Blende von f/1.7). Beide verfügen über einen optischen Bildstabilisator (OIS). Dadurch lässt sich verlustfrei zweifach an ein Objekt heranzoomen. Der bevorzugte Effekte dürfte aber der bekannte Bokeh-Modus sein. Gut gelöst: Dessen Intensität lässt sich nicht nur während der Aufnahme justieren, sondern auch noch im Nachhinein anpassen. Die Frontkamera zeichnet derweil Selfies mit acht Megapixeln und eine Blende von f/1.8 auf.

Der Akku: kleiner

Über ein Bauteil haben wir allerdings noch nicht gesprochen: den Akku. 3500 mAh groß war er im Note 7. Auf so kleinem Raum einen verhältnismäßig großen Akku zu verbauen, misslang Samsung und führte in Folge zu einer Rückrufaktion, die ihresgleichen suchte. So verwundert es mich nicht und stimmt mich zuversichtlich, dass Samsung beim Nachfolger die Batterie verkleinert hat: 3300 mAh sind es im neuen Note. Schnelles und kabelloses Laden sind weiterhin unterstützt.

Wie sich das im Alltag in Verbindung mit einem viel größeren Bildschirm und einem ressourcenfordernden Dualkamera-Modus schlägt, wird der ausführliche Test zeigen.

Der S-Pen kann mehr

Schon jetzt angetan bin ich allerdings vom S-Pen. Dieser steckt in der rechten, unteren Gehäuseseite und "springt" bei geringem Druck heraus. Er ist, genau wie das Smartphone selbst, nach IP 68 staub- und wasserdicht. Seine Spitze ist 0,7 Millimeter dünn und unterstützt 4096 Druckstufen. Samsung hat ihm im neuen Note unter Android 7.1.1 und Samsungs "Experience"-Benutzeroberfläche neue Tricks beigebracht. So lassen sich künftig nicht nur Wörter, sondern ganze Absätze markieren und übersetzen sowie Währungen umrechnen. In Chats oder für Mails lassen sich kleine Zeichnungen als GIFs verschicken. Und im Lockscreen können Nutzer künftig auf bis zu 100 Seiten bzw. Screens Notizen verfassen, ohne das Smartphone vorher zu entsperren und eine App aufrufen zu müssen.

Vorläufiges Fazit

Das Note ist zurück. Nachdem Samsung das Note 5 damals in Deutschland vorstellte, aber es hierzulande nicht in den Handel kam, das Note 6 ausblieb und das Note 7 in Rauch aufging, legt Samsung mit dem Note 8 massiv vor: Hochauflösendes Riesen-Infinity-Display, edles Glasgehäuse, Dualkamera. Ein Smartphone für die Massen wird das Mega-Phablet aber nicht werden, schon allein aufgrund der Größe. Wohl auch deswegen erscheint es in Deutschland nur in Farben Schwarz und Gold. Die Gehäusefarben Orchid Grey, bekannt vom S8, und Deepsea Blue gibt es hier nicht zu kaufen. Die Koreaner haben allerdings auch nicht den Mainstream, sondern eine Business- bzw. Produktivklientel als Zielgruppe auserkoren. Sie bekommt, sofern man vorbestellt, die DeX-Station gratis dazu.