Samsung Galaxy Note 9 im Test: das Hands-on [mit Video]

Für das Galaxy Note 9 braucht man fast schon zwei Hände. Denn es ist nicht nur eines der leistungsstärksten, sondern auch eines der größten Smartphones 2018. Zu etwas Besonderem wird Samsungs Top-Gerät aber erst durch den S Pen. Ein Hands-on.

Samsung hat mit der "Galaxy Note"-Serie ein kleines Problem: Früher trumpften die Geräte mit für damalige Verhältnisse absurd großen Displays auf. Im Jahr 2018 kommt selten noch ein Smartphone mit einem Display unter 5,5 Zoll auf den Markt. Das Galaxy S9 Plus zum Beispiel misst bereits 6,2 Zoll in der Diagonale. Zum Glück hat das neue Galaxy Note 9 aber noch ein Alleinstellungsmerkmal: den S Pen. Dieser digitale Stift sei Note-Käufern sogar wichtiger, als die Display-Größe, erklärt Samsung.

Was macht das Galaxy Note 9 besonders?

Deswegen hat man in diesem Jahr nicht nur das Display vergrößert, sondern auch überlegt, mit welchen Funktionen man den S Pen sinnvoll erweitern kann. Samsungs digitaler Stift verbindet sich nun per Bluetooth mit dem Smartphone. Das eröffnet neue Wege bei der Benutzung. Haltet ihr die Taste des Stifts länger gedrückt, kann sie eine App öffnen. Welche das sein soll, könnt ihr in den Einstellungen festlegen.

Außerdem dient der Stift beim Note 9 als Fernbedienung in Microsofts Präsentationtssoftware Power Point. Über einen einfachen Druck auf die S-Pen-Taste könnt ihr eine Folie nach vorn springen, drückt ihr den Knopf zweimal geht es eine Folie zurück. Ähnlich funktioniert es auch in der Galerie-App. Bei der Medienwiedergabe dient der Knopf als Play-Pause-Taste, in der Kamera-App als Fernauslöser und schalten zwischen Front- und Rückkamera hin und her. Außerdem haben Entwickler die Möglichkeit, ihre Apps entsprechend anzupassen. Partner soll es geben. Welche das sind, konnte man allerdings noch nicht sagen.

Der Star ist der S Pen. (© 2018 CURVED)

Der S Pen findet im Gehäuse Platz. (© 2018 CURVED)

Der S Pen kann jetzt auch Bluetooth. (© 2018 CURVED)

Mit dem S Pen könnt ihr auf dem Sperrbildschirm Notizen festhalten. (© 2018 CURVED)













Darüber hinaus bietet der S Pen natürlich weiterhin gewohnte Funktionen: Ihr könnt mit dem Stift Notizen schon im Sperrbildschirm festhalten, Screenshots anfertigen und direkt darauf herum malen oder Wörter markieren und übersetzen lassen. Braucht ihr den Stift nicht mehr, schiebt ihr ihn wieder direkt ins Gehäuse. Dort wird er auch aufgeladen. Denn was Bluetooth kann, braucht schließlich Strom. Im Betrieb hält der S Pen 30 Minuten durch, innerhalb von 40 Sekunden ist er wieder voll aufgeladen. Eine gute Lösung.

Wie fühlt sich das Galaxy Note 9 an?

Zusätzlich zum Stift will man Nutzern vor allem eines bieten: Premium! Das Note 9 ist, wie sein Vorgänger, sehr edel verarbeitet. Der Rahmen besteht aus Aluminum, die Vorder- und Rückseite sind gläsern. Obwohl fast alle Hersteller bei Top-Geräten auf diese Materialien setzen, sorgt die Mischung bei Samsung auch 2018 noch für Wow-Effekte. Zumindest dann, wenn ihr ein Mikrofasertuch mit euch führt. Denn schon nach wenigen Augenblicken beim Ausprobieren war das Vorführgerät mit Fingerabdrücken übersät.

Der Bildschirm misst 6,4 Zoll. (© 2018 CURVED)

Optisch bekommt ihr ein Smartphone im typischen Galaxy-Look. Das heißt: Das Display ist an den Seiten links und rechts erneut gekrümmt, die Ränder um den Bildschirm so weit es geht, minimiert. Auf eine Notch, also eine Aussparung im Display, wie sie etwa vom iPhone X bekannt ist, verzichtet Samsung aber auch beim Galaxy Note 9. Dafür hat der Hersteller die Platzierung des Fingerabdrucksensors angepasst. Der sorgte beim Vorgänger für Kritik, weil er neben der Kamera lag. Nun ist er darunter platziert. Das sollte dafür sorgen, dass ihr beim Versuch, das Gerät zu entsperren, nicht mehr aus Versehen auf die Linsen kommt.

Zusätzlich bietet Samsung noch etwas fürs Auge: Neben einer schwarzen Version wird es das Note 9 auch in Blau mit goldgelbem S Pen geben. Die Kombination passt sehr gut zusammen, wirkt stimmig, frisch und frech.

Wie steht es um die Leistung?

Ansonsten ist das Galaxy Note 9 ein echtes Arbeitstier. Der 6,4 Zoll große Bildschirm wirkt nicht nur auf dem Papier riesig. Wer sich dieses Smartphone kauft, der braucht kein Tablet mehr. Die Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln sorgt dafür, dass der Bildschirm gestochen scharfe Bilder zeigt. Im Inneren taktet mit dem Exynos 9810 Samsungs leistungsstärkster Prozessor, der auch im S9 und S9 Plus steckt und für gute Ergebnisse in Leistungsstests sorgte. Ein Akku mit 4000 mAh soll darüber hinaus dafür sorgen, dass das Smartphone den ganzen Tag durchhält. Ansonsten soll es dank Schnellladefunktion Strom fix nachtanken.

Die AR Emojis dürfen auch beim Note 9 nicht fehlen. (© 2018 CURVED)

Bei den anderen Komponenten habt ihr die Wahl: Ihr bekommt das Note 9 entweder mit 6 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und 128 GB Datenspeicher oder mit 8 GB Arbeitsspeicher und satten 512 GB Speicher. Reicht euch das noch nicht, könnt ihr noch einmal bis zu 512 GB Speicher per microSD-Karte nachrüsten. Dann könnt ihr das Note 9 allerdings nicht mehr mit zwei SIM-Karten gleichzeitig betreiben.

Beide Varianten sollten nicht nur locker ausreichen, um den Mehrspieler-Hit der Stunde "Fortnite: Battle Royal", der demnächst auch für Android erscheint, ohne Probleme zu zocken. Ihr sollt mit dem Note 9 auch richtig arbeiten können. Möglich macht es der "DeX"-Modus, der eine Windows-ähnliche Oberfläche auf den Schirm bringt, wenn ihr das Smartphone an einen Bildschirm anschließt. Diese könnt ihr dann wie einen PC mit Maus und Tastatur bedienen. Die Besonderheit: Bei anderen Smartphones des Herstellers brauchte ihr dafür die DeX Station oder das DeX Pad. Beim Note 9 reicht ein HDMI-Adapter. Eine Einschränkung gibt es aber: Ihr könnt nur fünf Apps parallel laufen lassen. Der Grund: Die DeX Station bietet eine Kühlung fürs Smartphone. Die fällt beim Kabel natürlich flach.

Was muss ich noch wissen?

Das Galaxy Note 9 kommt mit dem gleichen Kameramodul wie das Galaxy S9 Plus. Das heißt: Die Blenden der Dualkamera sind mechanisch verstellbar. Beim S9 Plus führte das zu schicken Fotos, auch bei nicht optimalen Bedingungen. Dass das Note 9 da anknüpfen kann, ist mehr als wahrscheinlich. Ob es wirklich stimmt, sehen wir dann im Test. Darüber hinaus bietet die Kamera-App wieder jede Menge Spielerei: Vom "Live Fokus" genannten Bokeh-Modus bis zu den comichaften AR Emojis ist alles dabei.

Der Fingerabdrucksensor sitzt jetzt unter der Kamera. (© 2018 CURVED)

Als Betriebssystem installiert der Hersteller nicht das brandneue Android 9 Pie, sondern Android 8.1 Oreo. Darüber legt der Hersteller wie gewohnt die Oberfläche Samsung Experience. Ein Update aufs neue Android sei übrigens geplant, wann genau es erscheint, konnte Samsung auf Nachfrage aber nicht mitteilen.

Der Vollständigkeit halber hier noch einmal die Leistungsdaten:

6,4 Zoll großes QHD+-Display mit 2960 x 1440 Pixeln

Exynos 9810 (vier Kernen mit 1,7 und vier Kernen mit 2,7 Ghz)

6 oder 8 GB RAM

128 oder 512 GB Festspeicher (erweiterbar um 512 GB per microSD)

Dual-SIM optional

Akku mit 4000 mAh, QuickCharge und Wireless Charging

Dualkamera (12 MP) mit Weitwinkellinse (variable Blende/mechanisch: f/1.5 und f/2.4) sowie Telelinse (Blende von f/2.4)

Kopfhöreranschluss weiterhin vorhanden

Android 8.1 Oreo mit Samsungs Benutzeroberfläche Samsung Experience

201 Gramm Gewicht

Farben: Schwarz, Blau

Preise und Verfügbarkeit

Das Galaxy Note 9 kostet in der günstigen Variante (6 GB RAM, 128 GB) 999 Euro, die Highend-Version (8GB, 512 GB) ist mit 1249 Euro noch einmal teurer. Ihr könnt das Smartphone ab sofort vorbestellen, in den Handel kommt es zum 24. August 2018.

Vorläufiges Fazit

Mit dem Galaxy Note 9 hat Samsung die Note-Serie konsequent weiterentwickelt und kleinere Kosmetikfehler wie die Platzierung des Fingerabdrucksensors korrigiert. Dazu kommt der verbesserte S Pen mit Bluetooth und der neue DeX Modus. Größte Hemmschwelle für Nutzer dürfte der Preis von knapp 1000 Euro sein. Ob das Note 9 den wert ist, finden wir demnächst im Test an dieser Stelle heraus.