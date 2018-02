Das Samsung Galaxy S9 Plus im Test: das Hands-on [mit Video]

Samsung hat das Galaxy S9+ auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Wir konnten es bereits vorab ausprobieren. Ein Hands-on.

Es fasst sich an wie der Vorgänger, sieht eigentlich genauso aus – wo sind die Unterschiede? Wer sich das angesichts des Samsung Galaxy S9+ fragt, gehört zu Gruppe derer, die von jeder neuen Produktgeneration radikale Veränderungen fordern. Doch Samsung muss sich diese Frage gefallen lassen, schließlich beansprucht man die Android-Vorreiterrolle seit Jahren für sich. Geändert hat sich beim großen Galaxy einiges. Doch erst...

...auf den zweiten Blick

Tatsächlich wirkt das Display bei genauerer Betrachtung, als sei es nach unten verrutscht. Das sieht so aus, weil der Rand unter dem Bildschirm tatsächlich ein wenig schmaler geworden ist. Dadurch ist es auch ein bisschen kürzer als sein Vorgänger, das Galaxy S8 Plus. Die Rückseite erstrahlt neben der schwarzen und grauen Ausführung nun auch in Lila, das in meinen Augen ins Bläuliche geht.

S9+ und S9 von vorne (© 2018 CURVED)

Und von hinten (© 2018 CURVED)

Der Kopfhöreranschluss bleibt. (© 2018 CURVED)

Die Kanten sind wieder gebogen. (© 2018 CURVED)

Die Kamera hat eine mechanische Blende. (© 2018 CURVED)

Die drei Farben (© 2018 CURVED)

Das neue DexPad (© 2018 CURVED)

























Was ist außerdem neu?

Den "Fokus" legt Samsung bei den neuen Galaxy-S-Smartphone auf die Kamera. Beim S9 Plus stellt Samsung einer Weitwinkel-Linse mit variabler Blende eine Tele-Linse zur Seite. Diese ermöglicht, wie auch schon beim Galaxy Note 8, Porträtfotos mit unscharfen Hintergründen sowie einen verlustfreien zweifachen Zoom. Zum besseren Verständnis, was mit "variabel" gemeint ist: Die Weitwinkellinse verfügt über zwei Blenden von f/1.5 und f/2.4. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine mechanische Blende. Das lässt sich sogar mit bloßem Auge erspähen, wenn man im manuellen Foto-Modus die Blendenöffnung wechselt. Doch im Regelfall erledigt das Smartphone die Einstellung von selbst: Bei Lichtverhältnissen unter 100 Lux, etwa in einem Korridor und Flur ohne Lichteinfall, schaltet die Kamera auf die große Blende, bei allem darüber auf die kleine. Samsung verspricht, dass dadurch bessere Fotos in Umgebungen mit sehr viel sowie sehr wenig Licht gelingen – während man etwa bei der Fixierung auf große Blendenöffnung das Problem bekommen könnte, dass Szenen mit sehr viel Licht leichter "ausbrennen" und somit weniger Details hätten.

Um die Bildqualität weiter zu verbessern, nimmt das S9+ außerdem bei jedem Schnappschuss zwölf Fotos gleichzeitig auf. Diese werden im Anschluss zu einer Aufnahme kombiniert. Möglich macht das unter anderem der zusätzlich verbaute DRAM-Speicher direkt auf der Kamera. Er ist in der Lage, die Bilderflut zwischenzuspeichern. Wie gut das funktioniert, wird demnächst der ausführliche Test zeigen.

Was mich aber schon beim ersten Hands-on überzeugt hat: Die Aufnahme von Superzeitlupen-Videos funktioniert besser als bei Sonys Flaggschiff-Smartphones. Während man bei den Modellen der Japaner sehr genau abpassen muss, wann man die Superzeitlupe aufnehmen will und dabei meistens den perfekten Zeitpunkt verpasst, nimmt das S9 Plus euch die Arbeit ab. Ist die Aufnahme gestartet, erkennt das Gerät selbst, wann die Action stattfindet. So werden dann 0,2 Sekunden auf sechs Sekunden verlängert. Das Ganze mit 960 Bildern in 720p. Das funktionierte schon mal sehr gut.

Ebenfalls ordentlich überarbeitet hat Samsung seine Lautsprecher in Zusammenarbeit mit AKG. Die Koreaner versprechen Dolby-Surround-Sound. Der kann aufgrund der Größe natürlich nicht raumfüllend sein. Allerdings klingt das S9+ viel größer als es aussieht. Und das unabhängig davon, ob das Video oder der Song in Dolby-Sound aufgenommen wurde. Gut gemacht!

Der Vollständigkeit halber nochmal für alle, die sich wirklich davon überzeugen wollen, dass das S9+ auf der Höhe der Zeit ist, hier die weiteren Specs:

6,2 Zoll großes QHD+-Display mit 2960 x 1440 Pixeln

Exynos 9810 (vier Chips mit 1,7 und vier Chips mit 2,7 Ghz)

6 GB RAM

64 GB Festspeicher (erweiterbar um 400 GB per microSD) / 256 GB optional

Dual-SIM optional

Akku mit 3500 mAh, QuickCharge und Wireless Charging

wasserdicht nach IP 68

Dualkamera (12 MP) mit Weitwinkellinse (variable Blende/mechanisch: f/1.5 und f/2.4) sowie Telelinse (Blende von f/2.4)

Frontkamera mit 8 MP (Blende von f/1.7)

3,5mm-Klinkenstecker weiterhin vorhanden

Android 8.0 Oreo mit Samsungs Benutzeroberfläche Samsung Experience 9.0

189 Gramm Gewicht

Farben: Schwarz, Grau, Lila

Was muss man sonst noch wissen?

Unklar war bislang, was Samsung Apples Animojis entgegenzusetzen hat. Die Antwort heißt "AR Emojis". Dabei leiht man nicht süßen Tierchen seine Mimik, sondern erstellt ein Emoji-Set von sich selbst. Über die Frontkamera nehmt ihr ein Selfie auf, das "digitalisiert" wird. Das macht erstmal ordentlich Spaß, denn ein wenig kann man sich schon wiedererkennen – und seinem digitalen Selbst sogar noch eine Brille aufsetzen. Ein wenig kann man sich das wie eine Mischung aus den Sims und Bitmoji vorstellen. Im Anschluss könnt ihr das Emoji-Set in Messengern nutzen. Weil es sich um Gifs handelt, ist es auch ganz egal, welchen Messenger ihr nutzt oder ob ihr die Emojis an iPhone-Nutzer versenden wollt.

Preise und Verfügbarkeit

949 Euro ruft Samsung für das S9 Plus mit 64 GB Speicher auf. 899 Euro waren es noch beim Vorgänger, dem S8 Plus. 1049 Euro verlangen die Koreaner für das Modell mit 256 GB. Vorbestellen lässt sich das Smartphone ab dem 25. Februar, in den Läden steht es dann am 16. März.

Vorläufiges Fazit

Das Galaxy S9 Plus macht einen guten ersten Eindruck. Die Dualkamera aus dem Note 8 haben die Koreaner vernünftig weiterentwickelt. So liefert die variable Blende vor allem im Vergleich zum Vorgänger signifikante bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen. Die neue Farbe Lila könnte vor allem die weibliche Zielgruppe ansprechen und ist eine willkommene Abwechslung zum schwarz-silbernen Einheitslook vieler Smartphones. Dass das Smartphone zudem ein bisschen kürzer geworden ist, dürfte angesichts der Größe von 6,2 Zoll den meisten Nutzern kaum ausfallen, sei dennoch lobenswert erwähnt. Die Verbesserung lässt sich Samsung allerdings auch gut bezahlen. Knapp unter bzw. sogar knapp über 1000 Euro – da dürften viele Fans vermutlich zum "kleinen" Galaxy S9 greifen.