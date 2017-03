Sonos Playbase ausprobiert: das Soundbrett für den Fernseher

TVs werden immer größer und immer dünner. Platz für guten Sound bleibt da nicht mehr. Sonos' Antwort darauf war bislang die Playbar, eine Soundbar. Doch ein Großteil der TV-Besitzer hängt seinen Fernseher nicht mehr an die Wand. Hier kommt die neue Sonos Playbase ins Spiel.

Die Playbase ist ein Sounddeck. Im Gegensatz zu einer Soundbar hängt sie nicht unter oder über einem Fernseher an der Wand, sondern dient als Ablage. TVs mit einem Gewicht von bis zu 34 Kilogramm können dann auf dem nur 5,8 Zentimeter hohen Gehäuse stehen. Das wirkte bei einem Pressetermin, bei dem wir uns das neue Mitglied der Sonos-Familie genauer ansehen und anhören konnten, auch absolut stabil. Möglich macht das ein fast nahtloses Design und die Verwendung eines Verbundes aus Kunststoff und Glas als Gehäusematerialien.

Wenn auch mit der Playbar verwandt, haben sich die Soundingenieure in Boston vier Jahre Zeit gelassen mit der Entwicklung. Das Ergebnis ist ein sehr kompaktes Sounddeck (58 x 720 x 380 mm), in dem dennoch zehn Lautsprecher untergebracht sind: sechs Mitteltöner, drei Hochtöner und ein Subwoofer (5.25”). Damit sich die Treiber auf so kleinem Raum nicht gegenseitig überlagern und der Sound gezielt abgegeben werden kann, ist im Innern eine Art Schlange verbaut, die die Klangwellen bündelt und gleichzeitig Vibrationen im Gehäuse minimiert. Nach vorne wird der Klang durch ein kaum sichtbares Gitter mit 43.000 Löchern in fünf unterschiedlichen Größen geleitet, die zu den Rändern bzw. zum Subwoofer hin größer werden, um mehr Luft bewegen zu können.

Wie aus einem Stück Granit geschlagen

Sitzt man auf der Couch und blickt auf das Sounddeck unter dem Fernseher, so ist dieser Grill aber nicht sichtbar. Tatsächlich wirkt die Playbase, als sei sie aus einem Stück weißem oder schwarzen Granit geschlagen. Lediglich auf der Rückseite findet sich eine kleine Einbuchtung, die die Anschlüsse für das Strom- und das optische Kabel zum Fernseher hin schützt. Die Buttons auf der vorderen Gehäuseseite für die Lautstärkeregulierung sind kapazitiv. Man drückt sie also nicht richtig, sondern berührt lediglich die Oberfläche.

Sonos hat nach eigenen Angaben zwar den TV-Besitzer im Fokus, will aber auch mit der Playbase seinen Wurzeln treu bleiben. So spielt der Klang bei der Musikwiedergabe weiterhin eine große Rolle. Und der wusste beim ersten "Ears-on" auch durchaus zu überzeugen. Während Sounddecks für den Fernseher in erster Linie einen breiten Raumklang fürs perfekte Kinoerlebnis liefern wollen, bringt das Sonos-Gerät auch eine Tiefe mit. Bei Gregory Porters Jazz-Songs ließen sich die Instrumente im Raum klar ausmachen, bei Liedern von Beyoncé lieferte die Playbase einen satten Bass. Insgesamt war das Klangbild ausgewogen.

5.1-Sound mit weiteren Sonos-Speakern

Doch wie schaut es mit TV-Sound für Filme und Serien aus? Dafür setzt Sonos auf seine gesamte Produktpalette. Playbase lässt sich für 3.1.Sound mit einem SUB koppeln. 5.1-Sound ist möglich mit einem SUB und zwei PLAY:1s. Die Verbindung läuft wie gewohnt kabellos über die Sonos-App. Mit der Software lässt sich der Klang des Sounddecks auch an die eigenen vier Wände anpassen. Dabei hält man das Smartphone oder Tablet auf Kopfhöhe an dem Punkt, an dem man später auch vor dem Fernseher sitzen würde und startet den Prozess, bei dem die Playbase mit unterschiedlichen Klängen den Raum vermisst. Anschließend lassen sich Tiefen, Mitten und Höhen in einem Equalizer an den eigenen Geschmack anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

In der einen Stunde, in der man die Playbase ansehen und anhören konnte, hat das kompakte Stück Soundtechnik überzeugt. Wie die Klangschmiede es geschafft hat, auf so kleinem Raum und bei einem Gewicht von 8,6 Kilogramm so viel Raumklang und dennoch Tiefe bei der Musikwiedergabe zu liefern, grenzt für mich an Hexenwerk. Das lässt sich Sonos aber auch gut bezahlen: 799 Euro ruft der Hersteller auf. Erhältlich ist die Sonos Playbase ab April über die Webseite und bei Vertriebspartnern.