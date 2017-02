Sony Xperia XZ Premium im Test: das Hands-on [mit Video]

Nicht kleckern, sondern klotzen: Mit dem Xperia XZ Premium liefert Sony auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ein Premium-Smartphone ab. Die ersten Eindrücke im Hands-on.

Mehr geht kaum. Diesen Eindruck bekommt man, wenn man sich einmal das Datenblatt zum Xperia XZ Premium durchliest: hochauflösender 4K-Bildschirm, der brandneue Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 835 und eine Kamera, die Videos erstmals mit einer Zeitlupe mit bis zu knapp 1000 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Aus technischer Sicht gibt es am neuen Sony-Flaggschiff nichts auszusetzen. Wie sich diese Hardware im Alltag schlägt, dazu lässt sich nach einem ersten Hands-on am Messestand von Sony wenig sagen. Insofern soll es in diesem Artikel zunächst um erste Eindrücke gehen.

Look & Feel

Hochwertig schaut es aus. Fast schon zu hochwertig – wenn das überhaupt eine Kritik an der Verarbeitung sein kann. Eingefasst ist das 195 Gramm leichte Smartphone auf beiden Seiten in Gorilla Glass 5. Es schützt nicht nur das Display vor Kratzern und Stürzen, sondern verleiht auch der Rückseite einen eleganten Look. Nur die Kameramodule auf der Rückseite unterbrechen den sonst kühlen, industriellen Look des XZ Premium. Wie schon bei der X-Reihe aus 2016 sind die Kanten links und rechts am Gehäuse sowohl vorne als auch hinten abgerundet, wodurch es trotz der Größe von 5,5 Zoll immer noch handlich bleibt.

Auch die Anordnung der Buttons ist Xperia-üblich, wie etwa der Powerbutton mit integriertem Fingerabdrucksensor an der rechten Gehäuseseite. Bekannt vom Xperia Z5 Premium ist das 4K-Display. Allerdings kommt beim XZ Premium zusätzlich eine HDR-Technologie zum Einsatz, die Farben mit noch mehr Tiefe wiedergeben soll. So verkündete man in Barcelona auch stolz, dass sich mit dem neuen Premium-Smartphone die Inhalte von Amazon Instant Prime Video in 4K mit HDR ansehen lassen. Das ließ sich im Messetrubel nicht wirklich überprüfen.

Doch fest steht: Das Bild mit einer Auflösung von 2160 x 3840 Pixeln auf 5,5 Zoll ist tatsächlich knackscharf – zumindest mit Blick auf das Benutzermenü und 4K-Videomaterial. Ansonsten skaliert auch das neue Premium-Smartphone von Sony die restlichen Bildinhalte auf Full-HD "herunter". Das kennen wir auch schon vom Z5 Premium.

Beide Gehäusevarianten, also Chrom und Schwarz, haben ein schönes Finish, sind allerdings aufgrund der Glasschicht extrem anfällig für Fingerabdrücke. So lässt sich das chromfarbene Modell fast nur mit Handschuhen benutzen. Bei der schwarzen Ausführung fallen diese weniger stark auf.

Die Kamera

Viel Wert legte Sony bei der Vorstellung auf den neuen Sony-Kamerasensor, der erstmalig Full-HD-Slowmotion-Videos mit 960 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Möglich macht das ein schneller DRAM-Speicher, der direkt mit dem Kamerasensor verbunden ist. So lassen sich Bildinformationen schneller zwischenspeichern. Zum Vergleich: Das iPhone 7 Plus nimmt Slowmotion-Videos in Full-HD-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde auf.4K-Videos (3840 x 2160 Pixel) sind immerhin noch mit 60 Bildern pro Sekunde möglich.Fotos schießt die Kamera auf der Rückseite mit 19 Megapixeln, Selfies nimmt die Frontkamera mit 13 Megapixeln auf.

Auch im Inneren scheint das Sony-Smartphone sein Premium-Versprechen zu halten. Dem Highend-Chipsatz Snapdragon 835 stehen vier GB Arbeitsspeicher zur Seite. Die 64 GB interner Spreicher lassen sich mit einer microSD-Karte erweitern. Daten lassen sich mit Hilfe des USB 3.1 Typ C-Anschlusses schnell übertragen. Mit seinem 3230 mAh großen Akku inklusive Schnelllade-Funktion hält das Smartphone-Flaggschiff bei normaler Nutzung bis zu zwei Tage durch. Das verspricht zumindest der Hersteller.

Diese Daten erwähne ich aber nur der Vollständigkeit halber. Denn wie sich sowohl Kamera als auch die schnelle Hardware mit Alltag schlagen, das ließ sich in der Kürze der Zeit mit den Demo-Geräten am Stand von Sony natürlich nicht herausfinden. Ebenso, ob das Smartphone nach IP68 entsprechend gegen Wasser und Staub geschützt ist.

Vorläufiges Fazit: Respekt, Sony!

Dennoch: Ich bin beeindruckt von dem, was Sony auf dem MWC gezeigt hat. 4K-Bildschirm, der brandneue Snapdragon 835 und eine Kamera, die Slowmotion-Videos mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Viel mehr kann man von einem Highend-Smartphone im Jahr 2017 nicht erwarten. Gemessen daran geht der Preis von 749 Euro fast schon in Ordnung. Allerdings soll das XZ Premium erst Ende Mai bzw. Anfang Juni erscheinen. In der Zwischenzeit wird Samsung sein Galaxy S8 vorstellen und womöglich im April in den Handel bringen. Dennoch gebührt Sony Respekt für ihr neues Flaggschiff-Smartphone. Ob dieser sich auch in guten Verkaufszahlen wiederspiegelt, wird sich zeigen.

Den ausführlichen Test aktualisieren wir demnächst an dieser Stelle.