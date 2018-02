Sony Xperia XZ2 im Test: das Hands-on [mit Video]

Mal was Neues: Sony bricht mit seinem mittlerweile schon kultigem Xperia-Design und macht das neue Xperia XZ2 zum Handschmeichler. Ein erstes Hands-on.

Es wurde vorab viel spekuliert, aber so richtig glauben wollte man es nicht: Dass Sony seinen Xperias ein neues Design verpasst, das war kaum vorstellbar. Über Jahre hatten die Japaner den markanten Look mit abgerundeten Kanten an den Seiten, aber harten Kanten an Ober- und Unterseite geschärft. Das war unverkennbar, aber mit Blick auf die randlose Konkurrenz nicht mehr wirklich zeitgemäß.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Endlich kleinere Ränder

Das Xperia XZ2 schaut da schon viel mehr up-to-date aus. Sony verabschiedet sich dabei von der Metallrückseite und umschließt das Smartphone vorne und hinten mit Glas. Gorilla Glass 5, um genau zu sein. Umso auffälliger: die Rückseite ist jetzt nicht mehr gerade, sondern "curved". Der Rahmen rundherum aus mattem Aluminium sorgt für Grip. Während die Displayränder an den Seiten schmal ausfallen, sind sie oben und unten schmaler geworden – im Vergleich zu anderen Android-Flaggschiffen aber noch groß. Doch wohlgemerkt: Der Bildschirm ist um 0,5 Zoll angewachsen, allerdings ist das XZ2 kaum größer als sein Vorgänger.

Sony begründet die vergleichsweise dicken Ränder mit benötigtem Platz für Antennen und verbesserte Lautsprecher mit Surround-Effekt. Hier könnt ihr natürlich keinen wirklichen Surround-Sound erwarten, allerdings sind die Speaker deutlich lauter als beim Vorgänger. Und dass, ohne zu verzerren. Zudem verfügt das XZ2 über ein Art Mini-Subwoofer, allerdings eher auf haptischer Ebene. Eine Taptic Engine, also ein starker Vibrationsmotor, versetzt das Smartphone im Einklang mit Sound aus Songs oder Videos in Schwingungen. In der Hand fühlt sich das dann wie eine kleine Bassbox an. Stapft etwa ein Dino über den nun 5,7 Zoll großen AMOLED-Bildschirm im 18:9-Format, dann vibriert das XZ2 passend. Die Intensität lässt sich unabhängig von der Lautstärke anpassen.

Das XZ2 in der Dockingstation (© 2018 CURVED)

Darin wird das Smartphone kabellos aufgeladen (© 2018 CURVED)

(© 2018 CURVED)

Das Display misst jetzt 5,7 Zoll. (© 2018 CURVED)













Aufgrund des neuen Designs ist der Fingerprintsensor von der Seite verschwunden und unter die Kamera auf der Rückseite gewandert. Das ist unabdingbar, so praktisch der Sensor an der Seite auch war.

In aller Kürze: Was ist außerdem neu?

Die Rückkamera nimmt weiterhin Fotos mit 19 Megapixeln auf, allerdings sind jetzt Superzeitlupen-Videos (960 fps) in Full-HD möglich; anstatt wie bislang in 720p

Zudem sind nun 4K-Videoaufnahmen im HDR-Modus möglich.

Der verbaute Snapdragon 845 liefert 30 Prozent mehr CPU- und Grafikpower, verbraucht aber 20 Prozent weniger Strom.

Ihm zur Seite stehen 4GB RAM und 64 GB Festspeicher (erweiterbar um 400 GB per microSD).

Single- und Dual-SIM werden in Deutschland zur Verfügung stehen.

Die App 3D Creator, die mittels Frontkamera ein 3D-Modell eures Kopfes erstellen kann, liefert nun mehr Details.

Der Akku verfügt über 3180 mAh (2700 mAh beim Vorgänger) und lässt sich sowohl schnell als auch kabellos mittels QI-Standard laden.

Der Kopfhöreranschluss ist verschwunden, Sony liefert aber einen Adapter von USB Typ-C auf Klinke mit.

Das XZ2 wiegt 197 Gramm, 155 Gramm waren es beim Vorgänger.

Mit 72 Millimetern ist es minimal schmaler als das XZ1, aufgrund des größeren Displays aber auch ein bisschen länger.

Extra für Deutschland: das Xperia XZ2 compact

Während andernorts größer immer auch besser ist, scheint der deutsche Handymarkt eine Ausnahme zu bilden: Nach wie vor sind die kleinen Xperias enorm beliebt. Und so spendiert Sony auch dem XZ2 einen "compact"-Ableger: das Xperia XZ2 compact. Das verfügt über ein fünf Zoll großes Display, das nun in Full-HD+ auflöst. Damit reagiert der Hersteller auf die Kritik vieler Nutzer, wonach die Vorgänger zu niedrig auflösende Display verbaut hatten.

Das XZ2 compact von hinten (© 2018 CURVED)

Und von vorne (© 2018 CURVED)

(© 2018 CURVED)









Auch das XZ2 compact verfügt nun über eine gewölbte Rückseite, allerdings nicht aus Glas, sondern mattiertem Plastik. Wertig fühlt sich das dennoch an. Abgesehen von der verbauten Taptic Engine für mehr Wumms und dem QI-Standard für kabelloses Laden verfügt das Kleine über nahezu dieselbe Hardware wie sein großer Bruder: Es hat denselben schnellen Chipsatz, dieselbe Front- und Rückkamera und genauso viel (Arbeits-)speicher. Freilich ist der Akku mit 2780 mAh kleiner. Auch beim kompakten Xperia XZ2 sind die Ränder geschrumpft, aber eben noch nicht ganz verschwunden.

Preise und Verfügbarkeit

799 Euro ruft Sony für das Xperia XZ2 auf. Erhältlich sein wird es in Schwarz, Silber, Grün und einem dezenten Pink als Single- und Dual SIM-Variante im zweiten Quartal des Jahres.

Das Xperia XZ2 Compact ist ab dem zweiten Quartal 2018 in den Farben Black, White Silver, Moss Green und Coral Pink für 599 Euro als Single SIM- oder Dual SIM-Variante erhältlich.

Vorläufiges Fazit

Sony geht beim XZ2 den richtigen Schritt. Das aufgefrischte Design und mehr Farben sind eine dringend benötigte Frischzellenkur. Der Glaskörper wirkt edel, macht das Smartphone allerdings auch spürbar schwerer. Dafür werden Sony-Fans mit einem größeren Display und einem ordentlich großen Akku belohnt. Wer es kleiner mag, der greift zum Xperia XZ2 compact. Den ausführlichen Test aktualisieren wir demnächst an dieser Stelle.