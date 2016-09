Zerotech Dobby Drone im Hands-on: Selfie-Drohne für die Tasche

Auf der IFA in Berlin gab es sehr viele Drohnen zu entdecken. Eine ganze Spezielle haben wir Euch vorenthalten: Die Dobby Drone von Zerotech hebt sich durch ihren Klappmechanismus und ihre Funktionen ab. Ein Hands-on.

Das Besondere: Die vier Rotorenarme des Quadcopters lassen sich einfach in die Mitte klappen. So zusammengefaltet ist Dobby schmaler als viele aktuelle Smartphones. Natürlich ist sie dicker, aber mit knapp 200 Gramm auch nicht viel schwerer. So passt sie in jede Jacken- oder Handtasche.

4K-Kamera mit Gesichtserkennung

Normalerweise bieten Pocket-Drohnen in dem kleinen Format nicht viele oder eher spielerische Funktionen, wie zum Beispiel Parrots Mambo. Bei Dobby ist aber auch eine 4K-Kamera mit an Bord. Lasst Ihr die Drohne zum Beispiel aus Eurer Handfläche starten und richtet die Kamera auf Euch oder ein Objekt, könnt Ihr in der App einen Bereich auswählen, den die Drohne verfolgen soll. Per Gesichtserkennung wusste sie dann während unseres Testfluges bei der Aufnahme immer, wo wir sind und flog so, dass wir immer im Bild blieben. Ziemlich cool, falls Ihr Euch zum Beispiel beim Joggen, Biken, Skaten oder anderen sportlichen Aktivitäten filmen lassen wollt.

Falls Euch der Name "Dobby" an den Hauselfen aus "Harry Potter" erinnert: Genauso kam die kleine Drohne zu ihrem Namen. Denn sie soll Euch genauso zuverlässig begleiten wie der Elf den Zauberer in der Geschichte. Das Konzept geht auch gut auf, denn die Steuerung der Drohne ist äußerst intuitiv und einfach.

Zerotech Dobby Drone: Auf dem Smartphone seht Ihr alles, was die Drohne sieht. Über die App könnt Ihr so auch Fotos und Videos machen. (© 2016 CURVED)

Und das ohne Fernbedienung, sondern nur über die kostenlose App "Do.Fun" für Android und iOS. Mit Kippbewegungen und Touch-Gesten auf dem Display gebt Ihr Richtung und Geschwindigkeit für die Drohne an. Starten kann Dobby auch per Sprachbefehl. Abheben kann sie übrigens auch, wenn Ihr sie nach dem Einschalten in die Luft werft. Die Reichweite zwischen Smartphone und Drohne beträgt rund 100 Meter.

Technische Ausstattung

In der Drohne steckt ein Snapdragon 801 von Qualcomm (2,3 GHz Quad-Core-Prozessor) mit Adreno 330 GPU und zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. Fotos und Video werden auf 16 GB internem Speicher abgelegt und mit Eurem Handy synchronisiert. Der austauschbare Akku fasst 970 mAh, kann per Quick Charge 2.0 geladen werden und sorgt für eine Flugdauer von etwa neun Minuten.

Von Zerotechs Dobby Drone soll es auch bunte Editionen geben. (© 2016 CURVED)

Die Kamera schießt Fotos mit 13 Megapixeln bei einer Blende von f/2.2 und filmt in 4K- oder Full-HD-Qualität bei je 30 Bildern pro Sekunde. Einziger Nachteil: Da die Kamera fest verbaut ist und nicht wie etwa bei der großen Ghostdrone von Ehang an einem Gimbal am Bauch hängt, sind die Aufnahmen nicht ganz so flüssig, auch wenn die Software hier schon grobe Ruckler korrigieren kann.

Vorläufiges Fazit: die Immer-dabei-Drohne

Die Rotorenarme des Quadrocopters sind schnell und einfach zusammengeklappt, die Größe ist äußerst praktisch, und die Foto- und Videoaufnahmen sind kontrastreich und scharf. Gefallen hat uns vor allem die einfache Steuerung. Wer also eine kleine Drohne sucht, die hochauflösende Fotos und Videos erstellen kann und in eine Jackentasche passt, findet mit Dobby einen guten Begleiter. Ende September wird Zerotechs Dobby Drohne für 469 Euro (Advanced-Version mit zweitem Akku und Rotorenschutz für 539 Euro) im Handel erhältlich sein.